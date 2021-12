Dos policías y un civil muertos por dos explosiones en el aeropuerto de Cúcuta, Colombia

Juan Pablo Elverdin

(CNN Español) — La Aeronáutica Civil de Colombia informó este martes que por la mañana se registró una fuerte explosión en una zona cercana al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.

De acuerdo a la información oficial, criminales ingresaron al aeropuerto y, minutos después, detonó un artefacto. En esa explosión murió una persona. Posteriormente, mientras efectivos policiales reconocían la zona, hallaron una maleta y, mientras la investigaban, detonó, matando a dos miembros de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

“De acuerdo con los protocolos establecidos se suspendieron las operaciones en esa terminal aérea mientras las autoridades correspondientes determinan qué ocurrió”, indicaron en un comunicado.

Agregaron que estarán informando sobre el reinicio de las operaciones según cómo se desarrollen los acontecimientos. Por último, recomendaron a los viajeros que tenían vuelos programados en ese aeropuerto mantener comunicación constante con las aerolíneas.

El coronel Giovanni Antonio Madariaga Pérez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, dio detalles a CNN de lo que se sabe hasta el momento.

Un soldado custodia el aeropuerto de Cúcuta tras las explosiones. (Foto: SCHNEYDER MENDOZA/AFP vía Getty Images)

“Criminales ingresaron al aeropuerto Camilo Daza, donde detona un artefacto explosivo entre la plataforma y la malla. Causante de eso, se identifican unos restos humanos. Minutos más tardes, nuestros explosivistas, al hacer el reconocimiento de la zona, identifican una maleta. Al acercarse, con todas las medidas de seguridad, detona. Nuestros dos explosivistas ofrendaron la vida por la seguridad. En este momento seguimos recolectando todos los materiales de prueba para identificar cómo fue el modo, cómo ingresaron y la autoría del grupo criminal y terrorista”, contó.

El mensaje del presidente Iván Duque tras las explosiones

El presidente de Colombia, Iván Duque, repudió este martes el “cobarde ataque terrorista” en Cúcuta. “Con @mindefensa, Cúpula Militar, @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia, coordinamos las acciones inmediatas para encontrar a los responsables de este atentado”, escribió en su cuenta de Twitter.

El comandante del Ejército Nacional, general Eduardo E. Zapateiro, indicó que, según información preliminar, quien pretendía llevar a cabo el ataque murió en el lugar producto de la explosión.

1 de 4 | Dos policías y un civil murieron en una explosión cerca al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, una ciudad del noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. (Crédito: SCHNEYDER MENDOZA/AFP via Getty Images) 2 de 4 | Según las autoridades, “criminales ingresaron al aeropuerto Camilo Daza” y detonaron un artefacto explosivo. Allí murió una persona. (Crédito: SCHNEYDER MENDOZA/AFP via Getty Images) 3 de 4 | Minutos después, mientras efectivos policiales reconocían la zona, hallaron una maleta y, mientras la investigaban, detonó, matando a dos miembros de la Policía Metropolitana de Cúcuta, dijeron las autoridades. En esta foto un soldado presta guardia en el aeropuerto. (Crédito: SCHNEYDER MENDOZA/AFP via Getty Images) 4 de 4 | El presidente Iván Duque calificó el hecho como “ataque terrorista”, mientras las autoridades investigan qué sucedió.

end div.modal

En su cuenta de Twitter, agregó que dos integrantes la Policía fallecieron durante el procedimiento de desactivación de otro artefacto explosivo cercano de donde fue la primera explosión. Zapateiro afirmó que las autoridades competentes adelantan actos urgentes para esclarecer el hecho.

Noticia en desarrollo…

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.