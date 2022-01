Guaidó no ve posible una negociación directa entre Maduro y EE.UU.

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos y algunos países europeos, descartó este miércoles que se pueda llevar un proceso de negociaciones directas entre el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro y Estados Unidos.

Al mismo tiempo insistió en que se debe trabajar en un espacio de negociación serio y real. A su juicio, lo que se debe evitar es darle volumen a procesos que saben de antemano que no van a llegar a resultados.

Aseguró además que a la oposición le corresponde continuar trabajando en alinearse de cara a los próximos retos y para dejar atrás las diferencias.

Juan Guaidó en conferencia de prensa el miércoles 5 de enero de 2022 en Caracas.

“Toca tomar decisiones como por ejemplo el famoso referendo revocatorio, la elección presidencial, el Acuerdo Integral; son decisiones que le corresponden a la Unidad no a un grupito que quiere empujarnos a todos en una ruta con fines e intereses personalísimos. El tema a discutir es el proceso a activar”, afirmó Guaidó.

Oposición venezolana respalda continuidad de Juan Guaidó como su líder

De igual forma, exhortó a no dejar solo al pueblo de Barinas al referirse a la elección de gobernador previstas para este domingo 9 de enero como repetición de la votación del 21 de noviembre de 2021, elección anulada por decisión del Tribunal Supremo de Justicia que determinó que el candidato que encabezaba el conteo no estaba habilitado legalmente para ejercer cargos públicos.

A juicio de Guaidó, el proceso de este domingo no cuenta con las condiciones necesarias para ser consideradas como unas elecciones libres. “Hoy pido a Venezuela que no dejemos solos en este momento a Barinas y al Plan República un mensaje: no son un partido político”, afirmó.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.