EE.UU. asegura que ha retirado visas a “generales” vinculados al narcotráfico y Ecuador pide información

Ángela Reyes

(CNN Español) — El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, calificó como “narcogenerales” a altos mandos de las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano que estarían vinculados al narcotráfico y que se encontrarían bajo la lupa del gobierno estadounidense.

Durante una entrevista con el medio digital ecuatoriano “Primicias”, el embajador Fitzpatrick no precisó si se trataba de generales en servicio pasivo o activo y si corresponden a las filas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.

“Estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden […] Esta semana está el caso de los narcogenerales y ya hemos retirado visas”, dijo Fitzpatrick.

El Gobierno de Ecuador, preocupado por los peligros para la prensa ante la escalada del narcotráfico

Horas más tarde, el gobierno ecuatoriano reaccionó con un comunicado oficial sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos.

“Los ministerios de Defensa y de Gobierno han solicitado cordialmente al embajador de los Estados Unidos la entrega de la información relacionada con este tema para que, de manera inmediata, sea puesto en conocimiento de las instituciones ecuatorianas pertinentes y se inicien las investigaciones del caso”, indicó el comunicado.

Además, el gobierno indicó en el mismo comunicado que los ministerios de Defensa y de Gobierno han señalado que el mando actual de ambas instituciones “no tiene ningún general en servicio activo cuya visa haya sido retirada por los Estados Unidos”, aunque no se refirió a lo generales en servicio pasivo.

CNN está solicitando una reacción de la embajada de Estados Unidos en Ecuador, que no ha emitido más comentarios al respecto.

Ya en julio de 2020, el embajador de EE.UU. Michael Fitzpatrick informó que más de 300 visas fueron retiradas a ciudadanos ecuatorianos investigados por delitos de corrupción.

“Son personas involucradas en varias investigaciones y no solamente grupos de mafias, sino también a sus familiares. Todos están impactados porque están aprovechando y utilizando quizás este dinero robado del pueblo ecuatoriano para vivir en mi país”, dijo Fitzpatrick a los medios de comunicación el año pasado.

El embajador enfatizó que en los casos en que hay “indicios fuertes” de personas que han violado las normas de su país, EE.UU. tiene el derecho y la obligación de quitarles la visa. “No queremos los ladrones ni su plata en mi país”, agregó.

No especificó nombres de personas y casos en particular, pero sí insistió en que EE.UU. quiere que las personas visiten el país y lo disfruten, pero “con responsabilidad y no con criminalidad”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.