Las 5 cosas que debes saber este 17 de enero: poderosa tormenta invernal impactará el noreste de EE.UU.

Hielo y nieve en varias partes de EE.UU. Djokovic fue deportado. Las mascarillas que más protegen, según los CDC. Biden cumple esta semana un año en la Casa Blanca. Es el Blue Monday. Además, el video de una erupción submarina que causó un tsunami. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Millones de personas bajo amenaza de tormenta invernal

Lluvia helada, formación de hilo y nevadas es lo que produce la gran tormenta invernal que azota el sureste de EE.UU. Hasta el momento hay reportes de miles de usuarios sin electricidad y las autoridades solicitan que no se salga de viaje mientras las condiciones son difíciles para el transporte. Miles de vuelos fueron cancelados el domingo y hasta 50 millones de personas estaban bajo alertas de tiempo invernal este lunes. Este es el pronóstico de los próximos días.

Guía para preparar tu hogar para las tormentas invernales 2:17

Las mascarillas que más ofrecen protección, según los CDC

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) actualizaron su información sobre las mascarillas para recalcar que son una herramienta “fundamental” para prevenir la propagación del covid-19. Las nuevas directrices indican cuáles son las mascarillas y respiradores que más ofrecen protección contra el coronavirus y otros consejos.

Nueva actualización de los CDC sobre las mascarillas 0:58

A 3 años de Tlahuelilpan: las cifras del robo de combustible en México

La tragedia en Tlahuelilpan, municipio en el estado de Hidalgo, en México, cumple tres años este martes. 137 personas fallecieron tras una explosión cuando recolectaban gasolina de forma clandestina. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció una estrategia en 2018 para luchar contra este flagelo. ¿Cómo va el “huachicoleo” en el país? Así está el panorama actual.

¿Quién llora por los muertos en Tlahuelilpan? 3:33

Comenzó el Abierto de Australia, sin Djokovic

El primer Grand Slam del año comenzó este lunes en Melbourne, Australia, sin la participación del tenista número uno del mundo. Novak Djokovic fue deportado tras una serie de batallas judiciales que se extendieron desde su llegada al país el 5 de enero y la posterior cancelación de su visa un día después. El serbio, al menos en esta ocasión, no podrá buscar su título 21 de Grand Slam, y su lugar en la cancha será para el tenista italiano Salvatore Caruso.

Así salió Djokovic deportado de Australia 1:50

Joe Biden cumple un año en la presidencia de EE.UU.

El próximo 20 de enero se cumple el primer aniversario del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Desde que asumió el mandato ha tenido que enfrentarse a la pandemia de covid-19, a crisis migratorias, a la salida de la tropas de Afganistán, a negociaciones para poder pasar su agenda legislativa y, más recientemente, a la inflación creciente. Conoce cuáles han sido sus puntos altos y bajos en su gobierno.

Biden celebra la caída más fuerte de desempleo en EE.UU. 1:22

A la hora del café

The Best: Messi, Lewandowski y Salah; y Hermoso, Kerr y Putellas disputan el premio de la FIFA

Este lunes se entregará la edición 2021 del premio The Best al mejor jugador del año en las ramas masculina y femenina. Conoce los finalistas en las categorías que se premian.

Messi apunta a otro galardón: The Best 1:05

El origen del “Blue Monday”

El “Blue Monday” comenzó con un comunicado de prensa. En realidad, no cuenta con un apoyo sólido de su vínculo con la tristeza. Esta es la historia.

“Scream” le puso freno a “Spider-Man” en la cima de la taquilla

La película de terror “Scream” recaudó más de US$ 30 millones en la taquilla este fin de semana y destronó a “Spider-Man: No Way Home”, que había dominado por casi un mes.

Marilyn Monroe: 10 conceptos erróneos sobre la estrella de Hollywood

Conoce en este texto varios mitos sobre una de las celebridades más grande en la historia del cine. ¿Era rubia natural? ¿Ganó fama fácilmente?

Controversia por estatua de Marilyn Monroe 1:18

#NuevaMúsica: estos son los estrenos musicales de la semana

El 2022 comenzó con importantes lanzamientos como los de Don Omar con “Sincero” y Sebastián Yatra con “Regresé”. Esta es la lista de Zona Pop CNN.

La cifra del día

100 años

La icónica Betty White, quien falleció en diciembre, habría cumplido 100 años este lunes. Aquí hay 5 formas de celebrarla.

La carrera de Betty White, un tesoro inigualable en la comedia de EE.UU. 2:58

La cita del día

“Estoy extremadamente decepcionado con el fallo del Tribunal”.

Lo dijo Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, tras conocerse el fallo que no le permitió jugar el Abierto de Australia y pocas horas antes de ser deportado en un vuelo rumbo a Dubai.

Análisis: Djokovic regresará más fuerte que nunca 1:14

La selección del día

11 consejos para sacar mejores fotos con tu iPhone

Toma mejores fotos con tu smartphone con estas recomendaciones.

Y para terminar…

Desde el espacio: así se vio la erupción submarina que causó un tsunami

Así se vio desde el espacio la erupción submarina en el Pacifico 1:51

Un volcán submarino en el Pacífico Sur explotó con una erupción violenta el sábado, enviando una nube de ceniza y vapor de gas. El momento de la erupción fue registrado por varios satélites y dan cuenta de sus dimensiones.

