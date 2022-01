Las farmacias ya están distribuyendo mascarillas N95 gratuitas y las pruebas de covid-19 comienzan a llegar por correo

Alexandra Ferguson

(CNN) — A medida que las pruebas gratuitas de covid-19 están llegando a los buzones de las personas que las solicitaron, las primeras mascarillas N95 gratuitas para el público comienzan a llegar a las farmacias estadounidenses, y habrá más en camino en los próximos días.

El Gobierno de Biden pretende aumentar el acceso a mascarillas de alta calidad en medio de la propagación de la variante ómicron del coronavirus, altamente transmisible. Mientras tanto, las pruebas gratuitas empezaron a enviarse la semana pasada, comp parte del esfuerzo de la administración por aumentar el acceso a los tests en todo Estados Unidos.

Las mascarillas ya están listas para su distribución en algunos supermercados Hy-Vee y Meijer en el Medio Oeste, y se espera que haya más en las tiendas Southeastern Grocers a finales de esta semana.

“La semana pasada comenzaron a enviarse las mascarillas y a llegar a las farmacias y tiendas de comestibles de todo (el) país. Esperamos que a lo largo de la semana el número de tiendas y de N95s que lleguen aumente significativamente”, dijo un funcionario de la administración a CNN este lunes.

El Gobierno de Biden anunció la semana pasada que los 400 millones de mascarillas N95, procedentes de la Reserva Nacional Estratégica, se distribuirán a farmacias y centros de salud comunitarios, y se espera que el programa esté totalmente en funcionamiento a principios de febrero. Las mascarillas están llegando a sus destinos acompañadas de folletos y carteles del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que es el responsable del pago de las mascarillas.

“Ponte la mascarilla y maximiza tu protección”, dicen los folletos, animando a los estadounidenses a “ayudar a frenar la propagación del covid protegiéndose a sí mismos y a los que les rodean”.

El folleto, que se distribuye tanto en inglés como en español, señala que hay hasta tres mascarillas gratuitas “disponibles para cada persona en Estados Unidos”. También invita a las personas a revisar el sitio web cdc.gov/coronavirus e incluye un código QR con instrucciones sobre cómo ponerse y quitarse las mascarillas correctamente.

Las mascarillas se están distribuyendo al mismo tiempo que algunas personas en Estados Unidos están recibiendo paquetes del Servicio Postal de EE.UU. con pruebas gratuitas de antígenos.

Gourjoine Wade, de San Antonio, Texas, dijo a CNN que pidió las pruebas el día en que se lanzó covidtests.gov la semana pasada. Quería tenerlas a mano y listas para cuando las necesitara.

“Es una herramienta más en la caja de herramientas para mantenerme a mí, a mi familia y a nuestra comunidad a salvo”, dijo Wade.

Dónde conseguir las mascarillas

Algunas de las primeras mascarillas llegaron al Medio Oeste el viernes pasado, incluyendo las tiendas de comestibles Hy-Vee en Iowa, Illinois, Minnesota, Missouri, Kansas, Dakota del Sur, Wisconsin, Nebraska, y las tiendas Meijer en Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky y Wisconsin.

Las mascarillas también comenzarán a llegar a los locales de Southeastern Grocers a partir de este viernes, añadió el funcionario, y estarán disponibles en las farmacias de Fresco y Más, Harveys Supermarket y Winn-Dixie.

Mills Civic Hy-Vee en West Des Moines, Iowa, recibió las mascarillas el viernes, junto con casi 150 otros locales de Hy-Vee. Las fotos proporcionadas por la tienda muestran a los empleados repartiendo los paquetes de mascarillas envueltos individualmente, con folletos colocados cerca para que los clientes se los lleven a casa.

Las tiendas Hy-Vee ya están distribuyendo mascarillas N95 gratuitas.

“Puedo confirmar que comenzamos a recibir y distribuir nuestros primeros envíos de mascarillas N95 del HHS el viernes 21 de enero. En este momento, muchas farmacias Hy-Vee han recibido y están distribuyendo sus asignaciones de mascarillas. Las 275 farmacias de Hy-Vee en Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Sur y Wisconsin tendrán mascarillas a mediados de la semana”, escribió Christina Gayman, portavoz de Hy-Vee, Inc. en un correo electrónico a CNN este lunes.

“Hemos recibido muchos comentarios positivos de los clientes que están contentos de que tengamos las mascarillas y las estemos distribuyendo tan rápidamente. Todavía tenemos mascarillas disponibles en todos los locales que las han recibido hasta ahora”, añadió Gayman.

En los establecimientos de Meijer, las mascarillas se colocarán en mesas cerca de las entradas de las tiendas y serán distribuidas por los encargados de recibirlas. Meijer confirmó a CNN este lunes que ha recibido “unos 3 millones de mascarillas” que se pondrán a disposición de cualquier cliente que las necesite de forma gratuita.

