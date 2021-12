Mudarse a Miami: lo que debes saber para hacerlo con éxito

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — De 2020 a 2021, casi 27,1 millones de estadounidenses, o el 8,4% de ellos, vivieron en una residencia diferente a la del año anterior, según los últimos datos de movilidad geográfica de la Oficina del Censo.

¿La principal razón? Una vivienda “nueva, mejor y más grande”, según estimaciones de la Encuesta de Población Actual (CPS, por sus siglas en inglés); seguido por el querer establecer un propio hogar, “otras razones familiares” y la búsqueda de una vivienda más barata.

Estas son las ciudades más habitables en 2021

Y una de los destinos de migración más populares es Miami. De acuerdo el sitio de bienes raíces Redfin.com, el interés de los usuarios de mudarse a la ciudad metropolitana de Florida se ha triplicado desde el año pasado.

Por su parte, la empresa de análisis y datos de propiedades CoreLogic, indicó que a lo largo de 2020 los compradores de vivienda abandonaron costosos estados como Nueva York y California, y se movieron a áreas metropolitanas más asequibles en Texas, Florida y las Carolinas.

Y si bien Miami es una ciudad más asequible que Nueva York, San Francisco, Los Ángeles o Boston, esta no es precisamente barata. De hecho, según Investopedia, Miami ocupa el último lugar en la lista de las 10 ciudades más caras en Estados Unidos.

Según un análisis de Realtor.com, los precios de alquiler han experimentado un crecimiento porcentual de dos dígitos en 28 de las 50 áreas metropolitanas más grandes. (Foto de Joe Raedle / Getty Images)

Si a pesar de su alto costo estás convencido de que Miami es tu próximo hogar, te compartimos información y un par de consejos que te podrán ayudar a realizar tu mudanza con éxito.

¿Cuánto cuesta vivir en Miami?

Uno de los puntos más importantes a la hora de mudarte, es el costo. Según un análisis de Realtor.com indica que tras ver una caída en el precio de las rentas durante la pandemia, estas están volviendo a aumentar en todo el país. Y en el caso específico de Miami, la ciudad tuvo un incremento de rentas promedio de 41,5%, en comparación con octubre del año pasado.

En enero de 2021, Relator.com estimó que la renta promedio en área metropolitana de Miami era de US$ 1.854 y para octubre aumentó a US$ 2.760. Este es el desglose de precios, según el tipo de vivienda:

Departamento estudio: US$ 2.145 Departamento 1 cuarto: US$ 2.417 Departamento 2 cuartos: US$ 3.250

Utiliza la tecnología a tu favor

No por nada dicen que “existe un app para todo” y cuando se trata de buscar un nuevo hogar, las aplicaciones inmobiliarias, como Zillow y Trulia, por mencionar algunas, son un básico. El funcionamiento de ambas es muy similar, y si anteriormente has utilizado apps para reservar tus vacaciones, como Airbnb o Booking, verás que la dinámica es muy similar.

Las aplicaciones inmobiliarias te muestran las opciones disponibles en el área de tu interés, según las características que estés buscando y acorde a tu presupuesto. Te recomendamos establecer el sistema de alertas para que te enteres cuando una nueva propiedad con las características que buscas esté disponible.

Pero, ¿cómo saber en qué zonas buscar? Si eres nuevo en una ciudad te recomendamos consultar diversos mapas de crimen para tener una noción de cuáles áreas podrían tener tasas más elevadas de crímenes y cuáles podrían ser más seguras. El gobierno de Miami recomienda un mapa interactivo sobre los incidentes criminales que se han reportado a las autoridades.

Por último, planear tu mudanza puede ser tan complicado o fácil como tu quieras y puedas pagar. Antes de comprometerte con un servicio de mudanza cotiza con diferentes compañías y compara las opciones que tienes.

No todo lo que brilla es oro

Una calle inundada por la combinación de la órbita lunar que causó mareas altas estacionales y lo que muchos creen que es el aumento del nivel del mar debido al cambio climático el 29 de septiembre de 2015 en Miami Beach, Florida. (Foto de Joe Raedle / Getty Images)

El precio de vivienda en Miami está ligado al riesgo climático y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de buscar el mejor lugar para vivir.

Jesse Keenan, profesor asociado de la Universidad de Tulane —que acuñó el término gentrificación climática— descubrió que el valor de las viviendas unifamiliares en el condado de Miami-Dade que estaban situadas a un metro o menos sobre el nivel del mar había aumentado a un ritmo menor que las viviendas en áreas más altas, como reportó CNN.

La investigación preliminar en la que está trabajando ahora sugiere que, además de los valores de las viviendas, los alquileres también están aumentando más rápido en las áreas de mayor elevación, dijo Keenan.

Y es que en una ciudad donde las “inundaciones en días soleados”, también conocidas como “King Tides” —un término con el que deberás familiarizarte— aumentaron un 400% desde el 2000, por lo que el aumento del nivel del mar está cambiando el antiguo mantra inmobiliario de “ubicación, ubicación, ubicación”, indica la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Florida abandonará las palmeras para combatir la crisis climática

“En 2020, las regiones del Atlántico sureste y de la costa del Golfo de EE.UU. experimentaron un aumento de más de 400 a 1.100 por ciento, respectivamente, en días de inundaciones de marea alta en comparación con el año 2000”, según la NOAA.

Actualmente el sur de Florida está experimentando un aumento del nivel del mar de 2 a 4 mm por año, según NOAA. Y si bien esto puede no parecer mucho, con el tiempo se acumula, y cuanto más alto es el nivel del mar, más altas serán las mareas y más inundaciones costeras, según la meteoróloga de CNN Haley Brink.

Irónicamente, las áreas que históricamente se han considerado como menos deseables (áreas situadas al interior, anteriormente señaladas como zonas pobres) eventualmente serán más seguras debido a su gran elevación, mientras que algunos de los vecindarios más lujosos frente al mar, como Miami Beach, podrían inundarse en unas pocas décadas, según algunas proyecciones.

Claire Colbert y Casey Tolan colaboró a este reporte.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.