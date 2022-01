La pizza Hot-N-Ready de Little Caesars ya no cuesta US$ 5

olivertapia

Nueva York (CNN Business) — Ni siquiera Little Caesars es inmune a los aumentos de precios: la pizza Hot-N-Ready de US$ 5 de la cadena ahora cuesta un 11% más.

Little Caesars venderá una versión “nueva y mejorada” de la clásica pizza, que tiene un 33% más de pepperoni y un nuevo precio de US$ 5,55, su primer aumento de precio en casi 25 años. La pizza salió a la venta por primera vez en 2001 y se diferenciaba de la competencia porque estaba lista para llevar sin necesidad de pedirla por adelantado.

A pesar del aumento de precio, Little Caesars ‘dijo que todavía se vende al “precio más asequible del país” en comparación con las grandes pizzas de pepperoni de la competencia. Una pizza similar de sus rivales, incluidos Domino’s (DPZ) y Pizza Hut, cuesta entre US$ 13 y US$ 16 según la ubicación.

La versión renovada de Hot-N-Ready representa un cambio permanente en el menú y el precio podría ser más alto en algunas ciudades después de que finalice una promoción a nivel nacional de “tiempo limitado”.

Las ventas de pizzas se dispararon durante la pandemia, mientras que las ventas de sus rivales que cotizan en bolsa crecieron durante los últimos dos años.

Los precios de básicamente todo también han aumentado, incluso en los restaurantes donde los precios se dispararon un 5,8% durante los 12 meses que terminaron en noviembre de 2021, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Estos fuertes aumentos subrayan el hecho de que los restaurantes y los fabricantes de alimentos no son inmunes a las presiones laborales y de la cadena de suministro que contribuyen a los aumentos de precios en todos los ámbitos.

