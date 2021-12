La Corte Interamericana responsabiliza al Estado ecuatoriano por violar la libertad de expresión del diario El Universo durante el correísmo

Juan Pablo Elverdin

(CNN Español) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, falló en contra del Estado ecuatoriano dentro del caso “Palacio Urrutia y otros vs. Ecuador”, más conocido como “Caso diario El Universo”, y estableció que el Estado ecuatoriano “es responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, circulación, residencia y a la estabilidad laboral de un periodista y los directivos de un periódico”.

Este caso se remonta al 2011 tras la publicación del artículo de opinión del columnista Emilio Palacio Urrutia en diario El Universo titulado “No a las mentiras”. En el texto se criticaban las actuaciones del entonces presidente Rafael Correa durante la revuelta policial de septiembre de 2010. La publicación provocó que el exmandatario interpusiera una demanda por “injurias calumniosas graves contra la autoridad” y pidiera una millonaria indemnización por su honor.

Este proceso, considerado uno de los más emblemáticos durante el correísmo contra la prensa, desembocó en una condena a tres años de prisión en contra del columnista Emilio Palacio y los directivos de El Universo Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga, así como el pago de una “suma solidaria” de US$ 30 millones. La condena dispuso además que el diario El Universo debía pagar US$ 10 millones adicionales.

La Corte determinó que el artículo de opinión de Palacio era un texto de interés público para el debate democrático y consideró que la sentencia impuesta y la sanción económica constituyeron “una violación al derecho a la libertad de expresión”.

Condenan multa al diario El Universo

Por otra parte, el tribunal de la Corte Interamericana señaló que Palacio tuvo que abandonar Ecuador y renunciar a su trabajo, lo que constituyó para los jueces una “violación al derecho de circulación, residencia y estabilidad laboral”.

En su sentencia, la Corte advierte que la “respuesta punitiva” de los funcionarios de un Estado a través del derecho penal “no es convencionalmente procedente para proteger su honor”.

Las medidas que dispuso la Corte Interamericana

La Corte Interamericana dispuso medidas de reparación al Estado ecuatoriano en este caso que se resumen en las siguientes:

• Dejar sin efecto la sentencia en todos sus extremos y en cualquier registro judicial o administrativo.

• Pagar US$ 250.000 por daños materiales al columnista Emilio Palacio y US$ 30.000 por daños inmateriales. Mientras que para los directivos del diario, la Corte dispuso el pago de US$ 60.000 por daños inmateriales. Además del reintegro de costas y gastos por US$ 40.000.

Una corte de Ecuador ratifica la sentencia contra diario El Universo

• Definir vías alternativas para la protección del honor de funcionarios públicos respecto a opiniones de la esfera pública.

• Capacitación a funcionarios públicos sobre derechos humanos y libertad de expresión.

La Corte asegura que supervisará el cumplimiento íntegro de las medidas de reparación y que el caso solo concluirá con la ejecución de estas.

Las reacciones tras el fallo

Tras la notificación del fallo, César Pérez Barriga, uno de los directivos de diario El Universo, escribió en su cuenta de Twitter que la sentencia que se emitió durante el correísmo en contra de El Universo irá “al basurero de la historia”. Pérez Barriga respondió a CNN que esta sentencia “es importante para las libertades”.

Por su parte, su hermano, Carlos Pérez Barriga, escribió en su cuenta de Twitter “gracias a todos los que creyeron en nosotros y la libertad”.

El gobierno ecuatoriano se pronunció sobre la sentencia de la Corte a través de un comunicado en el que indica que “nadie irá a la cárcel por decir su opinión” y que la lucha por el respeto a la libertad de expresión es premisa fundamental en la administración del presidente Guillermo Lasso.

Rafael Correa perdona al diario El Universo y a sus dueños

Además, el gobierno ecuatoriano “lamenta el prejuicio ocasionado por el Estado a las víctimas del caso, a quienes se les irrespetó sus derechos en una época en la que la persecución imperaba”, enfatiza.

Por otra parte, el gobierno asegura que se compromete a emprender las acciones para el cumplimento de las medidas de reparación dispuestas por la Corte Interamericana.

El expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica desde 2017, reaccionó a la sentencia de la Corte Interamericana indicando que su decisión estuvo dividida y que el Estado ecuatoriano estuvo en indefensión. Insistió en que la columna de opinión de Emilio Palacio fue una “monstruosidad” y una “calumnia” .

