Emma Watson responde a la confusión con Emma Roberts en el especial de reunión de “Harry Potter”

(CNN) — Emma Watson se tomó con gracia todo el asunto de la foto confundida de Emma Roberts.

Durante el especial de HBO Max “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” apareció una foto de Roberts de pequeña, erróneamente identificada como Emma Watson.

Watson compartió la foto de Roberts en Instagram este miércoles, y se divirtió un poco por la confusión.

“Yo NO era tan linda, @emmaroberts”, escribió Watson en el pie de foto, junto con un emoji de risa y #emmasistersforever.

Los espectadores alertaron a HBO Max, propiedad de la empresa matriz de CNN, sobre el error y ya se publicó una versión actualizada del especial.

