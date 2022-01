Se espera que las hospitalizaciones por covid-19 en EE.UU. aumenten sustancialmente a partir de un nivel ya récord en las próximas semanas, según un experto

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — A medida que los hospitales de todo Estados Unidos gestionan el récord de hospitalizaciones por el covid-19, a punto de cumplirse dos años de la pandemia, la escasez de personal se amplía a medida que los empleados sanitarios se enfrentan a riesgos prolongados de exposición.

Con la disminución de las camas de cuidados intensivos disponibles en varios estados, los expertos animan a los estadounidenses a permanecer atentos y a tratar de evitar el covid-19 en las difíciles semanas que se avecinan.

El Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, advierte que, dado que el aumento de las hospitalizaciones tiende a ir por detrás de los picos de los casos generales, “las próximas tres o cuatro semanas van a ser duras” para el país, que ya tiene más de 156.000 personas hospitalizadas con covid-19, según datos de este domingo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

“Espero que esas cifras aumenten considerablemente. El problema es que nos estamos quedando sin personal sanitario, no tenemos personal. Así que eso va a ser un reto durante muchas semanas”, dijo Jha a Fox Sunday.

Si bien los primeros datos de Nueva York, uno de los primeros focos de esta última oleada, muestran una evolución prometedora –su tasa de positividad en las pruebas es del 13%, por debajo del pico del 23% de hace un par de semanas, según la gobernadora Kathy Hochul–, se espera que la oleada de infecciones de ómicron en curso alcance su punto álgido en diferentes momentos en todo el país.

Los casos se están estabilizando e incluso disminuyendo en algunas regiones, dijo este domingo el Dr. Vivek Murthy, director general de Sanidad de EE.UU., pero advierte que no es el caso en todas partes.

“El reto es que todo el país no se mueve al mismo ritmo. La ola ómicron comenzó más tarde en otras partes del país, por lo que no debemos esperar un pico nacional en los próximos días”, dijo Murthy a Jake Tapper en el programa “State of the Union” de CNN.

La media diaria de nuevos casos registrados de covid-19 superó los 750.000 por séptimo día consecutivo este domingo, según datos de la Universidad Johns Hopkins, lo que significa que los estadounidenses en el trabajo, la escuela y otros lugares se enfrentan a un mayor riesgo de exposición que no tiene parangón durante la pandemia. Además, en Estados Unidos se produjo una media de 1.796 muertes por covid-19 al día durante la semana pasada, según los datos de la JHU.

El Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la FDA, dijo este domingo que los beneficios para las personas con mayor riesgo de enfermedad grave de evitar esta oleada significa que tendrán una mejor capacidad para combatir el virus a medida que avance el año.

“Preferiría tener mi cuenta con covid después de haberme vacunado varias veces, después de que haya medicamentos disponibles por vía oral ampliamente accesibles para tratar esta infección, después de que haya anticuerpos monoclonales ampliamente accesibles para tratarla, después de que se almacenen pruebas de diagnóstico”, dijo Gottlieb a “Face the Nation” de la CBS.

“Y esas realidades serán verdaderas este otoño, y con más certezas este verano. Así que creo que la gente estará en una posición mucho mejor para lidiar con esto el próximo otoño. Creo que debemos permanecer vigilantes durante las próximas semanas, intentar evitar esta infección si se puede”, dijo.

A medida que el virus se propaga, los distritos escolares se esfuerzan por mantener las aulas abiertas, y algunos están instituyendo más medidas de seguridad para evitar un retorno a la enseñanza a distancia.

Las escuelas públicas de Chicago, que cancelaron las clases durante días en una reciente disputa con el sindicato de profesores que votó a favor del aprendizaje virtual, reanudaron la enseñanza presencial la semana pasada después de comprometerse a aumentar las pruebas de Covid-19, así como a proporcionar máscaras KN95 de mayor calidad.

Los expertos destacaron que en esta fase de la pandemia se dispone de más herramientas que antes para ayudar a mantener abiertas las escuelas. Las mascarillas son una de las formas clave de ayudar a mitigar la propagación del covid-19, y en Virginia, al menos dos distritos escolares seguirán exigiendo su uso a pesar de un decreto del recién elegido gobernador del estado que permite a los padres decidir si sus hijos llevan mascarilla en la escuela.

