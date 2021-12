La variante ómicron del coronavirus está llenando los hospitales pediátricos

Alexandra Ferguson

(CNN) — Este mes se ha quintuplicado el número de niños que ha ingresado a los hospitales pediátricos en Nueva York. Casi el doble de ingresos en Washington. Y en todo el país, de media, las hospitalizaciones pediátricas han aumentado un 35% tan solo en la última semana.

Ómicron ataca a los niños y las cifras lo demuestran 0:42

La variante ómicron, altamente transmisible, se está juntando con la ajetreada temporada navideña para infectar a más niños que nunca en todo Estados Unidos, y los hospitales infantiles se preparan para que la situación sea aún peor.

“Creo que registraremos más cifras que nunca”, dijo a CNN el Dr. Stanley Spinner, director médico y vicepresidente de Texas Children’s Pediatrics & Urgent Care en Houston.

“Los casos siguen aumentando por las reuniones navideñas y vamos a seguir viendo más números esta semana por eso”, dijo Spinner en una entrevista telefónica.

“Ahora vamos a tener el Año Nuevo encima de eso este próximo fin de semana, con más gente reuniéndose; más exposiciones y entonces esos números seguirán aumentando”, agregó.

Enero será “un mes realmente difícil” ya que la variante de ómicron alimenta nuevas infecciones, dice un experto

Más niños en los hospitales

En todo el país, los pediatras se preparan para un mes de enero muy ajetreado.

“Es casi como si pudiéramos ver el tren bajando por la vía y esperáramos que no se descarrilara”, dijo a CNN la Dra. Claudia Hoyen, directora de Control de Infecciones Pediátricas del Hospital UH Rainbow Babies and Children’s de Cleveland.

“Van a ser un par de semanas muy interesantes. Acabamos de tener a todos estos niños mezclados con todos los demás durante la Navidad. Nos queda una fiesta más con el Año Nuevo, y luego enviaremos a todos de vuelta a la escuela”, dijo Hoyen.

“Todo el mundo está a la expectativa, preguntándose qué resultará al final”.

Y mientras que la variante delta infectó a más niños que las variantes anteriores, ómicron parece ser aún peor, dijo Spinner.

“Lo que es preocupante en el lado (pediátrico) es que, a diferencia de los adultos, donde están reportando para el número de adultos que se infectan números relativamente bajos de hospitalizaciones, lo que realmente estamos viendo, creemos, es un número creciente de niños que son hospitalizados”, dijo Spinner.

“Así que eso es una preocupación para nosotros, especialmente con los menores de 5 años que no pueden ser vacunados o los que no están completamente vacunados o los que son elegibles pero no están vacunados en absoluto. Así que es una gran preocupación”.

Si bien Spinner ve pocas pruebas de que la variante ómicron esté causando una enfermedad más grave en los niños que las variantes anteriores, tampoco ve pruebas de que sea más leve.

“Hacemos todo lo que podemos para mantener al niño fuera del hospital. Así que si ingresan en el hospital, significa que ya están bastante enfermos”, dijo Spinner.

Pediatra da consejos ante incremento de hospitalización de niños por covid-19 2:15

“Necesitan oxígeno. Necesitan otro tipo de asistencia. Aunque solo estén muy deshidratados y necesiten líquidos intravenosos, la mayoría de los niños que ingresan por covid son niños que tienen problemas respiratorios, que necesitan oxígeno y otros tipos de ayuda. Así que van a estar muy enfermos. No se ven niños que no estén muy enfermos en el hospital”.

La mayoría de los niños realmente enfermos no están vacunados o están poco vacunados, dijo. “Puedo decir que prácticamente todos nuestros niños hospitalizados no han sido vacunados o no están completamente vacunados, tal vez hayan recibido una dosis pero no la segunda y no tengan la protección completa de la vacuna”, dijo Spinner.

Los estados y ciudades de EE.UU. que les pagan a los niños si se vacunan contra el covid-19

El virus encuentra un nuevo nicho: los niños

Los niños son un blanco fácil para el virus, dijo a CNN el Dr. Juan Salazar, médico jefe del Centro Médico Infantil de Connecticut en Hartford.

“Está afectando a comunidades más grandes y ciertamente está afectando a los niños de una manera que no habíamos visto antes. Y eso es nuevo en comparación con el año pasado”, dijo. Solo un tercio de los niños elegibles, de 5 años o más, están vacunados en Connecticut, estimó Salazar.

“Debido a eso, el virus ha encontrado un nicho. Al menos aquí en Connecticut, parece que ha habido un desplazamiento de los contagios”, añadió. Los niños más pequeños que aún no pueden ser vacunados, o los niños mayores que aún no han sido completamente vacunados o no han sido vacunados en absoluto, se están infectando, dijo.

“Tal vez esté más extendida ahora que hemos relajado nuestras reuniones sociales. Quizás se han quitado algunas de las mascarillas; las familias están cansadas. No están dispuestas a someterse a algunas de las estrictas políticas de aislamiento de hace un año”, añadió Salazar.

“Y eso ha permitido que estas nuevas variantes se extiendan más. Y por esa razón está afectando a los niños que en este momento son la población de mayor riesgo porque no están vacunados, o muchos de ellos no lo están”.

