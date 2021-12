Muere Manuel Pérez, exdirector editorial de CNN Digital, a los 57 años

Sol Amaya

(CNN) — Manuel Pérez, exdirector editorial de CNN Digital, murió este lunes a sus 57 años.

En sus últimos años, Pérez había encontrado un nuevo pasatiempo después de mudarse a las montañas Blue Ridge del norte de Georgia. Se convirtió en un paisajista aficionado, y plantaba arces japoneses y otras plantas perennes en su jardín mientras creaba un jardín lunar donde las flores de tonos pálidos reflejan la luz de la Luna.

Fue un cambio dramático con respecto al ritmo frenético de la carrera de Pérez en las salas de redacción como periodista ganador del premio Pulitzer y exdirector editorial de CNN Digital. Pero los ritmos más lentos de plantar, podar y ver florecer las cosas parecieron calmarlo y deleitarlo.

“Esos fueron jardines extraordinarios que construyó en los últimos tres a cinco años”, dijo Mitch Gelman, exvicepresidente sénior y productor ejecutivo de CNN que trabajó con Pérez durante gran parte de su carrera. “Todo lo que tocó floreció en ese entorno”.

Pérez, quien murió a los 57 años este lunes después de una lucha de cuatro meses contra el cáncer, tuvo el mismo impacto en las personas con las que trabajaba en CNN. Tenía una habilidad extraordinaria para cultivar los talentos de colegas que florecieron bajo su liderazgo en formas que nunca esperaron.

“Trabajar para Manuel significaba esperar con ansias todos los días el trabajo. Era exigente, sin duda, y mantenía la vara muy alta porque era un periodista ambicioso, talentoso y reflexivo”, dijo Jan Winburn, exeditor sénior de CNN.

“Pero también entendió lo que era ser humano, cometer errores, no cumplir con los plazos, no cumplir. Así que, si bien me enseñó a ser un mejor periodista, con su ejemplo también vi lo que significaba ser una persona solidaria y compasiva”.

John Blake y Brandon Griggs contribuyeron a este reporte

