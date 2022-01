El trágico incendio en Nueva York devastó familias y a una comunidad. Ahora, los líderes trabajan para evitar que se repita

macamilarincon

(CNN) — Los residentes que sobrevivieron al trágico incendio en un edificio de apartamentos del Bronx en Nueva York, que cobró la vida de al menos 17 personas, comienzan el arduo proceso de recomponer sus vidas. Mientras, las autoridades buscan soluciones a largo plazo para garantizar que una tragedia similar nunca vuelva a suceder.

“Los dos valores que más nos importan a todos nosotros son nuestra familia y nuestros hogares. Y perder ambos en el lapso de una sola tragedia es tan aterrador y traumático que pocos de nosotros lo podemos imaginar”, dijo Ritchie Torres, representante del área donde ocurrió el incendio, a CNN el lunes.

Al menos ocho niños murieron en el incendio de este domingo. Una revisión de CNN de los hospitales locales muestra que al menos ocho pacientes siguen internados en relación con el incendio, mientras que al menos 25 personas recibieron tratamientos y les dieron el alta.

A muchas de las personas que murieron o que fueron trasladadas de urgencia al hospital las afectó el humo que generó un incendio dentro de una unidad dúplex en el segundo y tercer piso del edificio de apartamentos de 19 niveles.

Un calentador eléctrico con fallas, ubicado dentro de un dormitorio, desató el incendio, según señaló este lunes el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Cuando los residentes abandonaron la unidad en llamas, la puerta del apartamento quedó abierta, lo que permitió que las llamas se propagaran, explicó Daniel Nigro, comisionado del Departamento de Bomberos.

El fuego se contuvo en ese pasillo, pero el humo se extendió hacia arriba y cubrió gran parte del edificio. Se suponía que las puertas debían cerrarse automáticamente, pero tanto la del apartamento como la de la escalera al piso 15 no funcionaron correctamente, indicó Nigro este lunes.

Las puertas del edificio y las alarmas detectoras de humo, que fallaban de acuerdo a algunos informes, son el foco principal de la investigación, informó Nigro.

Las condiciones de construcción del edificio también serán un asunto que indagará un nuevo grupo de trabajo formado por líderes federales, estatales y locales. El grupo dice que se enfocará en políticas y posibles leyes que pueden prevenir más tragedias.

Torres anunció la creación del grupo de trabajo el lunes, junto con la presidenta del condado del Bronx, Vanessa Gibson, y los concejales locales Oswald Feliz y Pierina Sánchez.

“Hay problemas subyacentes a los que nos enfrentamos todos los días con las alarmas contra incendios, los sistemas de rociadores y las salidas, la calefacción y el agua caliente. Y las necesidades básicas que todos los residentes e inquilinos de la ciudad de Nueva York deben tener”, dijo Gibson.

El enfoque en la legislación es una parte de un plan de cuatro puntas que han delineado los líderes. El proyecto también incluye garantizar viviendas permanentes para aquellos cuyas unidades fueron destruidas y que los desplazados puedan regresar a sus hogares lo antes posible. Así como proporcionar los servicios necesarios para los afectados.

Además de investigar la aplicación de las leyes de Nueva York que exigen puertas de cierre automático, Torres dijo que el grupo también exploraría si los requisitos mínimos actuales de calefacción son suficientes. La calefacción del edificio del Bronx parecía estar funcionando, añadió Torres, pero los residentes aún sentían la necesidad de usar calentadores para mantener la temperatura.

Construido en 1972, al edificio lo financió el gobierno federal, por lo que pudo construirse fuera del código de incendios de la ciudad de Nueva York, dijo Nigro el domingo. Pero agregó que es poco probable que esto haya sido un factor en el incendio.

En una conferencia de prensa este lunes, los representantes del sindicato de bomberos de Nueva York confirmaron que el edificio no estaba obligado a cumplir con los códigos de incendios de la ciudad.

“Tenemos que aclarar en la ley federal que los desarrollos federales, los desarrollos regulados y subsidiados por el gobierno federal, deben estar sujetos a los códigos locales contra incendios, códigos de vivienda y códigos de construcción. Que todos los estadounidenses tengan acceso a viviendas seguras y asequibles, incluidas viviendas a salvo de incendios, dijo Torres a Jim Sciutto, de CNN.

