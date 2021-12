El número de muertos por tornados en Kentucky aumenta a 74

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Al menos 74 personas en Kentucky han muerto después de que los tornados del fin de semana en ocho estados arrasaron casas y negocios en el medio oeste y sur de Estados Unidos.

El gobernador Andy Beshear dijo a periodistas que las cifras de muertos provienen de funcionarios de gestión de emergencias y pueden diferir de lo que informan los forenses del condado.

El gobernador dijo en una conferencia de prensa este lunes por la tarde que las cifras cambiarán porque “tenemos varios de nuestros pueblos en escombros”.

Además de las muertes en Kentucky, 109 residentes siguen desaparecidos, dijo Beshear. Al menos 14 personas han muerto en otros cuatro estados: seis en Illinois, cuatro en Tennessee y dos en Arkansas y Missouri, dijeron las autoridades.

Beshear dijo que 95 soldados de la Guardia Nacional están registrando víctimas mortales y personas desaparecidas.

“Esperamos que no los encuentren. Esperamos que alguien se contacte con ellos y estén ahí afuera y simplemente no sabemos dónde están todavía”, dijo. “Quizás no tengan servicio celular”.

Anteriormente describió la destrucción, al decir que más de 1.000 casas han sido arrasadas y un tornado viajó al menos 322 kilómetros.

“Cuando golpeó este tornado, no solo quitó un techo, que es lo que hemos visto en el pasado”, dijo Beshear.

“Explotó toda la casa. Gente, animales, el resto, simplemente desapareció”.

Vista aérea de los daños a la fábrica de velas en Mayfield, Kentucky.

Entre las víctimas hay bebés

Al menos 15 de los muertos en Kentucky estaban en el condado de Warren, dijo el lunes el forense Kevin Kirby.

Las víctimas más jóvenes identificadas allí incluyen a dos bebés, Samantha y Alma Besic, dijo la oficina del forense.

Un niño de 4 años, Nyles Brown, también murió. La víctima de mayor edad identificada en el condado de Warren es Mae F. White, de 77 años.

Se derriban empresas familiares

Apenas cinco horas antes de que un tornado destrozara la ciudad de Mayfield, los niños habían llenado la farmacia de Gibson para la visita anual de Santa Claus.

“El vestíbulo estaba lleno de familias. Mis hijos estaban allí”, dijo Sam Brown, cuyo padre compró la farmacia hace 38 años, el año en que nació Brown.

“Ese es en realidad el último video que tengo de la propiedad, un vestíbulo lleno de niños sentados en el regazo de Santa”.

Brown y su familia sobrevivieron al tornado. Pero dijo que la farmacia se redujo a “una escena de guerra. Está totalmente demolida”.

La familia, sin embargo, todavía está comprometida a llevar los medicamentos a los vecinos rápidamente.

“Tenemos otra ubicación abierta en el otro lado de la ciudad. Queremos estar en funcionamiento hoy … para servir a la comunidad lo mejor que podamos. Hemos estado trabajando sin parar para hacerlo funcionar”.

Se necesitan más donaciones (incluida sangre)

En solo dos días, los donantes dieron US$ 4 millones al Fondo de Ayuda para Tornado del Equipo Western Kentucky, dijo Beshear.

“La ayuda sigue llegando de todo el condado. Gracias a todos. Sentimos su amor aquí”, dijo el gobernador.

Dijo que el primer gasto del fondo será proporcionar US$ 5.000 para gastos de entierro a las familias que perdieron a sus seres queridos durante la tormenta. El estado ha solicitado a las funerarias que no cobren más a las familias de las víctimas de la tormenta.

Beshear dijo que ninguna familia tendrá que presentar una solicitud, ya que el estado se comunicará directamente.

Pero se necesita más ayuda, dijo la senadora estatal Whitney Westerfield.

“Todavía necesitamos donaciones de sangre y aún podríamos usar donaciones” para el Fondo de Ayuda para Tornado del Equipo Western Kentucky, dijo Westerfield.

“Te animo, (si) tienes espacio libre esta Navidad, dáselo al oeste de Kentucky”.

La Cruz Roja Estadounidense ha establecido ocho refugios y está brindando ayuda a casi 200 personas, dijo el domingo el director ejecutivo del grupo en Kentucky, Steven Cunanan.

Cunanan dijo que el objetivo principal de la Cruz Roja es proporcionar alimentos y atención a las personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares por los tornados. “Tenemos que ayudarlos a recuperar sus vidas y ayudarlos a volver a la normalidad”, dijo.

El costo emocional de tener su vida trastornada por un desastre natural también es una consideración importante, dijo Cunanan. “Lo he visto en todos los desastres en los que he estado. Están conmocionados. No saben a dónde acudir”.

También se han abierto varios parques estatales para ayudar a albergar a las familias que lo perdieron todo, dijo Beshear el domingo.

