Se acerca otra tormenta invernal. Así podría ser su impacto en cuatro regiones

(CNN) — Sabemos que lo último que querrás leer es otra impactante tormenta invernal que podría interrumpir el transporte en todo el país, luego del dolor de cabeza que fue el inicio de esta semana. Desgraciadamente, esta es una vez más la realidad a la que muchos se enfrentan desde el valle del río Tennessee hasta el corredor de la I-95.

Toda la gama de precipitaciones invernales está sobre la mesa, desde la caída de aguanieve hasta a nieve pesada. El pronóstico de la tormenta podría determinar quién experimentará lo peor de la furia del invierno, así que vamos a desglosar los peligros potenciales en las regiones y el tiempo.

The latest Key Messages for the snow/ice expected from the Mid-South across West Virginia, the Mid-Atlantic states, and New England Thursday and Friday. pic.twitter.com/6bHbSAlPuR — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 5, 2022

La tormenta de nieve del Medio Oeste introduce aire frío para la próxima tormenta

El aire frío que se está asentando en el centro de EE.UU. es en realidad el producto de una tormenta de invierno de rápido movimiento que actualmente está azotando partes del Medio Oeste con vientos helados e intensa nieve de efecto lago.

“A medida que un sistema de baja presión se mueve a través y más allá de los Grandes Lagos y otra baja se mueve frente a la costa del noreste, el frío persistente y el flujo ciclónico pone en marcha la máquina de nieve de efecto lago en los próximos días”, tuiteó el Centro de Predicción del Tiempo. “Se pueden esperar focos de 18-24 pulgadas (45 a 60 cm), con cantidades mayores de manera aislada”.

Las temperaturas están descendiendo rápidamente a lo largo de las Llanuras del Norte y muchas áreas no verán las máximas diurnas subir por encima de los 9 grados antes del final de la semana. La sensación térmica oscilará entre unos sorprendentes -31ºC y -37ºC en muchas zonas del oeste de Minnesota y de las Dakotas desde esta noche hasta el viernes por la mañana.

En el mapa se pueden apreciar las zonas con temperaturas superiores a la media en naranja y con temperaturas inferiores a la media en azul-violeta.

Las temperaturas más frías se esperan el viernes por la mañana para el Alto Medio Oeste y las Llanuras del Norte.

“Posiblemente las temperaturas más frías de la temporada hasta ahora, con mínimas que caerán hasta los 20°C bajo cero en gran parte del centro-sur y el sureste de Montana”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Billings, Montana.

Chicago se mantendrá entre -12°C y -17°C durante el jueves y el viernes, para luego volver a aumentar rápidamente por encima del punto de congelación el sábado por la tarde.

Gusty winds, snow showers and blowing snow today. Arctic air moves in ushering in a multi-day period of below zero wind chills. Temps warm up some on Saturday along with a chance of freezing rain if precip moves in before ground temps warm above freezing. Stay tuned! #ILwx #INwx pic.twitter.com/53bg7bjpx3 — NWS Chicago (@NWSChicago) January 5, 2022

Este aire frío está preparando el escenario para nuestra potencial tormenta de nieve desde el sur a través de la costa oriental.

Potencial de aguanieve y nieve en el sur

El jueves por la noche, esta masa de aire ártico congelado se moverá lo suficientemente al sur para descargar una franja de 5 a 12,7 cm de nieve a través del centro de Tennessee al este de Kentucky.

Esta tormenta aun no se ha formado, pero se están sentando las bases para más pesadillas de viaje y ya está preocupando a los meteorólogos de los estados del sur.

“En este momento el pronóstico es de nieve, pero la preocupación para nuestros condados del sur es si se une con el aire cálido en lo alto y convierte algo de esto en hielo”, dijo Scott Unger, meteorólogo del NWS en Nashville, a CNN.

A significant snowfall event is expected Thursday/Thursday evening. Some sleet/freezing rain is possible, but it will mainly be snow. Amounts will range from 1 to 4+”. Temperatures Friday morning will be bitterly cold, with many spots dropping into the single digits. pic.twitter.com/AEbnpOyrvn — NWS Nashville (@NWSNashville) January 5, 2022

La mayor parte de la precipitación será probablemente nieve para los lugares de Nashville a los Apalaches centrales.

