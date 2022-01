Novak Djokovic dice que quiere jugar el Abierto de Australia, tras incidente con su visa

macamilarincon

(CNN) –– El tenista número 1 del mundo Novak Djokovic anunció a través de su cuenta verificada de Twitter que quiere quedarse y jugar el Abierto de Australia, después de que un juez anulara la cancelación de su visa.

Juez dictamina que Novak Djokovic debe ser liberado y anula la cancelación de su visa por parte del gobierno australiano

“Estoy contento y agradecido de que un juez anulara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha ocurrido, quiero quedarme y tratar de competir en el Abierto de Australia. Sigo concentrado en eso”, escribió Djokovic en un mensaje que acompañaba una imagen suya y de su equipo de entrenamiento. “Viajé aquí para participar en uno de los eventos más importantes que tenemos en frente de seguidores increíbles”, añadió. Y en un mensaje siguiente indicó que no podía decir nada más, “pero MUCHAS GRACIAS a todos ustedes por respaldarme en medio de todo esto y animarme a permanecer fuerte”.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022

Casi al mismo tiempo, su hermano Djordje Djokovic dijo en una conferencia de prensa desde Belgrado que el tenista estaba “libre finalmente”. Y agregó que el deportista visitó antes en la cancha de tenis para entrenar.

“Novak no hizo nada malo”, insistió su hermano.

Djordje Djokovic también agradeció a los seguidores del tenista y dijo que esperaba que Novak saliera de esto como un campeón.

Rafael Nadal critica el “circo” en torno a Djokovic, defiende su derecho a jugar y la vacunación

Hablando en serbocroata, el hermano de Djokovic añadió que están esperando que se aclaren los procesos. “Tenían mucha presión con todo el mundo mirándolos y sabían que tenían que defenderse de Novak”, completó.

Además, sostuvo que esta es ante todo una celebración de la victoria de Novak Djokovic. En ese sentido, indicó que estaba encantado de que “el sistema legal australiano haya llegado a favor de Novak”.

Su madre Dijana agregó en comentarios que esta fue una “gran victoria”. “Se pueden imaginar por lo que hemos pasado en los últimos días”, como familia, dijo. “Esta situación ha sido muy difícil (…) nos esforzamos mucho para luchar por él”.

“No pudimos llamarlo, le quitaron el teléfono”, dijo la madre.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.