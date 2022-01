Un vistazo dentro del próximo tren Orient Express La Dolce Vita

Alexandra Ferguson

(CNN) — El lanzamiento del nuevo tren Orient Express La Dolce Vita puede tardar todavía en llegar, pero parece que el esperado servicio merecerá la pena.

Se han desvelado imágenes del tren de 11 vagones, que rinde homenaje a la época de “La Dolce Vita” de los años 60, y que revela un lujoso interior que parece más un hotel boutique que un vagón de tren.

El Orient Express La Dolce Vita estará compuesto por seis trenes, cada uno de los cuales contará con 12 “camarotes de lujo”, 18 suites, una “suite de honor” y un vagón restaurante que ofrecerá una “experiencia gastronómica de cinco estrellas”, incluyendo “vinos italianos premiados y alta cocina exclusiva”.

Cada uno de los trenes recorrerá 14 regiones y 131 ciudades de Italia, así como Roma, París, Estambul y el puerto croata de Split, con itinerarios de entre una y tres noches, cuando comience a recibir pasajeros en 2023.

Servicio de cinco estrellas

Representación del nuevo Orient Express La Dolce Vita, que se estrenará en 2023.Cortesía de Orient Express La Dolce Vita/Accor/Dimorestudio

Las rutas cubrirán unos 16.000 kilómetros de línea ferroviaria de norte a sur, incluyendo un viaje de Venecia a Trieste, a lo largo de la costa de Dalmacia hasta Split, junto con viajes a través de las colinas de la Toscana y alrededor de Sicilia.

Quienes hagan escala en Roma podrán pasar la noche en el primer hotel Orient Express, el Minerva, ubicado en un palacio barroco del siglo XVII en la Piazza di Minerva, cuando abra sus puertas en 2024.

La experiencia, un proyecto conjunto de Trenitalia, parte de la compañía ferroviaria estatal italiana Ferrovie dello Stato, y Arsenale S.p.A., especializada en hostelería de lujo, se presenta como una “forma ecológica de experimentar la belleza de Italia”.

“El viaje en tren representa la opción más ecológica de transporte, que mejora los viajes a las grandes ciudades, así como a las localidades pequeñas y medianas con atractivos lugares y paisajes culturales”, afirma Luigi Corradi, CEO y director general de Trenitalia.

Nueva visión

El tren, que se estrenará en 2023, remite a la época de “La Dolce Vita” de los años 60.Cortesía de Orient Express La Dolce Vita/Accor/Dimorestudio

“El tren La Dolce Vita acelerará el turismo ferroviario de lujo y atraerá a muchos pasajeros como una forma de desplazamiento segura y ecosostenible que protege el medio ambiente y permite redescubrir los lugares más fascinantes de nuestras regiones”.

Diseñado por el estudio de arquitectura y diseño Dimorestudio, la decoración del tren combina hábilmente la época dorada del diseño italiano con un aire más moderno. Hay alfombras de colores, enormes ventanas y obras de arte contemporáneas.

La estación de Roma Termini servirá de centro para cada una de las rutas, proporcionando un salón ejecutivo de espera exclusivo para el Orient Express donde los huéspedes “disfrutarán de una cálida bienvenida y de refrigerios mientras esperan sus viajes”.

“Estos trenes ofrecen una nueva visión de los viajes de lujo que va más allá de nuestra imaginación”, afirma Sebastien Bazin, presidente y CEO de Accor.

De cara al futuro

El servicio de lujo recorrerá 14 regiones y 131 ciudades de Italia.Cortesía de Orient Express La Dolce Vita/Accor/Dimorestudio

“Nuestra asociación con el Grupo Arsenale ha abierto nuevos horizontes en perfecta armonía con la herencia y la filosofía de Orient Express, y marca nuestro deseo constante de seguir avanzando”.

Como es lógico, la estancia en el Orient Express La Dolce Vita tendrá un precio elevado, con viajes que rondarán los 2.000 euros (unos US$ 2.255) por persona y noche.

Los trenes se anunciaron oficialmente a principios de este año con un recorrido de prueba desde Roma a Civitavecchia, en la costa del Lacio.

El chef Carlo Cracco estuvo presente para atender a los pasajeros y ofrecerles una muestra de lo que experimentarán en el próximo servicio.

El tren se unirá al histórico Venice Simplon-Orient-Express, compuesto por vagones restaurados del servicio original del Orient Express de los años 20.

Este lujoso tren lleva en servicio desde 1982 y viaja por toda Europa de marzo a noviembre, así como a Estambul una vez al año.