También se espera que las farmacias CVS reciban y comiencen a distribuir mascarillas N95 gratuitas en las próximas semanas, a medida que se reciba el suministro del gobierno federal, dijo el portavoz Matt Blanchette a CNN en un correo electrónico el lunes.

Walgreens espera que las mascarillas N95 gratuitas estén disponibles en algunos locales a partir de este viernes, según un portavoz de la compañía.

“Nos complace asociarnos con la administración para hacer que las mascarillas N95 en varios tamaños estén disponibles de forma gratuita en los locales participantes de Walgreens hasta agotar existencias”, escribió un portavoz de Walgreens en un correo electrónico a CNN este lunes.

“Los clientes y pacientes pueden acceder a un máximo de tres mascarillas por persona”, señalaba el correo electrónico. “Esperamos que las primeras tiendas comiencen a ofrecer las mascarillas el viernes 28 de enero, y permanecerán de forma continua en los días y semanas siguientes. Las tiendas participantes tendrán carteles que indiquen la disponibilidad de las mascarillas”.

Los primeros 100 centros de salud comunitarios que participan en el despliegue del programa de mascarillas N95 gratuitas del gobierno federal también comenzarán esta semana, según escribió Amy Simmons Farber, portavoz de la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios, en un correo electrónico enviado a CNN este lunes.

La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) supervisa el programa de Centros de Salud Comunitarios para el gobierno federal, y señala en su sitio web que el Programa de Mascarillas N95 covid-19 de los Centros de Salud de la HRSA comenzará de manera gradual, proporcionando mascarillas N95 a aproximadamente 100 a 200 centros de salud en la fase inicial.

“Estos centros de salud deberían recibir y empezar a distribuir las mascarillas antes de finales de enero de 2022”, según la HRSA. Farber añadió que a mediados de febrero, la HRSA prevé que las mascarillas estén disponibles para todos los centros de salud.

“Por ahora, el programa está limitado a unos 300 centros de salud comunitarios para garantizar que se resuelva la logística de recepción, almacenamiento y distribución de las mascarillas. Entendemos que el programa se ampliará para incluir más centros de salud como parte del esfuerzo del gobierno de Biden para garantizar que las comunidades desatendidas tengan un acceso equitativo a las herramientas de salud pública”, escribió Farber en el correo electrónico.

“Tenemos entendido que estos centros de salud seleccionados deberían recibir las mascarillas a finales de enero”, escribió Farber. “Cada centro de salud individual necesitará tiempo para desarrollar un plan de distribución y un proceso de notificación para los pacientes. Si usted es un paciente, consulte el sitio web de su centro de salud local para conocer los anuncios. Tenga en cuenta que la mayoría de los sistemas de salud están al límite de su capacidad y los trabajadores están sufriendo el agotamiento de la pandemia, y los centros de salud no son una excepción. Intente evitar que los centros de salud se vean desbordados por ahora”.

El “mayor despliegue” del gobierno hasta ahora

Este despliegue de mascarillas gratuitas ha sido calificado como el “mayor despliegue” del gobierno federal hasta la fecha.

“Este esfuerzo representa el mayor despliegue de la Reserva Nacional Estratégica hasta la fecha y es también el mayor despliegue de equipos de protección personal en la historia de Estados Unidos”, escribió el viernes Dawn O’Connell, secretaria adjunta de Preparación y Respuesta del HHS en un blog.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) no tienen previsto cambiar sus orientaciones sobre el uso de las mascarillas mientras la administración aumenta el acceso a las mismas.

Los CDC recomiendan a los estadounidenses usar mascarillas bien ajustadas, que pueden incluir varias capas de máscaras de tela, N95 o K95.

“El uso de mascarillas es una herramienta de salud pública fundamental para prevenir la propagación del covid-19, y es importante recordar que cualquier mascarilla es mejor que ninguna”, señalaron los CDC en un comunicado a principios de este mes.

“Algunas mascarillas y respiradores ofrecen niveles de protección más altos que otros, y algunos pueden ser más difíciles de tolerar o de usar de forma constante que otros”, dicen las recomendaciones de los CDC. “Lo más importante es usar correctamente una mascarilla o respirador bien ajustado que le resulte cómodo y que le proporcione una buena protección”.

Al tener un mejor ajuste y ciertos materiales, como las fibras de polipropileno, que actúan como barreras tanto mecánicas como electrostáticas, las mascarillas N95 ayudan a evitar mejor que las partículas diminutas entren en la nariz o la boca y deben ajustarse a la cara para funcionar correctamente.

“Los CDC siguen recomendando que cualquier mascarilla es mejor que ninguna. Y animamos a todos los estadounidenses a que utilicen una mascarilla bien ajustada para protegerse y evitar la propagación del covid-19”, dijo la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, a los periodistas en una reunión informativa a principios de este mes. “Y esa recomendación no va a cambiar”.

— Paul Murphy de CNN contribuyó con este reportaje.

