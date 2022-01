Comisión que investiga la insurrección del 6 de enero pide a Ivanka Trump hablar con ellos

macamilarincon

(CNN) –– La comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero le ha pedido a Ivanka Trump, hija del expresidente Donald Trump y entonces asesora principal de la Casa Blanca, que coopere voluntariamente con su investigación. Se trata de un paso importante del panel sobre el círculo íntimo del expresidente.

La comisión hizo pública una carta dirigida a Ivanka Trump con fecha de este jueves, en la que busca “cooperación voluntaria con nuestra investigación”. En la misiva, el panel reveló nuevos detalles explosivos sobre las acciones del expresidente en los días previos al 6 de enero.

Un hilo de investigación clave que la comisión desea discutir más a fondo con Ivanka Trump es lo que ella sabía sobre los esfuerzos de su padre para tratar de detener la certificación de las elecciones presidenciales de 2020. Y también la campaña de presión específica que él ejerció sobre el exvicepresidente Mike Pence para que se doblegara a su voluntad.

El panel dijo que Ivanka estaba al tanto de una conversación telefónica entre su padre y Pence en la mañana del 6 de enero, en la que el entonces presidente trató de convencer a Pence de impedir la certificación de las elecciones presidenciales de 2020. Según la comisión, ella solo podía escuchar el lado de la conversación de su padre.

Un portavoz de Ivanka Trump le dijo a CNN en la tarde de este jueves que ella “acaba de enterarse de que la comisión del 6 de enero emitió una carta pública pidiéndole que comparezca”.

“Como la comisión ya sabe, Ivanka no habló en el mitin del 6 de enero”, dijo el portavoz. “Como declaró públicamente ese día a las 3:15 p.m., ‘cualquier violación de la seguridad o falta de respeto a nuestra policía es inaceptable. La violencia debe cesar de inmediato. Por favor, sean pacíficos'”.

El panel había revelado previamente que ha conocido más detalles sobre las interacciones de Trump con su padre el día de la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos.

Cheney: Comisión del 6 de enero tiene “testimonio de primera mano” de que Ivanka pidió a Trump que interviniera durante la insurrección en el Capitolio

El testimonio

La representante de Wyoming Liz Cheney, vicepresidenta de la comisión y uno de sus dos miembros republicanos, dijo a ABC News el mes pasado que el panel tiene “un testimonio de primera mano” acerca de que durante el ataque, Ivanka Trump le pidió a su padre que interviniera.

“Sabemos que su hija, tenemos un testimonio de primera mano de que su hija Ivanka (Trump) entró al menos dos veces para pedirle que ‘detuviera esta violencia'”, dijo Cheney a ABC News.

Ivanka Trump y Jared Kushner se distancian del expresidente y de sus quejas constantes

CNN informó anteriormente sobre algunas de estas interacciones, descritas en los libros I Alone Can Fix It, de los reporteros del diario The Washington Post Carol Leonnig y Philip Rucker, y Peril, de los periodistas Bob Woodward y Robert Costa. Ivanka Trump intentó intervenir repetidamente, hablando con su padre tres veces. “Deja ir esto”, le dijo ella, según Peril.

La noticia de que la comisión buscará hablar con Ivanka Trump se produce después de que CNN reportara que el panel había citado y obtenido registros de números de teléfono asociados con uno de los otros hijos de Trump, Eric Trump, así como con Kimberly Guilfoyle, quien está comprometida con Donald Trump Jr., según indicaron fuentes.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.