Residentes del edificio de 120 unidades mencionaron que las alarmas contra incendios fallaban con frecuencia en el lugar. Por lo que cuando sonaron en la mañana de este domingo, Daisy Mitchell “no les prestó atención”, según le relató a CNN.

Pero luego, el esposo de Mitchell comenzó a oler humo en su unidad del piso 10 y se toparon con una nube densa cuando salieron a investigar.

“Fui a las escaleras, abrí la puerta, simplemente me empujó de regreso [a] la casa”, agregó. “Si me hubiera quedado ahí afuera por otros tres segundos, también habría muerto”, añadió.

Karen Dejesus vive en el mismo piso del apartamento donde ocurrió el incendio y dijo que las llamas invadieron su residencia.

“Podía ver las llamas, podía ver el humo y todo, ya sabes, entrando a mi apartamento”, dijo Dejesus.

Dejesus indicó que los bomberos derribaron su puerta para rescatarla a ella, a su nieta y a su hijo. Tuvieron que salir por una ventana para escapar de las llamas.

Ella también mencionó que las alarmas contra incendios en el edificio se disparaban con frecuencia

“Muchos de nosotros estábamos acostumbrados a escuchar que la alarma contra incendios sonaba. Por lo que era habitual para nosotros”, dijo. “No fue hasta que vi el humo que entraba por la puerta que me di cuenta de que era un incendio real. Y escuché a la gente gritar ‘ayuda, ayuda, ayuda'”.

Mamadou Wague dijo que se despertó sobresaltado el domingo por la mañana por el sonido de sus hijos gritando: “¡Fuego! ¡Fuego!”.

Wague vive en el tercer piso del edificio con sus ocho hijos, cuyas edades oscilan entre los 6 meses y los 18 años.

Su familia no pudo huir del edificio porque había demasiado humo, dijo. Aterrorizados, esperaron en el apartamento de un vecino, poniendo toallas mojadas debajo de las puertas, hasta que llegaron los bomberos entre 15 y 30 minutos después para llevarlos escaleras abajo.

Wague, un conductor de Uber que emigró a Estados Unidos desde Malí en 2000, dijo que el fuego quemó todas las pertenencias de su familia.

“Todo se destruyó en mi apartamento”, dijo. “Todo se ha ido.”

La Cruz Roja proporcionó viviendas de emergencia a 22 familias, que conforman 56 adultos y 25 niños, dijo el grupo en un comunicado.

“Preocupado y devastado”

Las autoridades no han dado a conocer los nombres de las personas que murieron, pero quienes aún no tienen noticias de sus seres queridos temen lo peor.

Yusupha Jawara le dijo a CNN que estuvo tratando de comunicarse con su hermano y su cuñada desde que se enteró del incendio. Pero ellos no contestan sus teléfonos, dijo.

“Estoy totalmente preocupado y devastado. No solo yo, sino toda la comunidad y la familia en general. Todos están preocupados. No sabemos qué pasó… Eso es lo más difícil: no saber”, le dijo Jawara a CNN.

Nfamar Kebe señaló que al menos uno de sus familiares murió en el incendio y que el hijo de 2 años de su sobrino está hospitalizado y lucha por su vida.

Pero Kebe, quien llegó a EE.UU. desde Guinea hace 35 años, dijo que el edificio y la comunidad son el hogar de muchos inmigrantes de África occidental que se han convertido en parte de su familia extendida.

“Somos una sola comunidad”, dice. “Cuando nos encontramos aquí, somos la misma familia”.

Muchos de los que estaban en el edificio eran inmigrantes musulmanes de la nación de Gambia en África occidental. El embajador del país le dijo a CNN que el edificio había sido un hogar querido de muchos inmigrantes a lo largo de los años.

“Creo que muchos de los gambianos que vinieron aquí se quedaron allí antes de mudarse a otro lugar”, dijo el embajador Dawda Docka Fadera. Este fue un tipo de primer puerto de escala, este edificio. Es un edificio al que los gambianos tienen mucho apego”, añadió.

Taylor Romine, Tami Luhby, Catherine E. Shoichet, Brynn Gingras, Bonney Kapp y Mirna Alsharif, todos de CNN, contribuyeron a este informe.

