¿Quién era Sidney Poitier? Su vida en datos

(CNN) –– Estos son los principales datos de la vida de Sidney Poitier, actor galardonado y activista de derechos civiles.

Personal

Fecha de nacimiento: 20 de febrero de 1927

Lugar de nacimiento: Miami, Florida

Nombre de nacimiento: Sidney Poitier

Padre: Reginald Poitier, productor de tomates

Madre: Evelyn (Outten) Poitier

Matrimonios: Joanna Shimkus (23 de enero de 1976-hasta su muerte); Juanita Marie Hardy (del 29 de abril de 1950 al 9 de julio de 1965, divorcio)

Hijos: con Joanna Shimkus: Sydney y Anika; con Juanita Marie Hardy: Gina, Sherri, Pamela y Beverly

Otros datos

Nominado a dos premios de la Academia, ganó uno de ellos. También recibió un premio Oscar honorífico.

Nominado a dos premios Grammy, ganó uno de ellos.

Nominado a dos premios Emmy.

Sidney Poitier creció en Isla del Gato en las Bahamas. Posteriormente, la familia se mudó a Nassau, pero sus padres lo enviaron a vivir con parientes en Miami a los 14 años. Después de un encuentro con el Ku Klux Klan, salió de Miami a los 16 años y se mudó a Nueva York.

Tras mentir sobre su edad, se unió al Ejército a los 16 años. Fingió que sufría de locura para obtener el alta después de nueve meses, y luego admitió en engaño en su libro The Measure of a Man: A Spiritual Autobiography.

Un fuerte acento de las Bahamas y una capacidad de lectura limitada le costaron un trabajo como actor en el American Negro Theatre de Harlem. Superó el acento imitando a los locutores de radio y mejoró sus habilidades de lectura estudiando periódicos.

Tenía doble ciudadanía en Estados Unidos y las Bahamas.

Poitier fue el primer estadounidense negro en ganar el premio Oscar a mejor actor, en 1964, por su papel en “Lilies of The Field”.

Cronología

1946 –– La primera audición después de neutralizar su acento lo lleva a ganarse el papel de suplente de Harry Belafonte en Days of Our Youth.

1950 –– Debut cinematográfico en No Way Out.

1959 –– Primer estadounidense negro en recibir una nominación al Oscar como mejor actor por The Defiant Ones.

28 de agosto de 1963 –– Fue una de las muchas celebridades de Hollywood que asistieron a la Marcha en Washington.

1964 –– Gana el premio de la Academia a mejor actor por Lilies of the Field. Es el primer estadounidense negro en llevarse este galardón y el segundo en ganar un Oscar. Hattie McDaniel fue la primera con el premio a Mejor Actriz de Reparto por Lo que el viento se llevó.

1967 –– Protagoniza tres de las películas más taquilleras del año, In the Heat of the Night, Guess Who’s Coming to Dinner y To Sir, with Love.

Sidney Poitier, junto a Rod Steiger, en una escena de “In the Heat of the Night” de 1967.

14 de agosto de 1967 –– Es el orador principal en la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur en Atlanta.

1980 –– Se publica su autobiografía This Life.

1983 –– David Hampton, de 19 años, finge ser el hijo de Poitier y convence a neoyorquinos adinerados de que le proporcionen comida, ropa, dinero y un lugar para quedarse. Hampton es acusado de hurto mayor cuando se descubren sus mentiras. “Six Degrees of Separation”, una obra de teatro en 1990 y una película en 1993, se basa en esta historia.

1995 –– Recibe los honores del Kennedy Center.

1997-2007 –– Ostenta el cargo de embajador de las Bahamas en Japón.

2000 –– Publica su segunda autobiografía, The Measure of a Man: A Spiritual Autobiography

21 de febrero de 2001 –– Gana el premio Grammy al mejor álbum hablado por The Measure Of A Man.

2002 –– Recibe un Premio de la Academia honorario “en reconocimiento a sus notables logros como artista y como ser humano”.

2006 –– Recibe el Premio Marian Anderson en reconocimiento a su labor humanitaria y diplomática y el Premio Cunard Britannia por la Contribución de una Vida al Cine Internacional de la Academia Británica de Cine y Televisión.

2008 –– Publica Life Beyond Measure: Letters to My Great-Granddaughter.

30 de julio de 2009 –– El presidente Barack Obama le otorga la Medalla Presidencial de la Libertad.

7 de mayo de 2013 –– Se publica su libro de ciencia ficción, Montaro Caine.

14 de febrero de 2016 –– Poitier recibe la beca de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y de Televisión, su más alto honor.

25 de enero de 2021 –– La Universidad Estatal de Arizona anuncia que ha cambiado el nombre de su escuela de cine a la Nueva Escuela de Cine Estadounidense Sidney Poitier en honor al legado de Poitier.