“Los estamos acogiendo”, dijo Beshear. “Estamos tratando de garantizarles a todos una estadía de dos semanas, para que no estén preocupados por el día de mañana. Pueden preocuparse por encontrar a sus familiares y asegurarse de que sus hijos tengan lo suficiente para comer”.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) está en el terreno ayudando después de que el presidente Joe Biden aprobó una declaración de desastre importante durante el fin de semana. La medida permite que las subvenciones y los préstamos de bajo costo se destinen a viviendas y reparaciones de viviendas en las áreas afectadas.

Biden dijo que visitará el miércoles para examinar los daños causados ​​por los tornados.

Cuando los rescatistas no pueden ir de puerta en puerta porque “no hay puertas”

En algunas partes de Kentucky, es imposible averiguar dónde estuvieron los porches y las puertas de entrada.

“Tengo pueblos que desaparecieron, que simplemente, quiero decir, desaparecieron”, dijo el gobernador a CNN el domingo. “Vas de puerta en puerta para ver cómo están las personas y ver si están bien. No hay puertas … es devastador”.

Aproximadamente el 75% de Dawson Springs ha sido arrasado, dijo el alcalde Chris Smiley.

“Es lo peor que he visto en mi vida”, dijo Smiley, quien ha vivido en la pequeña ciudad durante 63 años. “Es simplemente devastador”.

Más de 100 personas han sido reportadas como desaparecidas en Dawson Springs, dijo Nick Bailey, director de manejo de emergencias en el condado de Hopkins. Pero los funcionarios esperan que la mayoría de ellos se hayan ido de la ciudad y todavía no se hayan registrado.

Pero “cientos y cientos” en la ciudad de casi 3.000 personas ya no tienen un lugar donde vivir, dijo Bailey.

“Casi toda una ciudad ha sido desplazada en este momento”, dijo.

Y aquellos cuyas casas todavía están en pie probablemente no tendrán electricidad hasta por un mes, dijo Bailey.

50 tornados en 8 estados

Si bien Kentucky puede haber sufrido el daño más extenso, se reportaron al menos 50 tornados en otros siete estados durante el fin de semana, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Hasta el domingo, se identificaron tornados EF-3 en Defiance, Missouri; Edwardsville, Illinois; Bowling Green, Kentucky; Saloma, Kentucky; y una franja de Kentucky entre Cayce y Beaver Creek.

En Illinois, al menos seis personas murieron cuando un almacén de Amazon colapsó en Edwardsville, dijo el jefe de bomberos James Whiteford.

Esas seis víctimas tenían entre 26 y 62 años, dijo el Departamento de Policía de Edwardsville.

Uno fue identificado como Clayton Cope, un veterano de la Marina de Estados Unidos de 29 años. Había trabajado en Amazon durante poco más de un año como mecánico de mantenimiento, dijo su madre, Carla Cope.

El padre del joven también trabajaba en la instalación en el mismo puesto.

“Si (Clay) no hubiera estado allí, mi esposo lo habría hecho”, dijo Carla Cope.

Un representante de Amazon dijo que una sirena de advertencia de tornado sonó 11 minutos antes de la llegada de la tormenta.

“Los gerentes estaban en los altavoces diciéndoles a las personas que llegaran al área de refugio en el lugar. También estaban siendo guiados por otros gerentes y otros empleados que intentaban llevar a todos a ese lugar seguro”, dijo la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, a KSDK, afiliada de CNN el domingo.

Ella dijo que los empleados se refugiaron en dos áreas seguras no especificadas. Nantel dijo que los despachadores también contactaron a los conductores de entrega de Amazon en el área y les dijeron que se refugiaran en su lugar.

En Arkansas, la tormenta golpeó una tienda Dollar General en Leachville y mató al subdirector June Pennington, dijo el portavoz del condado de Mississippi, Tom Henry.

En la cercana ciudad de Monette, al menos una persona murió en un asilo de ancianos dañado por un tornado, dijo el alcalde Bob Blankenship.

El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo que fue un “milagro” que sólo una persona muriera en el asilo de ancianos.

“Cuando fui a esa instalación, fue como si el cielo hubiera absorbido el techo y todo su contenido”, dijo.

“Y es simplemente un milagro con 67 residentes que solo hayamos perdido a uno allí. Y eso se debe a los esfuerzos heroicos del personal y también al hecho de que tuvimos 20 minutos de advertencia”.

Es posible que haya un clima más severo en camino

Mientras los funcionarios se enfocan en las necesidades inmediatas de las víctimas del tornado, los pronosticadores están atentos a la posibilidad de un clima más severo en la región.

Si bien aún es temprano, algunas áreas afectadas por los tornados podrían experimentar el mismo tipo de patrón climático esta semana, dijo el meteorólogo de CNN Michael Guy.

Eso podría incluir temperaturas más cálidas seguidas de otro posible riesgo de clima severo para el fin de semana.

Gregory Lemos, Carma Hassan, Jason Hanna, Ashley Killough, Laura Studley, Kiely Westhoff, Susannah Cullinane, Eric Levenson y Amir Vera de CNN contribuyeron a este reporte.

