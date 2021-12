Envían por correo una caja de cartón con US$ 180.000 en efectivo para el City College de Nueva York. El paquete estuvo en una sala de correo durante meses

CNNEE

(CNN) — El profesor de física Vinod Menon no recibe mucho correo en la oficina, así que cuando el City College of New York (CCNY) regresó a las clases presenciales este semestre, fue recibido con un poco de correo basura y un paquete sin marcar en un caja de cartón maltratada.

Menon, presidente del Departamento de Física del City College, al principio pensó que era una especie de recuerdo enviado por un exalumno, pero cuando abrió la caja el 1 de septiembre, encontró pilas de billetes de US$50 y US$100, US$180.000 en total.

“Nunca había visto este tipo de dinero en la vida real en efectivo”, dijo Menon a CNN. “Nunca lo había visto excepto en películas, así que sí, estaba en shock y no sabía cómo reaccionar”.

Había una carta sin firmar en el paquete que explicaba que el donante se graduó “hace mucho” de The City College of New York con una doble especialización en Física y Matemáticas, luego obtuvo una maestría en Física allí y luego obtuvo un doble doctorado en Física y Astronomía.

“Suponiendo que tenga (un) poco de curiosidad por saber por qué estoy haciendo esto, la razón es sencilla: la excelente oportunidad educativa disponible para mí, que aproveché al máximo en el City College (y Stuyvesant High School), me dio la base para seguir desarrollándome”, decía la carta.

El donante dijo que habían tenido una carrera científica “larga, productiva e inmensamente gratificante”.

La caja de dinero pesaba unos 2 kilos y enviarla por correo costó US$ 90,8 y salió de Pensacola, Florida. Se entregó al City College de Nueva York el 12 de noviembre de 2020, mucho después de que la escuela se trasladara al aprendizaje a distancia en marzo debido a la pandemia de Covid-19.

Menon dijo que ha estado yendo a su laboratorio con bastante regularidad durante la pandemia, pero no al edificio de ciencias del City College donde impartía clases.

“Ver el dinero fue un shock. Leer la carta realmente me enorgulleció y me hizo feliz de pertenecer a esta institución, lo que realmente marcó una diferencia en la vida de esa persona”, dijo Menon.

La carta pedía que el dinero se utilizara para ayudar a los estudiantes de tercer y cuarto año que también se especializan en Física y Matemáticas y que necesitan apoyo financiero para continuar sus estudios.

Menon dijo que cuando se dio cuenta de cuánto dinero tenía la caja, llamó al Decano de Ciencias de inmediato y se comunicaron con la policía del campus y el departamento que maneja los obsequios.

Antes de que el City College de Nueva York pudiera quedarse con el dinero, los funcionarios tenían que asegurarse de que no fuera producto de algún tipo de actividad delictiva.

Los investigadores de la escuela, el sistema de la City University of New York (CUNY), el Departamento de Policía de Nueva York, el Servicio Postal de los EE.UU. y el FBI y el Departamento del Tesoro determinaron que el dinero estaba limpio.

No pudieron identificar al donante; había un nombre en el paquete, pero no coincidía con nadie en los registros de exalumnos de City College de Nueva York. La dirección del remitente tampoco resolvió el misterio, dijo Menon.

Una vez que supieron que el regalo era legítimo, la junta directiva de CUNY votó por unanimidad el 13 de diciembre para aprobar una resolución aceptando el dinero.

Los miembros de la junta se maravillaron con el regalo inaudito durante su reunión y uno sugirió que cubrieran de bronce la caja y la exhibieran como un tributo a la generosidad del donante y a la honestidad del sistema de correo del campus.

Menon dijo que no sabe qué pasó con la caja, pero que su departamento va a honrar el deseo del donante anónimo de otorgar dos becas de matrícula completa cada año.

La matrícula en City College de Nueva York es de aproximadamente US$ 7.500 por año, por lo que la donación financiará las becas durante una década, dijo Menon.

“Me gustaría que supieran que, en primer lugar, estamos agradecidos por el regalo. Me siento realmente honrado de que él o ella haya decidido que este es el lugar adecuado para gastar esa cantidad de dinero”, dijo Menon. “Y también estoy orgulloso del hecho de que la persona tuvo una carrera maravillosa basada en la educación que recibió en el City College”.

Menon dijo que todavía están trabajando en los detalles para crear la beca, pero los primeros estudiantes podrían recibirla tan pronto como el semestre de otoño de 2022.

