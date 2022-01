Más de 20 millones de personas desde Texas hasta las Carolinas están bajo alerta meteorológica invernal con una mezcla de nieve y hielo en camino

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Las previsiones de una traicionera mezcla de nieve y hielo han puesto a más de 20 millones de personas bajo alerta meteorológica invernal desde Texas hasta las Carolinas.

La amenaza de doble golpe provocó que los gobernadores de Carolina del Norte y del Sur y Virginia emitieran estados de emergencia. En general, las alertas cubren una amplia franja que incluye el sur de Texas, el sur de Louisiana, Alabama, Mississippi, el oeste de Florida, Virginia y las Carolinas.

Varios distritos escolares de las Carolinas decidieron pasar a la enseñanza virtual el viernes y cancelaron actividades en previsión de la tormenta de hielo y nieve, informó la filial de CNN WYFF. Algunos distritos citaron las bajas temperaturas y las carreteras heladas que podrían hacer inseguros los viajes.

El aviso de tormenta de hielo para partes de la costa de las Carolinas entró en vigor a medianoche y se espera que permanezca hasta el mediodía de este sábado.

Tormenta invernal produce hielo y condiciones de viaje traicioneras mientras impacta el sudeste de EE.UU. con frío intenso

Se espera una amplia acumulación de hielo en Wilmington, Carolina del Norte, con algunas áreas que posiblemente vean hasta media pulgada, según el meteorólogo de CNN Robert Shackelford.

“Es muy probable que se produzcan cortes de electricidad en las zonas de advertencia de tormenta de hielo”, dijo Shackelford.

Se esperan fuertes nevadas

La región también se prepara para recibir fuertes nevadas este fin de semana. Las advertencias emitidas para partes de Carolina del Norte y Virginia predicen de 1 a 4 pulgadas de nieve, con algunas áreas viendo hasta 6 pulgadas. Las ráfagas de viento también pueden alcanzar los 65 kph.

En Charleston, Carolina del Sur, la principal amenaza es la lluvia helada con acumulaciones de hielo hasta un ligero glaseado, dijo Shackelford. Para Carolina del Norte, podría haber un poco más de nieve, con totales que podrían alcanzar 2 pulgadas, y la acumulación de hielo sigue siendo un esmalte de luz, agregó.

Para Texas, la sensación térmica y las advertencias de tormenta de invierno están en efecto hasta este viernes por la tarde, dijo Shackelford.

Se espera que las temperaturas en algunas partes de Texas caigan en picada, desde las máximas de 21 y 26 grados del miércoles hasta por debajo de los cero grados en la noche del jueves al viernes, con la posibilidad de una mezcla invernal.

“Se observan ahora temperaturas generalizadas de -1 grado en los condados costeros, extendiéndose hacia el oeste. A medida que las temperaturas continúen bajando constantemente durante la noche, las temperaturas de congelación no se alcanzarán hasta después de las 12AM”, tuiteó este jueves la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Brownsville.

Debido al hielo, los viajes y los cortes de energía siguen siendo las mayores preocupaciones. En Carolina del Norte, el gobernador Roy Cooper advirtió que los condados del sureste podrían ver cortes generalizados y carreteras traicioneras.

“Ahí es donde se espera un cuarto de pulgada o más de hielo en los árboles y las líneas eléctricas, y eso es una receta para los cortes de energía, por desgracia”, dijo Cooper este jueves en una conferencia de prensa mientras animaba a la gente a abastecerse de comestibles.

Cooper añadió que su Guardia Nacional fue activada, proporcionando 114 soldados con equipos que incluyen vehículos de gran altura, camiones y ambulancias.

La última perturbación meteorológica se produce casi una semana después de que una tormenta de nieve azotara el sureste, dejando a oscuras a más de 130.000 personas en las Carolinas, Virginia, Georgia y Maryland. El hielo también fue una gran amenaza, ya que se registraron cientos de accidentes de tráfico.

En previsión de las carreteras peligrosas, el Departamento de Transporte de Carolina del Sur dijo que está preparado para trabajar las 24 horas del día para garantizar la seguridad de los conductores. Sin embargo, el departamento instó a la gente a permanecer fuera de las carreteras.

