¿Cómo saber si es un resfriado, gripe o covid? Los expertos explican las diferencias

(CNN) — ¿Tienes dolor de garganta, secreción nasal y dolores musculares? Podría ser un resfriado común, un caso de gripe… o covid-19.

Todas las enfermedades comparten síntomas similares, por lo que a veces es difícil distinguir cuál es la que te hace sentir mal.

Las tasas de casos de covid-19 aumentaron a medida que la variante ómicron se extendió, pero el número de hospitalizaciones parece mantenerse relativamente bajo. En el caso de las personas vacunadas, los datos sugieren que la infección por esta variante parece ser menos grave, según el epidemiólogo y exdirector ejecutivo del Departamento de Salud de Detroit, el Dr. Abdul El-Sayed.

“Lo importante es recordar que una vacuna es como una llamada de atención al sistema inmunitario. Por lo tanto, su capacidad para identificar, atacar y destruir los virus es mucho mayor cada vez que sumamos otro refuerzo de la vacuna”, dijo El-Sayed. “Tiene sentido que los síntomas que se experimenten sean más leves si te has vacunado”.

Sin embargo, eso no significa que las infecciones no deban tomarse en serio, añadió, sobre todo si se tiene en cuenta el riesgo de sobrecargar los sistemas sanitarios.

“El hecho de que el riesgo individual de enfermedad grave sea menor no significa que a nivel social ómicron no suponga un riesgo real”, dijo. “Incluso una pequeña proporción de un número relativamente grande puede ser un número relativamente grande”.

Muchas infecciones de covid-19 pueden parecer un resfriado o una gripe. La mejor manera de saberlo es hacerse una prueba, dijo la Dra. Sarah Ash Combs, médico de cabecera del Hospital Nacional Infantil.

“Si no te haces una prueba, diría que es realmente difícil de distinguir en este momento”, dijo Combs. “Tenemos que tratar los síntomas del resfriado más o menos en el mismo tono” que el covid-19.

Qué síntomas buscar

Los primeros síntomas del resfriado, la gripe y el covid-19 tienden a ser similares, dijo El-Sayed.

Tanto el covid-19 como la gripe suelen provocar síntomas como fiebre, fatiga, dolores corporales, dolor de garganta, dificultad para respirar y vómitos o diarrea, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la infección por covid-19 se distingue por el dolor de cabeza y la tos seca que suelen acompañarla. La pérdida del gusto y el olfato, que ha sido la mayor señal de advertencia de una infección por covid-19, sigue siendo un posible síntoma, aunque ahora es menos frecuente que en otras variantes, dijo El-Sayed.

“Para las personas que sientan un dolor torácico grave, especialmente con una tos seca que ha empeorado, es cuando realmente deben buscar atención médica”, advirtió.

El factor más importante a tener en cuenta es la exposición.

“Si se empieza a sentir alguno de estos síntomas, vale la pena preguntarse: ¿Se ha infectado con covid alguien con quien he estado en contacto? También merece la pena aislarse y hacerse una prueba rápida”, aconseja.

Incluso si aún no se sienten síntomas, puede ser mejor tener precaución si se ha estado cerca de alguien que ha dado positivo en la prueba de covid-19.

“Creo que merece la pena mantener una alta sospecha de que pueda ser covid teniendo en cuenta que tenemos la variante ómicron extendiéndose como la pólvora”, añadió El-Sayed.

En este momento, lo más seguro es tratar con cuidado todos los síntomas del resfriado, dijo Combs.

Cuándo hacerse una prueba de covid-19

Es una buena medida hacerse una prueba si hay sospechas de covid-19, pero el momento de su realización es lo que marca la diferencia.

Si se sienten síntomas, es el momento de hacerse una prueba, dijo El-Sayed.

En el caso de los que han estado expuestos pero no sienten síntomas, existe la posibilidad de que el virus no se haya desarrollado lo suficiente como para aparecer en una prueba rápida, explicó. En esos casos, lo mejor es esperar cinco días después de la exposición antes de realizar la prueba y permanecer atentos, según los CDC.

“El hecho de que la prueba sea negativa no significa necesariamente que no sea covid”, dijo El-Sayed. “El mejor enfoque es hacer la prueba y luego tal vez volver a hacerla en 12 a 24 horas, y si obtienes dos negativos, puedes estar más seguro de que no lo es”.

Tanto si se trata de covid-19 como del resfriado común, siempre ha sido una buena idea aislarse mientras se lucha contra una enfermedad viral, dijo. Ahora es aún más importante, ya que el riesgo de contagio aumenta con el covid-19.

Qué hacer si tu hijo empieza a moquear

De cara a la vuelta al colegio después de las vacaciones de invierno, Estados Unidos está en un punto en el que la gente necesita tratar los síntomas del resfriado o la gripe igual que el covid-19, dijo Combs.

Cuando una familia acude a su servicio de urgencias con un niño que tiene mocos y dolor de garganta y pregunta de qué se trata, ella es sincera: no puede saberlo con seguridad sin una prueba, dijo Combs.

Los niños experimentan la variante ómicron de la misma manera que los adultos, ya que los síntomas son mucho más amplios y a menudo más leves, como un resfriado, dijo.

Es importante que los niños se vacunen contra la gripe para reducir la posibilidad de que se añada otro virus a la mezcla, dijo Combs. Los niños menores de 5 años siguen esperando la aprobación de la vacuna por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), pero los mayores pueden vacunarse para reducir el riesgo de contagio y de enfermedad grave. Cuando vuelvan al entorno escolar, las pruebas van a ser esenciales para protegerse de los brotes, dijo Combs.

“Si lo que se quiere es ser realmente cuidadoso, si lo que se busca es que un niño vuelva a un entorno escolar donde podría contagiar a otras personas, yo diría que realmente la única forma de saberlo es haciéndose esa prueba”, dijo Combs.

La buena noticia es que sabemos cómo manejar las infecciones cuando los niños regresan a la escuela, dijo Combs. Cuando no está claro si tu hijo ha estado expuesto o si su prueba aún está pendiente, se cree que los protocolos como el uso de mascarillas, la desinfección, el distanciamiento y la reducción de las reuniones en interiores siguen siendo eficaces para reducir la propagación, añadió.

Y hay que tener claro que los consejos pueden evolucionar con el tiempo, advirtió El-Sayed.

“Está cambiando rápidamente. Estamos aprendiendo mucho más”, dijo. “Ómicron es una variante que realmente apenas conocemos desde hace un mes”.