Sin embargo, el sur de Tennessee, el norte de Alabama y Mississippi pueden experimentar la formación de hielo de hasta 6 milímetros a partir del jueves por la mañana. Las condiciones de viaje peligrosas persistirán hasta las horas de la noche, ya que las temperaturas habrán estado por debajo del punto de congelación durante varias horas y pueden hacer que la precipitación se congele al entrar en contacto con los puentes y carreteras.

Nieve en el Atlántico Medio

El NWS está considerando emitir alertas por tormenta invernal para la región metropolitana de la ciudad de Washington, a medida que otra tormenta de invierno está en la mira.

Las nevadas serán limitadas en el Atlántico Medio debido a la rapidez de la tormenta. Sin embargo, esta sigue siendo una noticia desagradable tras la pesadilla que se produjo en la I-95 después de que el tráfico se detuviera durante 24 horas debido a la tormenta de nieve del lunes.

Automovilistas quedaron varados durante horas por tormenta invernal en Virginia

A medida que se van conociendo los detalles, la probabilidad de que caigan hasta 15 centímetros de nieve aumenta desde las zonas más altas de Virginia Occidental hasta Virginia, donde el NWS ya ha emitido alertas. Se pueden esperar totales de nevadas ligeramente menores a medida que se acerca a la península de Delmarva, pero habrá que vigilar los cambios.

“La nieve comenzará el jueves por la noche y podemos esperar un tránsito nocturno resbaladizo”, dijo a CNN la meteoróloga del NWS de Charleston, Virginia Occidental, Megan Kiebler. “Para el viernes por la mañana, la mayor parte de la nieve habrá caído y serán más evidentes los puntos resbaladizos”.

La nieve será más pesada el jueves por la noche hasta la mañana del viernes de las tierras altas del Potomac, el centro del Valle de Shenandoah, y a través de las montañas Blue Ridge. La nieve se trasladará a la región metropolitana de la ciudad de Washington durante la noche y complicará los trayectos a los trabajos el viernes por la mañana con una previsión de 5 a 12 centímetros.

Aunque esta tormenta de invierno puede ser menos impactante para las partes de la I-95 paralizadas por la tormenta de nieve del lunes, los conductores tendrán que ser conscientes de las condiciones cambiantes de la carretera con la próxima tormenta y planificar en consecuencia.

Estas son algunas recomendaciones para prepararse antes de salir:

A medida que avanza el viernes, se espera que esta tormenta tenga más impacto en el noreste que la tormenta de principios de esta semana.

La trayectoria de la tormenta determinará los totales de nieve más intensos en el noreste

A medida que la baja presión se aleja de la costa este el viernes por la mañana, lo cerca que se encuentre de la costa mientras viaja hacia el noreste determinará dónde caerá la mayor cantidad de nieve. Los últimos modelos meteorológicos sugieren que la nieve más intensa podría afectar al concurrido corredor de la I-95 entre Boston y la ciudad de Nueva York.

Las previsiones iniciales apuntan a una estrecha franja de nieve de entre 5 y 12 centímetros.

The first HRRR run is in range for Friday’s storm, and is not only quite amplified, but showing a strong signal for an intense snow band that should it verify, could lead to an overperformer along and/or NW of I-95. pic.twitter.com/mzlHLUNeyy — Tomer Burg (@burgwx) January 5, 2022

Si este escenario se materializa como se espera, el viernes podría ser un día de viaje difícil para los conductores y también para las aerolíneas que aún luchan por gestionar los impactos actuales de covid y la escasez de personal.

A medida que el sistema se aleje rápidamente del noreste en la tarde del viernes, los cielos se despejarán y un viento frío del noroeste mantendrá un frío significativo en el aire. Las carreteras seguirán heladas y cubiertas de nieve mientras las temperaturas permanecerán por debajo del punto de congelación durante el fin de semana.

