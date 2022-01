Las 5 cosas que debes saber este 10 de enero: cumbre EE.UU.-Rusia sobre la tensión en la frontera de Ucrania

olivertapia

Diálogo entre funcionarios de EE.UU. y Rusia. El covid-19 diezma hospitales y no estrictamente con pacientes. Se resuelve el caso Djokovic en Australia. La oposición gana en Barinas. Tragedias en Brasil y Nueva York. Además, los ganadores de los Globo de Oro. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Diálogo entre EE.UU. y Rusia en medio de las tensiones militares

Este lunes, funcionarios de Estados Unidos y Rusia se reúnen por la creciente tensión militar en la frontera rusa con Ucrania. Rusia busca que la OTAN no se expanda más hacia el este y Occidente espera que no invada Ucrania. No hay mucha expectativa sobre lo que se podría lograr en las reuniones de esta semana, pero según este análisis de Luke McGee, Occidente tiene una oportunidad para poner a Putin en su lugar.

¿Qué van a negociar Rusia y Estados Unidos en Ginebra? 2:14

2

El covid-19 diezma al personal médico de los hospitales

Cerca del 24% de los hospitales de EE.UU. reporta una “escasez crítica de personal”, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El impacto producido por la variante ómicron del nuevo coronavirus se evidencia también en la escasez que no permite que pacientes con distintas enfermedades sean tratados en los centros hospitalarios. Otros 100 hospitales anticipan reducción de personal para esta semana.

Más niños siguen ingresando en hospitales de EE.UU. por ómicron 3:48

3

Anulan cancelación de la visa de Djokovic

Tras una audiencia virtual de varias horas se determinó que el tenista Novak Djokovic puede quedarse en Australia. El juez Anthony Kelly anuló la decisión del gobierno de cancelar su visa y ordenó la liberación del jugador serbio dentro de los 30 minutos posteriores a la decisión. De esta manera, Djokovic podría disputar el Abierto de Australia, que empieza el 17 de enero.

¿Cómo se ve afectado el legado de Djokovic? 3:16

4

La oposición gana en Barinas

Sergio Garrido, candidato de la Mesa de Unidad Democrática, será el próximo gobernador del estado de Barinas, en Venezuela. Superó al candidato oficialista Jorge Arreaza, que reconoció su derrota en las urnas al escribir en Twitter “no hemos logrado el objetivo”. El triunfo de Garrido se conoció después de que la Oficina Regional Electoral del Estado Barinas informó el 97,40% de los datos escrutados.

¿Qué sucedió en las elecciones de Barinas, Venezuela? 3:46

5

Nicaragua se prepara para otro mandato de Ortega

Daniel Ortega se impuso en unos cuestionados comicios el pasado noviembre, luego de que al menos 39 líderes opositores fueran detenidos, incluidos 7 precandidatos a la presidencia. Este lunes asumirá su quinto mandato presidencial, el cuarto consecutivo.

A la hora del café

Golden Globes 2022: esta es la lista completa de ganadores

El Globo de Oro no tiene quién lo celebre 3:22

Sin alfombra roja, sin ceremonia con nominados y tampoco transmisión por televisión, los Globo de Oro informaron los ganadores en cine y televisión.

Murió el actor Bob Saget a los 65 años

Lo que se sabe de la muerte de Bob Saget 1:11

Conocido por el papel de Danny Tanner en la comedia “Full House”, Saget fue hallado muerto en un hotel de Orlando, Florida, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

Cómo la forma de dormir de nuestros antepasados podría ayudar hoy

Entérate de la manera en la que el historiador A. Roger Ekirch terminó descubriendo que “había un patrón de sueño desconocido para el mundo moderno”.

‘Euphoria’ vuelve a traspasar los límites con su segunda temporada

Después de una pausa de dos años y medio entre temporadas, con un especial de dos partes en medio, vuelve ‘Euphoria’. Lee la reseña de Brian Lowry.

Crecieron las ventas de vinilos y CD en 2021

El streaming sigue dominando el sector, pero en 2021 se registró un aumento notable en las ventas de álbumes físicos. Adele, una de las razones.

La cifra del día

10

Hallan dos nuevas víctimas fatales tras derrumbe de un risco en Brasil 2:40

Es el número de víctimas mortales que hasta el momento se ha reportado luego de que el sábado una montaña rocosa cayó sobre cuatro barcos turísticos en Brasil.

La cita del día

“Es un momento horrible, horrible y doloroso para la ciudad de Nueva York”

Calentador eléctrico averiado provocó incendio en Nueva York 1:29

Lo dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, tras conocerse el fatídico desenlace de un gran incendio en el Bronx: fallecieron al menos 19 personas y entre las víctimas hay 9 niños.

La selección del día

Cómo lavar correctamente la ropa del gimnasio, según los expertos

Consejos para que tu ropa del gimnasio dure mucho tiempo y quede realmente limpia.

Y para terminar…

Javier Zanetti: Messi se merecía ganar con Argentina y se merece un gran Mundial

Zanetti: Messi merece tener un gran Mundial 1:46

El excapitán de la albiceleste expresó su felicidad de que Lionel Messi levantara la Copa América, y espera que tanto el rosarino como la selección tengan un gran Mundial 2022 en Qatar.

