OPINIÓN | ¿Por qué la entrega del Globo de Oro será diferente este año? (Y no, no solo es por la pandemia)

Alejandra Ramos Barreda

Nota del editor: Juan Carlos Arciniegas es presentador y crítico de cine para CNN en Español. Es creador y conductor del espacio cinematográfico Ojo Crítico. Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivas del autor.

(CNN Español) — El Globo de Oro, la que siempre he considerado la fiesta más divertida del año en Hollywood, se reducirá este domingo a un pequeño evento privado, sin presencia de grandes invitados, sin una alfombra roja con celebridades y sin que la prensa podamos cubrirlo como siempre lo hemos hecho.

A cinco días de la ceremonia de ganadores y a través de un comunicado, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) confirmó que su edición número 79 se llevará a cabo en el hotel Beverly Hilton, su sede tradicional en Beverly Hills, a las 6:00 p.m. (hora de Los Ángeles) y sin la presencia de audiencia, léase famosos. Los que asistan, deberán tener el esquema completo de vacunación, una dosis de refuerzo y los resultados negativos de una prueba de covid-19.

Si bien es cierto que muchas de las celebraciones programadas para este mes y que estaban relacionadas con el tema del espectáculo han sido pospuestas o canceladas ante el incremento de casos de covid-19, esta no es la única razón por la cual el Globo de Oro se ha reducido básicamente a la lectura de una lista de ganadores.

En febrero de 2021, un artículo del diario Los Angeles Times destapó viejos y nuevos señalamientos en contra de la HFPA, que iban desde corrupción hasta prácticas discriminatorias. El artículo mencionaba específicamente una demanda, que luego fue desestimada por un juez, por parte de una periodista que deseaba ser parte de la asociación.

Como periodista que he cubierto el Globo de Oro por tantos años, entiendo la posición de ventaja que mis colegas de la asociación han tenido dentro de la industria al ser precisamente organizadores de estos premios. Su acceso directo a las estrellas de esta ciudad es algo de lo que no todos gozamos, pero de nuevo, son ellos quienes hace mucho construyeron ese puente que siempre los ha acercado a los potenciales nominados.

El tema de la falta de diversidad dentro de los miembros de esta asociación, cuyo número en febrero se estimaba en menos de 90, es algo en lo que con el paso de los meses la Asociación ha estado trabajando. En aquel entonces, la conformaban miembros asiáticos, europeos, africanos y latinoamericanos. Y en el directorio oficial de ese momento, pude corroborar que la mayoría de sus miembros eran mujeres.

Hoy el grupo de integrantes está creciendo (en octubre se dio la bienvenida a 21 nuevos periodistas), se han adoptado reformas en aras de una mayor transparencia, se eligió a una nueva junta directiva y una de las principales quejas de hace casi un año sobre la ausencia de miembros negros se ha atendido y para el último trimestre del año pasado habría ya seis de estos periodistas.

Desde que se conocieron las actuales nominaciones a los Globos de Oro —lideradas por “The Power of the Dog” y “Belfast’ en las categorías de cine y “Succession” en televisión—, los acostumbrados anuncios publicitarios donde cada estudio exhibía orgulloso dichas menciones, casi que desaparecieron. Es como si los Globo de Oro ya no existieran para Hollywood. De hecho, en dichos anuncios se ha reemplazado el nombre y el protagonismo de los Globo con los de los Critics Choice Awards, ceremonia que nunca ha generado tanta atención como la primera.

En marzo pasado, una carta firmada por más de 100 compañías de relacionistas públicos exigía a la HFPA que se ejecutaran cambios radicales con el fin de poner punto final a sus supuestas prácticas de comportamiento discriminatorio, falta de profesionalismo, deficiencias éticas y financieras. Indicaban que mientras estos cambios no ocurrieran, no iban a permitir que sus clientes, es decir el talento de Hollywood, dieran entrevistas o participaran en eventos de la Asociación. De eso han pasado casi diez meses y pese a los cambios, ese boicot pareciera seguir firme.

En la otra cara de la moneda están los miembros de la Asociación que en su momento cumplieron a cabalidad con los requisitos para ser parte de ella, pero que hoy han visto disminuir su actividad laboral precisamente por la falta de acceso a sus fuentes.

Este domingo, según la HFPA, también se destacarán a todas aquellas instituciones que a través de las décadas han sido objeto de ayudas y donaciones por parte de la Asociación con el fin de impulsar a las artes y la educación. El esfuerzo por limpiar su imagen, frente a una industria donde el secretismo puede también definirla, es evidente.

