Muere el cantante popular de Brasil Maurilio Ribeiro a los 28 años

(CNN) — El cantante Maurilio Ribeiro, del dúo Luiza & Maurilio falleció este miércoles, luego de haber estado hospitalizado en el estado de Goiania desde el 15 de diciembre.

Ribeiro sufrió un derrame cerebral mientras se encontraba grabando una presentación con otro cantante brasileño el 14 de diciembre, según su equipo médico, citado por CNN Brasil, afiliada de CNN.

El equipo del cantante dijo en un comunicado por Instagram que Ribeiro era “un ser humano con la mayor dignidad, que nos dejó demasiado pronto en este día de tristeza (29/12 a las 16:30) para toda la familia, amigos y su legión de seguidores”.

View this post on Instagram

“Solo nos queda dar gracias a Dios por los 28 años que compartimos con alguien que nos inspiró y enseñó tanto, amando y siendo amado por tanta gente, con la certeza de que su historia seguirá guiándonos en este plan”.

Maurilio Ribeiro nació en el estado de Maranhao y tenía 28 años. Ribeiro y su compañera de banda Luiza Santos comenzaron a hacer música en 2015 y ganaron fama a través de las redes sociales. Algunas de sus canciones “Sertanejo” han alcanzado 384 millones de visitas en YouTube. Su primer álbum se publicó en 2017, según la página de Facebook de la banda.