El gobierno de Biden está tomando medidas adicionales para ampliar el acceso a las pruebas de covid-19, dijo Murthy a CNN este domingo, que se ha visto obstaculizado en los últimos meses debido a que la oferta no satisface el aumento de la demanda.

A partir del 19 de enero, los ciudadanos podrán solicitar mil millones de pruebas covid-19 a través de un sitio web federal, dijo Murthy, y se han enviado 50 millones de pruebas a los centros de salud comunitarios de todo el país. Las personas con seguro privado pueden obtener ahora hasta ocho pruebas por persona y mes, añadió.

Sin embargo, la actual falta de disponibilidad de las pruebas en algunas zonas supuso una oportunidad para que los estafadores se aprovechen de los necesitados. Los fiscales generales de Oregón, Nuevo México e Illinois advirtieron la semana pasada a los consumidores de los sitios de pruebas “emergentes” de covid-19 que pueden proporcionar resultados falsos o sustraer información personal.

La fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum, dijo este miércoles que la enorme demanda de pruebas de covid-19 “hace que salgan de las sombras malos actores y algunos negocios que intentan ganar dinero rápido”.

Los residentes deben tener “cuidado con los sitios de pruebas emergentes que cobran tarifas de bolsillo, no muestran logotipos, no revelan el laboratorio que realiza la prueba, no están afiliados a una organización conocida, o que piden información sensible, como los números de la seguridad social, que no es necesaria para el seguro”, dijo Rosenblum.

La disponibilidad de las pruebas es fundamental para ayudar a frenar la propagación de covid-19, no solo para determinar mejor si alguien ha contraído el virus, sino también para que los que lo hicieron sepan después si son negativos y no son infecciosos.

Las orientaciones actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) indican que las personas infectadas por el virus covid-19 pueden dejar de estar aisladas después de cinco días si no presentan síntomas, y que deben llevar una mascarilla cuando estén con otras personas durante al menos cinco días más.

Según las orientaciones de los CDC, lo mejor para una persona que tenga acceso a una prueba es utilizarla hacia el final de su periodo de aislamiento de cinco días, pero la realización de la prueba no es obligatoria.

Sin embargo, un nuevo estudio sobre la infecciosidad de la variante ómicron revela que muchos individuos seguían suponiendo que eran infecciosos cinco días después de que se detectaran inicialmente sus infecciones, lo que sugiere que puede estar justificado un enfoque más cauteloso.

Los investigadores analizaron 10.324 resultados de las pruebas covid-19 de 537 jugadores de la NBA y otros afiliados a la liga, y encontraron 97 casos confirmados y sospechosos de ómicron.

Entre los 27 individuos que dieron positivo uno o menos días después de una prueba previa negativa, el 52% todavía se consideraba infeccioso cinco días después de que se detectara la infección, según el estudio. Y entre los 70 individuos que dieron positivo dos o más días después de una prueba previa negativa, el 39% seguía considerándose infeccioso cinco días después de que se detectara la infección.

En cuanto a los resultados del estudio, uno de los investigadores, Nathan Grubaugh, de la Escuela de Salud Pública de Yale, dijo: “El fin del aislamiento al quinto día debe incluir una prueba rápida de antígeno negativa. De lo contrario, hay que prolongar el aislamiento”.

A principios de este mes, Gottlieb dijo que aunque un cierto porcentaje de personas puede dejar el aislamiento después de cinco días y seguir siendo infeccioso, no están “impulsando la pandemia”.

“Creo que lo que subyace en la recomendación de los CDC, es el reconocimiento de que esta es una epidemia que no está siendo instigada –difundida, si se quiere– por personas que son diagnosticadas, se aíslan durante cinco días y vuelven a la circulación pública al sexto día”, dijo Gottlieb.

John Bonifield, Eva McKend, Ryan Nobles, Laura Ly, Artemis Moshtaghian, Niah Humphrey y Meagon Whitehead de CNN contribuyeron a este informe.

