El propietario de un taller de autos es demandado tras verter más de 200 kilos de monedas en la entrada de la casa de su exempleado

Nueva York, NY (CNN) — Hay jefes difíciles. Luego están los jefes que arrojan más de 220 kilos de monedas grasientas en la entrada de un exempleado.

El Departamento de Trabajo de EE.UU. presentó una demanda a finales del mes pasado contra un taller de reparación de automóviles de Georgia por violar la ley federal del trabajo, después de que su propietario tomara represalias contra un exempleado que se puso en contacto con la agencia cuando no recibió su último cheque de pago.

Flaten dejó su trabajo en A OK tras una discusión con su jefe y se puso en contacto con el Departamento de Trabajo el pasado mes de enero para decir que le debían US$ 915. Al día siguiente, Walker recibió una llamada del departamento y dijo que no pagaría a Flaten. Horas más tarde, decidió pagarle con céntimos.

“¿Cómo puedes hacer que este tipo se dé cuenta del asqueroso ejemplo de ser humano que es?”, dijo Walker en la demanda. “Tengo muchos centavos; los usaré”.

Un jefe pagó a su exempleado con 91.500 monedas de un centavo

Walker y Flaten no han respondido a la solicitud de comentarios de la CNN.

En marzo de 2021, Walker tiró las monedas en la entrada de Flaten. Walker entonces publicó en el sitio web de la tienda.

“Lo que empezó como un “getcha” a un exempleado de poca monta, seguro que tuvo mucha prensa… ¿Digamos que tal vez robó? ¿Tal vez mató a un perro? ¿Tal vez mató a un gato? ¿Quizá era un vago? ¿Quizá era un carnicero?”, se dice en la demanda.

La novia de Flaten publicó un video de los centavos en Instagram, lo que provocó tanto la indignación como la simpatía de aquellos que también han tratado con jefes desafiantes.

Flaten dijo a Fox 5 Atlanta que trasladar los centavos a su garaje le llevó horas y aplastó el neumático de su carretilla.

“Por ley, el compromiso de los trabajadores con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos es una actividad protegida. Los trabajadores tienen derecho a recibir información sobre sus derechos en el lugar de trabajo y a obtener los salarios que ganaron sin temor a ser acosados o intimidados”, dijo el Director de Distrito de la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de Atlanta, Steven Salazar, en un comunicado.

El Departamento de Trabajo solicita US$ 36.971 en concepto de salarios atrasados y daños y perjuicios en nombre de varios empleados, incluido Flaten. Una investigación determinó que Walker y el taller tomaron represalias y violaron las leyes sobre horas extras al pagar a los empleados solo una tarifa semanal fija. La demanda también alega que el taller no mantuvo registros salariales precisos.

“No importa. Se le pagó, eso es todo lo que importa”, dijo Walker a CBS46. “Es un pichón de f***** por haber sacado el tema”.

