Tribunal de Ecuador sentencia a más de tres años de prisión a policía que mató a dos asaltantes

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — Un policía de Ecuador que mató a dos personas que participaban en el asalto de un adolescente en 2021 fue sentenciado este miércoles por un tribunal a tres años y cuatro meses de prisión por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, según informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.

El cabo Wilson Santiago Olmedo también deberá pagar “una multa de 10 salarios básicos unificados (US$ 425) y una reparación integral de US$ 10.000 a favor de los familiares de cada una de las víctimas (US$ 20.000 en total)”, indicó la Fiscalía.

La audiencia duró cinco días y según Ecuavisa, medio afiliado de CNN, la defensa del policía apelará a la decisión tomada por el tribunal. Hugo Espín Tobar, abogado de Olmedo, aseguró, de acuerdo con Ecuavisa, que se “debió ratificar la inocencia”, ya que el agente actuó en defensa de terceros y de sí mismo.

En declaraciones a medios locales, Olmedo, tras la sentencia, dijo estar convencido de que había actuado correctamente y que se “realizó un procedimiento correcto producto de lo cual hoy tenemos con vida al menor de edad”.

Revuelo en Ecuador por caso “narcogenerales” 19 miembros de la cúpula policial ponen su cargo a disponibilidad

Al ser consultado si consideraba injusta la sentencia, respondió: “Realmente sí, nosotros no pensábamos que iba a suceder esta situación. No es una guerra final, simplemente una batalla, vamos a seguir luchando”.

Según Ecuavisa, Olmedo seguirá en cumplimiento de sus funciones hasta que no exista una sentencia en firme, ya que según él el caso no está terminado.

Lasso critica la decisión como “indignante”

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reaccionó a la sentencia este miércoles. “Es indignante e incomprensible que un policía, como el cabo Wilson Santiago Olmedo, que protegía la vida de un adolescente, sea condenado”, escribió el mandatario en sus redes sociales. “La Policía de Ecuador debe tener las garantías para cumplir con sus deberes. Le daremos todo el apoyo necesario para que recupere su libertad”, agregó.

El hecho ocurrió el 11 de junio de 2021 en Riobamba, provincia de Chimborazo, en el centro de Ecuador.

Según la Fiscalía, Olmedo y dos otros agentes intervinieron al observar que un adolescente era víctima de un robo. Al percatarse de la presencia policial, uno de los delincuentes huyó y se subió en una moto conducida por uno de sus presuntos cómplices. Olmedo y otro agente persiguieron al delincuente.

Ascienden a 21 los muertos por dos motines en Ecuador y hay varios policías heridos

En esas circunstancias, según detalló la Fiscalía, “utilizó su arma de dotación (a 200 metros de distancia) y disparó más de una decena de veces por la espalda a los ocupantes de la motocicleta, extralimitándose -de esta forma- en la ejecución de un acto de servicio, sin observar ni considerar el uso progresivo o racional de la fuerza en los criterios necesidad y proporcionalidad”.

Los dos agentes que acompañaban a Olmedo no fueron acusados por la Fiscalía “debido a que no se encontraron los elementos suficientes para determinar su participación en el hecho”.

Entre las principales pruebas que la Fiscalía presentó al Tribunal contra Olmedo se incluyeron los informes de autopsia que confirmaron muertes violentas por hemorragias agudas causadas por proyectiles de arma de fuego, los testimonios de personal policial que participó en el hecho y de quienes acudieron al lugar, de personas que se presentaron instantes después y de personal que prestó atención. También el audio y video de las cámaras de seguridad de la zona, la reconstrucción de los hechos y el peritaje de trayectoria balística, entre otros elementos.

En octubre de 2021, tras una ola de violencia en varios puntos de Ecuador, Lasso ofreció total respaldo a las acciones que emprendan miembros de la Policía y de Fuerzas Armadas en la lucha contra el delito y anunció la creación de una unidad de defensa legal de la fuerza pública para que se dedique a la protección de sus integrantes

Homicidios, motines carcelarios y estado de excepción: ¿por qué hay una ola de violencia en Ecuador?

Según la ley ecuatoriana, la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio puede alcanzar una sentencia de 10 a 13 años. Sin embargo, el policía recibió una sentencia reducida.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.