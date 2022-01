La campaña de GoFundMe de Pita Taufatofua, abanderado de Tonga, recaudó más de US$ 310.000

Alexandra Ferguson

(CNN)– La campaña de recaudación de fondos creada por el abanderado olímpico de Tonga, Pita Taufatofua, ha recibido más de US$ 310.000 tras la enorme erupción volcánica del sábado.

Conocido por lucir su pecho aceitado durante las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de verano e invierno, Taufatofua creó este lunes una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe tras la catástrofe, verificada por CNN.

Según la página de GoFundMe, los fondos se destinarán “a los más necesitados”, así como a la reparación de las infraestructuras y de las escuelas y hospitales que resultaron dañados.

Tonga se enfrenta a un “desastre sin precedentes”; Nueva Zelandia advierte sobre nuevas erupciones y riesgo de tsunami

“Como todos saben, un gran tsunami causado por una erupción volcánica devastó a Tonga… Estamos buscando sus donaciones para ayudar a nuestro reino insular”, dice la página de recaudación de fondos. “Su asistencia y apoyo en este momento de necesidad es muy apreciado”.

Describiendo la erupción como un “desastre sin precedentes”, el primer ministro de Tonga Siaosi Sovaleni añadió que una “pluma volcánica en forma de hongo” se ha extendido hasta cubrir todas las aproximadamente 170 islas del país, de las cuales 36 están habitadas, afectando a toda la población de más de 100.000 personas.

Taufatofua, deportista de taekwondo y esquí de fondo, publicó este miércoles en Instagram que aún no tiene noticias de su padre, el gobernador de Haapai, que se encontraba en la isla principal de Tongatapu en el momento de la erupción.

Taufatofua, sin embargo, añadió en la publicación que su casa familiar en la isla de Haapai sigue en pie.

“Acabo de recibir la noticia de que nuestra familia en la isla principal de Haapai está a salvo y que nuestra casa de Ha’apai ‘Fuino’ sigue en pie. Tiene más de 100 años y ha pasado por muchos ciclones y ahora por un tsunami”, escribió Taufatofua.

“Todavía no se sabe nada de mi padre ni de nuestra familia en Kotu y en las islas bajas circundantes”.

Héroe olímpico

Taufatofua representó a Tonga en taekwondo en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 en Río de Janeiro y en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang en 2018.

Sin embargo, lo que le hizo viral fueron las imágenes en las que aparecía en la ceremonia de apertura de 2016, sin camiseta, engrasado y con una esterilla tradicional de Tonga alrededor de la cintura mientras ondeaba la bandera de su país. En Corea del Sur, dos años después, desafiando el frío, Taufatofua volvió a hacerlo.

Y en los Juegos Olímpicos de Verano de 2020 en Tokio, Taufatofua volvió a deleitar a los aficionados, apareciendo sin camiseta y engrasado con la bandera de Tonga, pero con una coabanderada, Malia Maile Paseka, que compitió en el taekwondo.

Taufatofua había estado entrenando para el taekwondo, además de intentar clasificarse para el kayak de velocidad para los Juegos de 2020, un deporte al que se apuntaba como un guiño a sus antepasados, además de por razones medioambientales.

“Quiero hacer conciencia sobre los océanos, sobre nuestro planeta, y hacer ver a la gente que lo que está ocurriendo en nuestro planeta es algo de lo que todos debemos ser conscientes”, dijo Taufatofua a Amanda Davies de CNN Sports.

“Me encanta estar en el océano, en el mar. Es un deporte que me entusiasma. Todavía no lo he aprendido, pero al mismo tiempo me emociona”.

Sin embargo, no logró clasificarse en el kayak de velocidad, por lo que compitió únicamente en el taekwondo.

No obstante, Taufatofua hizo historia al convertirse en la primera persona que ha competido en tres Juegos Olímpicos consecutivos desde la introducción de los Juegos de Invierno en 1924.

En su publicación de GoFundMe, Taufatofua, de 38 años, dijo que actualmente se encuentra en un “campo de entrenamiento en Australia”.

