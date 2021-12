Comienzan los argumentos finales en el juicio de Ghislaine Maxwell

CNNEE

(CNN) — Los argumentos finales están programados para comenzar este lunes por la mañana en Manhattan en el juicio federal de Ghislaine Maxwell, la confidente de Jeffrey Epstein.

Maxwell, de 59 años, se declaró inocente de seis cargos, que incluyen conspiración, tráfico sexual de menores y tentar a un menor a viajar para participar en actos sexuales ilegales. Ella enfrenta hasta 70 años de prisión si es declarada culpable de los seis cargos.

Cuatro mujeres testificaron en el juicio contra Ghislaine Maxwell que sufrieron abusos sexuales. Esto es lo que dijeron

El argumento final de la fiscalía tendrá una duración de dos a tres horas, dijeron el viernes, y el resumen de la refutación debería durar unos 45 minutos. Los abogados defensores dijeron que su resumen no excederá ese plazo.

El jurado tendrá dos días para deliberar antes de que el tribunal cierre este jueves y viernes por las vacaciones de Navidad. Los miembros del jurado pueden regresar para continuar deliberando la semana siguiente si es necesario.

Testimonio en el juicio contra Ghislaine Maxwell: ‘Esquema piramidal de abuso’

Los fiscales dijeron durante las declaraciones de apertura en noviembre que Maxwell y Epstein usaron dinero en efectivo para atraer a las niñas menores de edad a su “esquema piramidal de abuso”. La fiscal Lara Pomerantz dijo a los jurados que en la década de 1990, Maxwell procuraba niñas para que Epstein abusara sexualmente de ellas y lo hacía con la excusa de un masaje.

Epstein, quien se declaró culpable en 2008 de cargos estatales de prostitución, fue acusado de cargos federales de tráfico sexual en julio de 2019, pero se suicidó en prisión un mes después. Maxwell fue arrestada en 2020.

Policía de Reino Unido revisará caso Epstein-Maxwell 0:41

Cuatro testigos clave testificaron en el juicio contra Ghislaine Maxwell. Todas son mujeres que alegan que Epstein abusó sexualmente de ellas cuando eran menores de 18 años. Tres de las cuatro acusadoras usaron seudónimos o solo nombres de pila para proteger su privacidad.

“Jane” dijo en el estrado que Maxwell a veces se unía a los masajes sexualizados. “Kate” testificó que Maxwell organizó esas reuniones sexuales. Carolyn testificó que Maxwell una vez le tocó los senos, las caderas y el trasero y le dijo que “tenía un gran cuerpo para Epstein y sus amigos”. Tenía 14 años en ese momento, dijo.

La cuarta mujer, Annie Farmer, testificó que tenía 16 años cuando Maxwell se masajeó el pecho desnudo en el rancho de Epstein en Nuevo México en 1996.

Se llamó a dos docenas de testigos a lo largo de 10 días de testimonio antes de que la fiscalía descansara. En las fotos que se muestran a los miembros del jurado, se ve a Maxwell y Epstein abrazados y sonriendo para la cámara a lo largo de los años, incluidas varias que la muestran masajeando sus pies.

Mujer testifica que Ghislane Maxwell dijo que Jeffrey Epstein necesitaba tener sexo tres veces al día

“Su relevancia es evidente, dado el contenido de las fotografías”, dijo la fiscal Alison Moe. “La relación entre Maxwell y Epstein es fundamental en este caso”.

La defensa descansó este viernes

La defensa descansó este viernes después de presentar su caso durante el transcurso de dos días, argumentando que Maxwell está siendo chivo expiatorio por el comportamiento criminal de Epstein y añadieron que busca disputar las declaraciones de los acusadores.

Los abogados llamaron al estrado a Eva Andersson-Dubin, quien testificó que salió con Epstein intermitentemente desde 1983 hasta 1991. Ella confirmó que ella y su ahora esposo, el multimillonario de fondos de cobertura Glenn Dubin, siguieron siendo amigos de Epstein durante la década de 2000.

En respuesta al interrogatorio de la defensa, Andersson-Dubin dijo que nunca había participado en masajes sexuales grupales con una de las acusadoras, conocida como “Jane”, quien había testificado anteriormente que recordaba que una mujer llamada Eva se había unido a masajes sexualizados grupales con Epstein y Maxwell.

Cuando se le preguntó el viernes si alguna vez había estado involucrada en tal situación con Jane, Maxwell respondió: “Absolutamente no”.

Un fiscal aclaró en el contrainterrogatorio que Eva Andersson-Dubin no es necesariamente la única Eva que ha interactuado con Epstein, sugiriendo que “Jane” podría haberse referido a otra persona.

Este jueves, como parte del esfuerzo de la defensa para socavar el testimonio de los acusadores, un psicólogo y profesor de la Universidad de California en Irvine testificó sobre los recuerdos falsos, y le dijo a la corte que las personas pueden estar expuestas a información errónea sobre un evento posterior al hecho y que lo incorporen en su memoria, haciéndola inexacta.

Mujer testifica que Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein empezaron a abusar sexualmente de ella cuando tenía 14 años

“Incluso las experiencias traumáticas pueden estar sujetas a sugerencias posteriores al evento que pueden exagerar, distorsionar o cambiar la memoria”, dijo la Dra. Elizabeth Loftus.

Maxwell se negó a testificar el viernes y le dijo a la jueza Alison Nathan cuando se le preguntó si entendía sus derechos: “Su señoría, el gobierno no ha probado su caso más allá de una duda razonable, por lo que no es necesario que testifique”. El jurado no estuvo presente.

Dakin Andone, Eric Levenson y Travis Caldwell de CNN contribuyeron a este informe.

