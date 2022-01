Esta cosecha de naranjas será la más pequeña desde la Segunda Guerra Mundial y disparará los precios del jugo

macamilarincon

(CNN Business) –– Hay problemas con las naranjas.

Las enfermedades que afectan a los cítricos y el mal tiempo están limitando el suministro de naranjas en Estados Unidos y a nivel internacional. Mientras, la demanda de jugo de naranja, que disminuyó por años, se disparó durante la pandemia.

Inflación: todo lo que necesitas saber sobre este fenómeno económico

Eso ha llevado a que los precios del jugo de naranja suban en la pandemia… Y probablemente sigan haciéndolo. Los futuros en la bolsa del jugo de naranja congelado aumentaron más del 50% durante la pandemia. De hecho, solo la semana pasada alcanzaron un máximo de dos años, con un aumento del 5% este jueves. .

“Tienes el clásico desajuste entre oferta y demanda”, explicó Shawn Hackett, presidente de Hackett Financial Advisors, que se especializa en el análisis de materias primas agrícolas. Por eso, los consumidores deben esperar “precios mucho más altos en el supermercado”.

La mitad de un estante de jugo de naranja está vacío en una tienda Target del distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York, el 19 de octubre de 2021. (Crédito: Anthony Behar/Sipa USA)(Sipa via AP Images)

El aumento que se anticipa en los precios del jugo de naranja ocurre mientras los consumidores ya enfrentan los efectos de inflación en múltiples sectores. El índice de precios al consumidor de EE.UU. subió un 7% durante el año pasado antes de los ajustes estacionales. Se trata del incremento más pronunciado en los precios desde junio de 1982, según informó la semana pasada la Oficina de Estadísticas Laborales.

Biden se muestra optimista con reporte de inflación 1:10

Durante el año pasado, los alimentos de consumo en el hogar se encarecieron un 6,5%, mientras que los precios en los restaurantes aumentaron un 6%. Los precios de los jugos de frutas y las bebidas sin alcohol ya se han disparado un 5,7 % este año, y los futuros del jugo de naranja están al alza.

La oferta se reduce

La semana pasada, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) dijo que espera que Florida produzca 44,5 millones de cajas de naranjas este año, una cosecha inusualmente reducida. Es más, esa sería la menor cosecha desde la temporada 1944-1945 cuando se produjeron 42,23 millones de cajas, indicó a CNN Business un estadístico de Florida del USDA.

La inflación de precios al consumidor alcanza su mayor nivel en casi 40 años en Estados Unidos

“La cosecha de cítricos de Florida va a ser una de las cosechas más pequeñas desde la década de 1940”, señaló Judith Ganes, presidenta de J Ganes Consulting, que ofrece análisis de materias primas al sector alimentario y agrícola. “Va a ser incluso menor que la producción de hace varios años… cuando el huracán Irma azotó Florida”, añadió.

Los cultivos de naranja de Florida, responsables de la mayor parte del jugo de naranja que se produce en el país, han ido disminuyendo durante años, señaló. Uno de los culpables es una enfermedad insidiosa de los cítricos, conocida como enverdecimiento de los cítricos, que caus a naranjas más pequeñas y menos frutos por árbol.

“La decepción de otra caída en el pronóstico es difícil de exagerar”, dijo en un comunicado Shelley Rossetter, subdirectora de mercadeo global del Departamento de Cítricos de Florida. Y añadió que los productores de cítricos de Florida se concentran en “buscar nuevas soluciones para el enverdecimiento de los cítricos”.

Estos son los factores que afectan la inflación en 2022 1:17

Las naranjas que son más pequeñas producen menos jugo, explicó Ganes. Eso significa que los procesadores, que ya tienen que pagar un costo adicional debido a la disminución de la oferta de naranjas, también deben comprar más naranjas para hacer la misma cantidad de jugo que proviene de la fruta sana. Eso, a su vez, significa mayores costos para los consumidores.

Al mismo tiempo, los productores internacionales se enfrentan a su propia escasez.

“Brasil sufrió una sequía histórica el año pasado. Lo que perjudicó significativamente la cosecha de naranjas que se usa para producir el jugo de naranja”, dijo Hackett. “No van a tener suministros exportables al nivel [usual]”, destacó.

La inflación ya es bastante mala. Un país la está empeorando

Y a medida que se contrae el suministro en todo el mundo, el jugo de naranja experimenta un renacimiento impulsado por la pandemia.

Crece la demanda por el jugo de naranja

Antes de la pandemia, “la demanda estadounidense de jugo de naranja había disminuido durante 20 años seguidos”, dijo Hackett.

Eso se debe en parte a que las ideas cambiantes de los consumidores sobre la salud han hecho que el jugo de frutas, que es relativamente alto en azúcar y calorías, no esté de moda. También se debe a que, a lo largo de los años, muchos estadounidenses dejaron de desayunar regularmente en casa y optaron por comida para llevar.

Pero, durante la pandemia, muchos volvieron a desayunar en casa. Y algunos incluyeron de nuevo el jugo de naranja en el menú.

Debido a eso, las ventas de jugos 100% no concentrados en EE.UU. aumentaron de US$ 5.000 a US$ 5.500 millones en 2020, y se mantuvieron mayormente en ese nivel en 2021, según datos de Euromonitor International.

“Todavía estamos lidiando con una demanda hoy que está muy por encima de lo que era en 2019, antes de que llegara la pandemia”, dijo Hackett. “Así que tenemos esta demanda renovada en un momento en que los suministros disponibles están muy, muy, por debajo”, indicó.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.