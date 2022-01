Así es como Silvana Estrada se enamoró del cuatro venezolano, su primer amor al que describe como “el más sano”

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Silvana Estrada, una de las voces más envolventes y nostálgicas del folklore mexicano actual, lanzó el viernes su disco debut, “Marchita”.

Para algunos, su nombre es quizás desconocido. Otros, la descubrieron recién, gracias a algoritmos de compañías de streaming o por recomendaciones. Lo cierto es que esta joven de 24 años cuenta con el aval de artistas como el ganador del Óscar y del Latin Grammy o las cantautoras Natalia Lafourcade, Mon Laferte o Julieta Venegas.

Estrada, oriunda de Veracruz, México, es hija de Luthiers, maestros artesanos, fabricantes de instrumentos de cuerda. Y fueron precisamente ellos quienes fabricaron ese cuatro venezolano con el que pisa hoy en día los escenarios e interpreta algunas de sus canciones.

La influencia venezolana en Silvana Estrada

La música de Venezuela, en específico de los llanos, tienen una influencia sutil en el arte de Estrada. En su voz se pueden escuchar referencias a la forma en la que se cantan las tonadas del llano venezolano. Ese quejido, ese lamento, una nostalgia hecha voz y canción. Algo que Estrada transmite en sus canciones. Para algunos no será perceptible, pero para otros, la esencia está allí.

“Yo tengo un amor muy profundo por la música venezolana. Crecí escuchando a Simón Díaz, a Soledad Bravo. Por ejemplo, [escuché] mucha música navideña de Venezuela. Yo no sabía que era de Navidad, porque mi Navidad es como más villancicos o cosas como lentitas. Yo tenía estos discos que no sabía que eran de Navidad de Venezuela y es música de celebración, las gaitas… ¡Maravillosas!”, dijo Estrada a Zona Pop CNN.

Sin embargo, hay un cantautor en particular con el que se deleitó desde muy pequeña, el conocido en Venezuela como “El tío Simón”.

“Tenía varios discos de Simón Díaz y me parecían tan bonitos, tan tristes como [la canción] Sabana. Me parecía simplemente como una música que conectaba conmigo como desde un lugar súper profundo y súper honesto. Y yo creo que por eso tengo mucho, mucho de ahí”, explica.

“No lo busco y, probablemente, lo notes tú y mucha otra gente de Venezuela que conozca su música [la de Simón Díaz]. Pero cuando voy a otros lugares no es lo primero que la gente piensa”, cuenta. “[Dicen] que canto tan mexicano y sí, pero yo siempre pienso [que] hay de otras cosas también”, explica.

El cuatro, el primer amor de Estrada

Quizás sin pensarlo e inconscientemente, esa querencia que adquirió en su infancia por el folklore venezolano la llevó al cuatro, un instrumento de cuerda parecido a la guitarra –pero más pequeño– y que cuenta con tal solo cuatro cuerdas… de ahí su nombre.

Según Estrada, ese fue su primer amor. Aunque sus padres intentaron que aprendiera a tocar otros instrumentos más clásicos como el violín o la viola, de los que estuvo rodeada en su infancia, fue un pequeño cuatro el que le robó el corazón.

A este instrumento lo descubrió cuando tenía alrededor de 16 o 17 años y el primero que tocó fue el de su padre.

“El cuatro yo creo que es como mi primer amor y mi amor más sano. Tenía 16 o 17 [años] y estaba estudiando jazz. Tocaba el piano y estaba intentando componer canciones. Tenía varias canciones en el piano y no lograba conectar, como que hacía demasiada armonía”, cuenta a Zona Pop CNN.

“Un buen día encontré el cuatro de mi papá”, cuenta. “Encontré el cuatro al que nunca le había prestado atención y lo agarré. Lo empecé a tocar y me enamoré. El primer día que lo toqué hice mi primera canción formalmente, sin saber nada de armonía del cuatro. No sabía qué notas eran, no sabía nada. Yo creo que me sonó tan bonito que [fue] como si me hubiera enamorado perdidamente”, explica.

Cantarle a la tristeza, pero desde la alegría

Uno de los sencillos que integran “Marchita” es “Tristeza”, una canción que, cuenta Estrada a CNN, nació de la añoranza por su tierra.

“Tristeza es una canción en donde le hablo a la tristeza para verla de frente, [para] vivirla, [para] no huir de la tristeza, porque creo que es un sentimiento muy importante, pero sí abrazarla para que se vaya y que llegue la alegría, la felicidad, la paz”, dice.

El tema lo escribió hace alrededor de cuatro años, en un momento en el que en medio de la caótica y contaminada Ciudad de México recordaba a su campo veracruzano con ese sentimiento, con tristeza.

“Yo soy de Veracruz, del sureste de México y me mudé hace varios años a Ciudad de México, que es el centro y es súper caótico. Yo soy del campo y cuando llegué a la ciudad me acuerdo que estaba tan triste porque no había campo y ríos y el aire estaba contaminado. Estaba muy triste”, cuenta.

“Un buen día me senté y dije ¡no puedo estar así, ya no puedo estar triste porque este es mi nueva ciudad! Este es mi nuevo hogar. O me adapto yo o me voy porque la ciudad no se va a adaptar a mí. Y terminé la canción y quedó Tristeza. Realmente es como una canción que busca otras cosas más allá de la tristeza”, explica Estrada.

Su primera gira en solitario por Estados Unidos

Al lanzamiento de “Marchita”, la cantautora dio a conocer su primera gira en solitario por Estados Unidos.

Estrada regresará a ciudades en las que se presentó en octubre de 2021 con la agrupación Rodrigo y Gabriela y sumará a otras.

27 de enero: City Winery — Washington, DC 28 de enero: NC Folk Festival — Greensboro, NC 30 de enero: City Winery — Atlanta, GA 01 de febrero: City Winery — Nashville, TN 03 de febrero: The Parish — Austin, TX 04 de febrero: Club Dada — Dallas, TX 05 de febrero: The Bronze Peacock at HOB — Houston, TX 07 de febrero: Valley Bar — Phoenix, AZ 11 de febrero: The Paramount Theatre — Los Angeles, CA 12 de febrero: Brick & Mortar — San Francisco, CA 14 de febrero: DougFir — Portland, OR 15 de febrero: The Sunset Tavern — Seattle, WA 16 de febrero: The Biltmore — Vancouver, BC 18 de febrero: Kilby Court — Salt Lake City, UT 19 de febrero: Marquis Theatre — Denver, CO 21 de febrero: Music Hall of Williamsburg — Brooklyn, NY 23 de febrero: City Winery — Philadelphia, PA 25 de febrero: City Winery — Boston, MA 26 de febrero: La Sala Rosa — Montreal, Canadá 27 de febrero: Adelaide Hall — Toronto, Canadá 01 de marzo: Turf Club — Minneapolis, MN 02 de marzo: Schubas — Chicago, IL

La cantautora explicó que fechas para México y el resto de Latinoamérica serán anunciadas próximamente.

Puedes escuchar “Marchita” en Spotify, Apple Music o en tu app favorita.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.