Infecciones más leves para algunos niños, pero no para todos

En Nueva Jersey, en su mayoría los niños parecen enfermar de forma leve, según la Dra. Jennifer Owensby, de la división de Cuidados Críticos Pediátricos de la Facultad de Medicina Robert Wood Johnson de Rutgers.

“Definitivamente, registramos un aumento de los niños que dan positivo a covid, pero no vienen necesariamente con síntomas de covid”, dijo Owensby. Los niños acuden para recibir algún otro tratamiento, dijo, y dan positivo cuando son examinados.

Este mismo efecto está aumentando el número de casos en Washington, según la Dra. Roberta DeBiasi, jefa de Enfermedades Infecciosas del Hospital Nacional Infantil. Cerca de la mitad de las pruebas de covid-19 que se realizan allí dan positivo.

Y los niños afectados no están más enfermos que cuando circulaban las variantes anteriores. Pero definitivamente hay más niños con síntomas que antes, dijo.

“Acabamos de ver un aumento sorprendente tanto en el volumen, el número de pruebas positivas, como el porcentaje de pruebas que son positivas”, dijo DeBiasi a CNN en una entrevista telefónica. “Hemos tenido hasta casi la mitad de las pruebas –el 48% de las pruebas– que son positivas y eso es mucho, mucho más alto que en las olas anteriores, donde era más del orden de, como mucho, el 17%. Y si nos fijamos en las cifras brutas de positivos, en la última oleada, nos impresionaron unos 80 positivos al día y hemos tenido casi 200 positivos en algunos días. Así que es muy, muy contagiosa”.

Estas pruebas incluyen a los niños que acuden con y sin síntomas, las revisiones comunitarias y las pruebas aleatorias de los pacientes que acuden a otros tipos de tratamiento, así como las pruebas del personal, dijo DeBiasi.

“Si nos fijamos en los ingresos en el hospital, también han sido más”, añadió. “Así, en las oleadas anteriores teníamos en el pico de esas oleadas, un máximo de unos 18 niños en el hospital”. Ahora, en algunos días, se admiten hasta 30 niños, dijo.

En la ciudad de Nueva York, la Dra. Mary Bassett, comisionada de Salud del estado, dijo que los ingresos hospitalarios pediátricos por covid-19 se han multiplicado casi por cinco desde el 11 de diciembre. En la semana que terminó el 11 de diciembre, 22 niños fueron admitidos en los hospitales de la ciudad de Nueva York, dijo. La semana pasada, 109 niños fueron admitidos hasta el 23 de diciembre.

En todo el estado, durante el mismo periodo, se produjo un aumento de dos veces y media, de 70 admisiones a 184.

Los niños de todas las edades son vulnerables

Los pediatras coincidieron en que los niños de todas las edades pueden resultar afectados, desde los bebés hasta los adolescentes.

“Estamos viendo prácticamente todos los grupos de edad. Vemos desde bebés hasta adolescentes. Definitivamente, es algo generalizado”, dijo Owensby.

A Owensby le preocupa el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, o MIS-C.

“Podemos verlo a las dos o tres semanas”, dijo, pero la mayoría de los casos empiezan a aparecer entre las ocho y las diez semanas después de que los niños se infecten.

¿Cómo se manifiesta el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico? 0:46

El MIS-C se caracteriza por la inflamación del corazón y otros órganos, y suele observarse en niños que no estaban terriblemente enfermos con covid-19.

“La gran mayoría son asintomáticos”, dijo Owensby. “Lo que da miedo es que antes eran niños totalmente normales. No tenían ninguna enfermedad subyacente. Eran niños perfectamente sanos que aparecieron con insuficiencia cardíaca y en estado de shock”.

Los CDC informan de 5.973 casos de MIS-C hasta el momento, y 52 niños han muerto por esta causa.

“Se pueden tener incluso síntomas leves: una secreción nasal, una ligera tos o incluso fiebre, como cualquier otro virus respiratorio”, dijo Owensby. “Hay que estar atentos a los síntomas: agotamiento, incapacidad para jugar”, añadió.

Los síntomas pueden ser sutiles, pero el MIS-C es grave.

“Eso es lo que pasa con los niños. Están bien hasta que no lo están. Entonces, de repente, están gravemente enfermos”, dijo Owensby. DeBiasi dijo que todavía no ha visto ningún signo de aumento de los casos de MIS-C. “No hemos visto un aumento de casos del síndrome, pero no lo esperábamos. Se necesitan de cuatro a seis semanas después del aumento de cualquier nueva variante”, dijo.

Los padres deben vigilar a sus hijos y tener cuidado de protegerlos, aconsejó Owensby.

“Vuelvan a la diligencia debida. Vigilen el distanciamiento social de sus hijos”, aconsejó. Deben usar mascarillas cuando sea apropiado, por ejemplo, cuando estén en el interior con otras personas con las que no están relacionadas.

“Las mascarillas no hacen daño a los niños”, dijo Owensby. Los niños más pequeños pueden divertirse usando mascarillas y jugando a ser superhéroes, dijo.

“Toda la familia debería vacunarse si puede”, añadió. Los padres y hermanos vacunados pueden proteger a los niños más pequeños no vacunados.

— Virginia Langmaid y Artemis Moshtaghian contribuyeron con este reportaje.

