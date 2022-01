¿Cuándo y dónde comprar los boletos para la nueva gira de Bad Bunny, “World’s Hottest Tour”?

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Bad Bunny no ha comenzado aún su primera gira de 2022, “El último tour del mundo”, pero ya anunció la segunda: el “World’s Hottest Tour”.

En un estilo muy personal —recordemos que en 2020 lanzó tres álbumes—, el intérprete puertorriqueño dio a conocer el lunes la que será su primera gira de estadios en Estados Unidos y en América Latina.

El cantante dio a conocer la noticia a través en un video publicado en su cuenta de Instagram.

En el mismo se le ve en una cena con vista al mar, junto a su novia, Gabriela Berlingeri, quien le dice que espera que no la deje sola. En el video, Bad Bunny le explica que “tiene que trabajar y hacer cosas” y le da paso al actor español Mario Casas.

El video tiene más de 5,4 millones de likes y más de 108.000 comentarios.

Esta será la primera gira de estadios en Estados Unidos, algo que en el mundo musical significa un logro por el aforo de estos recintos. Se trata de estadios de béisbol o de fútbol, que para esos eventos cuentan con una capacidad de entre 40.000 y 60.000 personas, dependiendo del lugar.

La gira comenzará el 5 de agosto en Orlando y finalizará, la etapa Estados Unidos, el 30 de septiembre en Los Ángeles.

En la etapa estadounidense, Bad Bunny estará acompañado de los DJs Alesso y Diplo.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para esta gira de Bad Bunny?

Si eres uno de los que quisiera ver a Bad Bunny por primera vez, o dos veces en un mismo año, debes saber que la preventa comenzará este miércoles 26 de enero a las 12:00 p.m. hora local de cada uno de los lugares en donde se presentará.

La venta general se realizará el 28 de enero, a partir de la misma hora.

El cantante más escuchado en Spotify a nivel global —por dos años consecutivos— no se olvidó de su público latino. El conejo malo se dirigirá a Latinoamérica una vez finalizada la gira por Estados Unidos.

La primera presentación será en Santo Domingo el 21 de octubre y finalizará el 09 de enero en Ciudad de México.

Las entradas se pueden comprar en la página WorldHottestTour.com.

Mira cuándo llega el “Bad Bunny: World’s Hottest Tour” a tu ciudad

5 de agosto, Orlando, Florida – Camping World Stadium 9 de agosto, Atlanta – Truist Park 12 de agosto, Miami – Hard Rock Stadium 18 de agosto, Boston – Fenway Park 20 de agosto, Chicago – Soldier Field 23 de agosto, Washington – National’s Park 27 de agosto, Nueva York – Yankee Stadium 1 de septiembre, Houston – Minute Maid Park 7 de septiembre, San Antonio – Alamodome 9 de septiembre, Dallas – AT&T Stadium 14 de septiembre, Oakland, California – RingCentral Coliseum 17 de septiembre, San Diego, California – Petco Park 23 de septiembre, Las Vegas – Allegiant Stadium 28 de septiembre, Phoenix – Chase Field 30 de septiembre, Los Ángeles – SoFi Stadium 21 de octubre, Santo Domingo, República Dominicana – Estadio Olímpico Félix Sánchez 28 de octubre, Santiago, Chile – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos 4 de noviembre, Buenos Aires, Argentina – Estadio de Vélez – José Amalfitani 11 de noviembre, Asunción, Paraguay – Estadio Nueva Olla 13 de noviembre, Lima, Perú – Estadio Nacional 16 de noviembre, Quito, Ecuador – Estadio Olímpico Atahualpa 18 de noviembre, Medellín, Colombia – Estadio Atanasio Girardot 22 de noviembre, Ciudad de Panamá, Panamá – Estadio Rommel Fernández Gutiérrez 24 de noviembre, San José, Costa Rica – Estadio Nacional 26 de noviembre, San Salvador, El Salvador – Estadio Cuscatlán 29 de noviembre, San Pedro Sula, Honduras – Estadio Olímpico Metropolitano 1 de diciembre, Ciudad de Guatemala, Guatemala – Explanada Cardales de Cayalá 3 de diciembre, Monterrey, México – Estadio BBVA 9 de diciembre, Ciudad de México – Estadio Azteca

