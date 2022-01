Biden celebra una conferencia de prensa formal que marca un año de ‘desafíos’ y ‘progreso’

Sol Amaya

(CNN) — El presidente Joe Biden describió su primer año en la Casa Blanca como uno de retrocesos y logros al comenzar una conferencia de prensa.

“Mañana se cumplirá un año desde que asumí el cargo. Ha sido un año de desafíos, pero también ha sido un año de enorme progreso”, dijo a los periodistas reunidos en el East Room.

Biden citó las vacunas contra el covid-19, el crecimiento récord del empleo, la reducción de la pobreza, un seguro médico más asequible y un proyecto de ley de infraestructura masiva como ejemplos de los éxitos de su administración.

Pero reconoció que el país todavía estaba en un lugar inquieto.

“Sé que hay mucha frustración y fatiga en este país”, dijo, citando la persistente pandemia de coronavirus.

“Si bien es motivo de preocupación, no es motivo de pánico”, dijo sobre la variante ómicron.

Admitió que su equipo debería haber hecho más para aumentar las pruebas: “¿deberíamos haber hecho más?”, se preguntó: “Sí”. Pero enumeró los pasos que tomó para hacer que los kits estén más disponibles.

“Estamos en un lugar mejor de lo que hemos estado hasta ahora, claramente mejor que hace un año”, dijo.

“No me rendiré y aceptaré las cosas como son ahora. Algunas personas pueden llamar a lo que está sucediendo ahora la nueva normalidad. Yo lo llamo un trabajo que aún no ha terminado. Mejorará. Estamos avanzando hacia un momento en que el covid-19 no interrumpirá nuestra vida diaria”, dijo Biden.

En sus comentarios de apertura, el presidente también abordó las complicaciones económicas de la pandemia, incluido el aumento de los precios para los consumidores.

Biden dice que no “prometió de más”

Biden dijo que no prometió en exceso lo que haría por los estadounidenses cuando asumiera el cargo, y culpó a los republicanos, preguntando: “¿Para qué están los republicanos? ¿Para qué son? Dime una cosa para la que son”.

“No prometí demasiado. Pero probablemente superé lo que cualquiera pensó que sucedería”, dijo Biden cuando se le preguntó sobre la legislación estancada y las promesas electorales que hizo antes de asumir el cargo.

“El hecho es que estamos en una situación en la que hemos logrado un enorme progreso: tu mencionaste la cantidad de muertes por covid, bueno, fue tres veces eso no hace mucho tiempo. Está cayendo, todo está cambiando. Está mejorando”, dijo Biden a los periodistas.

Biden dijo que “una cosa” que no ha podido hacer es “lograr que mis amigos republicanos participen en el juego para mejorar las cosas para este país”.

Biden dijo que su cambio de táctica debería ser asegurarse de que el pueblo estadounidense sepa para qué sirve su administración y qué ha logrado, señalando la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y otras leyes.

“Creo que si echas un vistazo a lo que hemos podido hacer. Tienes que reconocer que hicimos un enorme progreso”, dijo Biden.

Necesitamos controlar la inflación

El presidente reconoció que los estadounidenses están luchando con el alto costo de vida y apoyó los esfuerzos de la Reserva Federal para combatir la inflación.

“Necesitamos controlar la inflación”, dijo Biden durante sus comentarios de apertura.

Biden señaló que la estabilidad de precios es responsabilidad de la Fed.

“El trabajo crítico de asegurarse de que los precios elevados no se arraiguen recae en la Reserva Federal, que tiene un mandato dual: pleno empleo y precios estables”, dijo Biden.

Biden señaló que los estadounidenses están viendo rápidos aumentos de precios en las tiendas de comestibles, en las gasolineras y en otros lugares.

“Dada la fortaleza de nuestra economía y el ritmo de los aumentos recientes de precios, es apropiado… como indicó el presidente de la Fed, Powell, para recalibrar el apoyo que ahora es necesario”.

Biden agregó que respeta la independencia de la Fed.

También detalló los esfuerzos de su administración para combatir la inflación, incluso desatascar las cadenas de suministro y tomar medidas enérgicas contra la competencia desleal en el mercado.

Qué dijo sobre la situación en Ucrania

Biden predijo una invasión rusa de Ucrania, citando preocupaciones existenciales de Vladimir Putin, incluso cuando advirtió sobre las consecuencias económicas significativas cuando ocurra tal incursión.

Pero sugirió que una “incursión menor” provocaría una respuesta menor que una invasión a gran escala del país.

“No estoy tan seguro de que esté seguro de lo que va a hacer. Supongo que se moverá. Tiene que hacer algo”, dijo Biden, describiendo a un líder que busca relevancia en un mundo postsoviético: “Él está tratando de encontrar su lugar en el mundo entre China y Occidente”.

La predicción de Biden de una invasión es el reconocimiento más firme hasta la fecha de que Estados Unidos espera que Putin se mueva después de acumular 100.000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania.

Así inicia su segundo año de mandato

El presidente está entrando en su segundo año en el cargo, un año de elecciones intermedias, después de enfrentar una serie de reveses recientes. La pieza central de su agenda económica se topó con un obstáculo en el Congreso, no está claro si el impulso de los demócratas por la legislación sobre el derecho al voto llegará a alguna parte, la Corte Suprema anuló los mandatos de vacunas de Biden para las grandes empresas y los indicadores económicos clave recientes muestran una inflación récord.

Así funciona el filibusterismo en el Senado de Estados Unidos 4:10

El presidente responde regularmente a las preguntas de los reporteros después de pronunciar comentarios y durante las salidas y llegadas a la Casa Blanca, pero no realizó tantas conferencias de prensa formales como sus predecesores recientes.

En su primer año en el cargo, Biden realizó nueve conferencias de prensa en total, seis en solitario y tres conjuntas, según los datos rastreados por The American Presidency Project en la Universidad de California, Santa Bárbara. La última vez que realizó una conferencia de prensa formal fue en la cumbre climática COP26 en Glasgow, Escocia, en noviembre.

En comparación, el presidente Donald Trump realizó 21 conferencias de prensa en su primer año en el cargo, pero solo una de ellas fue en solitario y el resto fueron apariciones conjuntas, generalmente con líderes extranjeros. (En su último año en el cargo, cuando se desató la pandemia, Trump realizó la asombrosa cantidad de 35 conferencias de prensa en solitario).

