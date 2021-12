5 frases de Vicente Fernández para recordar su legado y el amor a su público

CNN en Español

(CNN Español) — Vicente Fernández murió este domingo a los 81 años. El ídolo de la música ranchera no sólo será recordado por las letras de sus canciones, que forman parte de la memoria colectiva mexicana, también por las frases y dichos a lo largo de su trayectoria.

“Mientras que ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar”

Esta es una de las frases más populares de Vicente Fernández y que solía decir al público durante sus conciertos. También cuando la prensa le preguntaba acerca de su salida de los escenarios.

“El día en que me estén sepultando, ‘El rey’ la va a cantar todo mundo, en televisión o donde quiera que estén”

En una interpretación memorable que hizo de “Volver, volver”, junto a su hijo Alejandro Fernández en un concierto, Vicente Fernández aseguró que se trataba de una canción muy especial. Y le dijo al público que todo el mundo la escucharía el día de su partida.

“Siempre he dicho que no hay grandes compositores, sino grandes canciones… Y nunca he dicho que soy compositor”

Aunque tantos éxitos lo hicieron famoso, fueron pocas las canciones que “Chente” escribió. Esta frase la dijo en una entrevista publicada en su página web oficial. “Es un trabajo muy difícil. Sin embargo, algunas ideas e inspiraciones me han llegado y, cuando eso sucede, corro a tomar una pluma y escribir unas cuantas frases”, agregó.

“En este mundo habemos dos clases de gentes: los ricos muy pobres y los pobres muy ricos”

Esta es otra de las frases que el cantante solía repetir durante sus conciertos. Y añadía: “Porque el dinero es tan vulgar y tan corriente que, gracias a Dios y a todos ustedes, hasta un ignorante como yo ha tenido una vida. Pero hay una cosa que no se compra ni con todo el oro del mundo. Y eso ustedes siempre me lo han regalado sin que tenga que ponerles una pistola en la cabeza pa’ que lo hagan”.

“Me retiré porque quise dejar un lugar muy bonito sin tener que morirme”

Fernández se despidió de los escenarios en abril de 2016, a sus 76 años, en un concierto gratuito que ofreció en el Estadio Azteca con más de 90.000 espectadores.

