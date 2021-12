11 demócratas que podrían ser el relevo de Joe Biden en 2024

olivertapia

(CNN) — Combina la edad del presidente Joe Biden (tendrá 82 años poco después de las elecciones de 2024) y sus luchas políticas en curso (su aprobación está atascada en los 40 puntos) y obtendrás esto: una serie de historias que analizan si Biden se postulará nuevamente y, si no, quién podría ocupar su lugar.

Estamos en medio de uno de esos ciclos de noticias y The New York Times publicó el fin de semana una gran pieza sobre los posibles reemplazos de Biden dentro del Partido Demócrata.

¿En busca de la reelección?

La Casa Blanca, consciente de los rumores, dejó en claro que Biden planea ir por un segundo mandato. “El presidente tiene toda la intención de postularse para la reelección”, dijo el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Pero … ¿y si cambian los planes de Biden? A continuación, un vistazo a los nombres más comúnmente mencionados como posibles contendientes en 2024 y una sola línea sobre su viabilidad.

Posibles relevos de Biden

Kamala Harris: indudablemente ha tenido problemas como vicepresidenta, pero sigue siendo la demócrata no llamada Biden con más probabilidades de terminar como candidata demócrata en 2024. Pete Buttigieg: el aspirante con más talento natural rumbo a 2024, el “alcalde Pete” también ha estado al frente de la promoción de la propuesta de ley de infraestructura de Biden. Elizabeth Warren: la senadora de Massachusetts sigue siendo popular entre los liberales, y esta vez no dividiría el voto con el senador de Vermont Bernie Sanders como ocurrió en 2020. Amy Klobuchar: además de Buttigieg, la senadora de Minnesota fue probablemente la mejor considerada de las aspirantes perdedoras en 2020, y sus raíces en el medio oeste siempre son una ventaja dado el mapa electoral. Roy Cooper: en 2024 llegará al límite de periodos como gobernador de Carolina del Norte, por lo que tiene tiempo suficiente para considerar su próximo paso, comenzando con su servicio como vicepresidente de la Asociación de Gobernadores Demócratas. Mitch Landrieu: tener la tarea de implementar el proyecto de ley de infraestructura es un trabajo grande (y de alto perfil) que el exalcalde de Nueva Orleans ha aceptado con entusiasmo. Gina Raimondo: dio el salto de gobernadora de Rhode Island a secretaria de Comercio de la administración Biden, pero quedan dudas sobre si es demasiado moderada para ganar una primaria demócrata en este momento. Gretchen Whitmer: la gobernadora de Michigan necesita ganar lo que podría ser una dura carrera por la reelección el próximo año antes de poder considerar seriamente una candidatura a nivel nacional. Phil Murphy: el historial de gobernadores de Nueva Jersey que se postulan para presidente no es muy bueno últimamente (¡lo siento, Chris Christie!), pero Murphy podría usar los próximos años de su cargo de gobernador como campo de prueba para algunas políticas nacionales del partido. JB Pritzker: tiene dos cosas a su favor: 1) es el gobernador de un importante estado del medio oeste (Illinois) y 2) es muy, muy rico. Stacey Abrams: habló abiertamente sobre competir en 2020 antes de dar un paso al costado; pero necesita ganar la gobernación de Georgia en 2022 antes de pensar en 2024.

El punto: si Biden decide no postularse, es probable que estemos ante un grupo muy concurrido de demócratas que buscan reemplazarlo.

