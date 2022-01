OPINIÓN | Una humilde predicción de lo que viene después de la variante ómicron de coronavirus

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Por cuarta vez en dos años, las cosas comienzan a calmarse después de una aterradora ola de la última variante de coronavirus, ómicron.

Aunque gran parte del país todavía está en los dientes del aumento de ómicron, la experiencia en otros países, así como las mejoras observadas en muchos estados de EE.UU., ha llevado a un fenómeno familiar: varios expertos en enfermedades infecciosas, epidemiología, salud pública, el modelado pandémico y quizás la interpretación de la bola de cristal están sacando a relucir para dar su granito de arena sobre lo que se avecina.

Esto parece bastante lógico: necesitamos tener una idea de qué esperar mañana y la próxima semana y más allá para que podamos recalibrar nuestro índice de preocupación, visitar a la familia que no hemos visto e incluso planificar un viaje. Pero dado el historial colectivo de predicciones de las mismas personas bien intencionadas (yo mismo entre ellos), todos estos adivinos deberían estar de acuerdo en proporcionar el siguiente descargo de responsabilidad con cada predicción: “Aunque hago mi mejor esfuerzo, realmente no tengo ni idea de lo que pasará más adelante”.

Seguramente esta gran humillación es la lección de la variante ómicron. Rompió todas las “reglas” de comportamiento pandémico que creíamos haber establecido. Con una rapidez sin precedentes, pasó de ser una variante de preocupación el 26 de noviembre de 2021 a millones y millones de casos en menos de dos meses y ahora está retrocediendo rápidamente en muchos países (y en partes de Estados Unidos), aunque sigue siendo una amenaza creciente en otros países. También fueron inesperadas las diferencias en los síntomas causados por ómicron (más leves que otras variantes, aunque no tanto) y el hecho de que ómicron evadió parcialmente la inmunidad inducida por las vacunas (aunque las dosis de refuerzo ayudan a aumentar la inmunidad contra ómicron).

Pero después de aceptar que estamos atrapados en un fenómeno que aún no podemos predecir con certeza, ¿qué más queda por hacer sino intentar pronosticar el mundo después de ómicron?

Así podría ser el mundo después de ómicron

Esta es mi predicción: habrá más olas de coronavirus. Algunas serán leves, algunas no serán tan leves. Algunos escaparán de la inmunidad inducida por la vacuna, otros no. Y todos culparán a alguien por algo.

Mi forma de pensar es la siguiente: después de cuatro olas distintas, cada una con una variante viral principal, ¿por qué no habría cinco variantes? Sí, somos un público mucho más inmune con células T preparadas por enfermedad o vacuna o ambas, pero esta inmunidad no logró mitigar el aumento de casos de la variante ómicron hace solo unos meses. ¿Por qué es diferente ahora?

Muchos recurren a la historia de la influenza de 1918, una experiencia de 15 meses y tres olas, para informar sus predicciones sobre el covid-19, siguiendo el dicho de Santayana de que “aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”.

Pero la influenza de 1918 ocurrió en un momento muy diferente de la historia: se estaba librando la Primera Guerra Mundial, lo que provocó el desplazamiento global de personas de aquí para allá, la muerte y la debilidad en una escala masiva, poblaciones —soldados y otros— el hacinamiento y las tensiones en la alimentación, la atención de la salud y la cordura.

Deberíamos dejar atrás cualquier esperanza basada en lo que sucedió en 1918. No existe la regla de “tres avisos y estamos fuera” en las enfermedades infecciosas. Resulta que el pasado, en la predicción de enfermedades infecciosas, no es tan útil. Sí, hay varios viejos fiables de los que podemos anticipar todo de principio a fin: el norovirus, por ejemplo, que provoca brotes de diarrea en cruceros y guarderías, siempre se comporta más o menos de la misma manera. Y el virus de la hepatitis A generalmente se mantiene dentro de los límites del comportamiento esperado. Incluso el virus de la influenza, aunque explota inesperadamente unas pocas veces en un siglo, es mayormente el mismo año tras año.

Durante mi carrera, sin embargo, he visto muchos brotes que no estaban en el libro: apariciones repentinas de nuevos virus, como el VIH y la hepatitis C, cambios drásticos en la distribución y gravedad de otros virus, incluidos el virus del Zika y el ébola, y ahora la inesperada aparición del SARS-CoV-2.

La naturaleza impredecible de la pandemia actual es probable porque tiene números. Como dijo esta semana Maria Van Kerkhove, líder técnica de la Organización Mundial de la Salud para la respuesta al covid-19, “este virus está circulando a un nivel muy intenso en todo el mundo”, lo que aumenta enormemente sus oportunidades de generar nuevas variantes. Ya estamos escuchando de una subvariante de ómicron de apariencia misteriosa que parece quizás un poco más contagiosa y menos fácil de diagnosticar, pero por lo demás bastante similar.

¿Hay razón para ser optimistas?

A pesar de haber sido golpeado por un coronavirus durante dos años, hay motivos para un cierto optimismo. El rebaño mundial está agregando poco a poco inmunidad a medida que las personas reciben vacunas o se infectan. Eventualmente, aunque no pronto, los 7.800 millones de personas que constituyen el rebaño mundial tendrán suficiente inmunidad de un tipo u otro, especialmente si intensificamos nuestros esfuerzos de vacunación en todo el mundo, para amortiguar el alcance y la intensidad de cualquier variante que esté impulsando la ola del momento.

De hecho, aunque el caos teatral de los antivacunas domina gran parte de la discusión en EE.UU., la necesidad de vacunar a miles de millones de personas en todo el mundo es el siguiente paso clave para sofocar el impulso expansionista implacable del SARS-CoV-2. Un año después de la disponibilidad de la vacuna, persisten marcadas desigualdades en todo el mundo en la distribución de la vacuna contra el covid-19, un problema que puede tardar décadas en resolverse, como lo demuestra la respuesta mundial al suministro de vacunas para otras enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión y el virus del papiloma humano.

Además, nuestra generación actual de vacunas se centra demasiado en la prevención de las primeras variantes virales y necesitará una ampliación para incluir objetivos de variantes pasadas, actuales y futuras, un producto denominado “vacuna universal”. Esto ya es algo que los científicos están desarrollando, aunque quizás con plazos demasiado optimistas.

Incluso esto tampoco será perfecto. Como demostró la pandemia de influenza H1N1 de 2009, de vez en cuando puede aparecer una cepa viral que se encuentra completamente fuera de nuestro repertorio inmunológico. El resultado fue la pandemia H1N1 que infectó a unos 60 millones de personas en EE.UU., según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, y, lo que es más importante, desapareció en el espejo retrovisor.

Mientras tanto, estamos atrapados viviendo lo nuevo anormal, tomando decisiones basadas en los hechos de hoy, no en las predicciones de ayer, y haciendo todo lo posible para esquivar lo que se nos presente.

