Recordando a Bob Saget: un “tipo dulce” que se volvió “enormemente famoso por accidente”

(CNN Business) –– Bob Saget fue “una figura siempre constante en las salas de estar de los estadounidenses”, como dijo Phil Mattingly en CNN la noche de este domingo.

Murió Bob Saget, actor de la serie “Full House”, a los 65 años

Es por eso que su muerte repentina a los 65 años generó boletines de noticias de última hora, notificaciones en los teléfonos y reportajes especiales en televisión.

La noticia sobre la muerte de Saget

TMZ reportó inicialmente la noticia y la oficina del Sheriff del Condado de Orange, en Florida, confirmó posteriormente la muerte. ABC interrumpió su programa “America’s Funniest Home Videos” para informar sobre la muerte del expresentador del programa.

En CNN, Chloe Melas dijo que “esta (muerte) se siente tanto” porque varias generaciones de seguidores se conectaron con Saget a través de su personaje Danny Tanner, tanto en “Full House” como en “Fuller House”. Melas comentó que quería llamar a su madre para hablar sobre esta noticia, de la misma manera que muchas otras personas “procesarán esto”.

Tal vez el coprotagonista de Saget, John Stamos, lo pronunció de la manera más conmovedora en la noche del domingo: “Estoy destrozado. Estoy destruido. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca tendré otro amigo como él. Te quiero mucho, Bobby”.

La conmemoración de Bill Carter

Bill Carter, analista de medios de CNN, quien conocía a Saget y lo entrevistó varias veces, se refirió al actor como “enormemente famoso por accidente”. Carter dijo que “en su punto más alto protagonizó ‘Full House’, y los niños de Estados Unidos lo miraban con avidez. Mis hijos lo miraban con avidez. Todos lo vimos juntos, otro fenómeno que ya no sucede… Y al mismo tiempo, estaba en ‘America’s Funniest Home Videos'”. Eso significa que Saget participaba “en dos de los 10 programas principales… simultáneamente”.

“Lo que pasa con Bob es que eso no lo cambió”, agregó Carter. “Creo que apreció lo especial y afortunado que fue… Simplemente disfrutó el momento. Lo gozó. Se deleitó con él”, añadió.

John Stamos, otros actores de ‘Full House’ y muchos más rinden homenaje a Bob Saget

También aprecié este punto que hizo Carter: “He escrito mucho sobre comediantes, presentadores de programas nocturnos, en mi carrera”, dijo. “Y pueden ser un poco difíciles”, se rió entre dientes. “Pueden tener perspicacia, pueden ser difíciles de conocer, y normalmente no se te ocurre el adjetivo dulce para describirlos. Pero Bob era un tipo dulce. Lo podías notar en tus intercambios con él. Podías sentirlo. Era un tipo cálido. Era un tipo dulce que tenía una gran carrera y se lo merecía”.

Saget en sus propias palabras

Durante una entrevista en 2020 con Garin Pirnia, para el sitio web InsideHook, Saget habló sobre su tridimensionalidad en un mundo donde a veces solo se esperan dos dimensiones. “Qué gracioso eres y qué amable eres son los mayores cumplidos para mí”, remarcó. “Pero, luego busco en línea y me dicen ‘Te odio’. Así que los bloqueo. Si alguien dice ‘No eres gracioso, están equivocados’, los bloqueo. Ya no están. Si alguien dice ‘Eres cruel’, los bloqueo. Ya no están. Simplemente no hago nada negativo. Supongo que las cosas de las que estoy más orgulloso son los rasgos que tenía mi padre, que son divertidos y amables”.

Divertido y amable, los mismos rasgos que siguieron apareciendo durante nuestra cobertura en la noche de este domingo en CNN.

Las palabras “Simplemente no hago nada negativo” también resonaron en mí. Según informes de los medios locales, a veces Saget cantaba una canción “I Don’t Do Negative” (que traduce “No hago nada negativo”). Y en este tuit de diciembre, en el que promocionó las fechas de su gira, usó esa frase para darle nombre al tour: “No hago nada negativo”. Tal vez ese es un sentimiento que el resto de nosotros debería recordar…

Reacciones adicionales

Candace Cameron Bure, quien interpretó a la hija mayor de Saget en “Full House”, tuiteó: “No sé qué decir 💔. No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Lo amaba tanto”.

Aquí hay una colección de otros homenajes de Hollywood. Josh Gad dijo en TVLine que “no había una persona más amable en Hollywood…”

Matt Grossman destacó en Twitter que “‘America’s Funniest Home Videos podría haber sido sorprendentemente uno de los medios más proféticos sobre cómo evolucionarían el entretenimiento y las redes sociales…”

Jake Tapper, quien entrevistó a Saget el año pasado, llamó la atención en Twitter sobre los esfuerzos caritativos de Saget: “Si experimentas alguna sensación de pérdida debido a las tristes noticias sobre Bob Saget, sé que le gustaría que consideraras donar a Scleroderma Research Foundation en memoria de su hermana…”

Scott Feinberg calificó la noticia en Twitter como una “terrible racha de 10 días”, al señalar las muertes que han ocurrido desde la víspera de Año Nuevo: Betty White. Pedro Bogdanovich. Sidney Poitier. Marilyn Bergmann. Bob Saget.

