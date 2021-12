El multimillonario japonés Yusaku Maezawa viaja al espacio

olivertapia

Nueva York (CNN Business) — Yusaku Maezawa, un multimillonario japonés, se elevó al espacio exterior a bordo de una cápsula y un cohete Soyuz de fabricación rusa el miércoles por la mañana, dando inicio a la primera misión turística autofinanciada a la Estación Espacial Internacional (EEI) en una década.

La cápsula despegó del cosmódromo de Rusia en Kazajistán a las 2:38 am ET del miércoles, y está programado para atracar en la Estación Espacial Internacional alrededor de las 8:41 am ET.

Junto a Maezawa en su viaje de 12 días a bordo de la EEI van el veterano cosmonauta ruso Alexander Misurkin, quien estará al mando de la misión, y el asistente de producción y camarógrafo de Maezawa, Yozo Hirano, quien capturará imágenes del magnate de la moda mientras flota alrededor de la estación espacial.

“Tengo tanta curiosidad sobre ‘¿cómo es la vida en el espacio’? Entonces, estoy planeando descubrirlo por mi cuenta y compartirlo con el mundo en mi canal de YouTube”, dijo Maezawa en un comunicado reciente.

Esta misión ejemplifica el cambio drástico que ha experimentado la industria espacial mundial en la última década. Tales misiones de turismo espacial han sucedido antes, a saber, ocho misiones similares para adinerados buscadores de emociones lanzadas a la EEI en la década de 2000, todas organizadas a bordo de cápsulas Soyuz por la empresa estadounidense Space Adventures. Pero tales misiones hicieron una pausa después de que el programa del Transbordador Espacial de la NASA se retirara en 2011, dejando a la nave espacial Soyuz de Rusia como la única opción para transportar incluso a astronautas profesionales a la EEI.

Pero ahora, SpaceX de Elon Musk ha intervenido para proporcionar transporte adicional a la estación espacial para los astronautas estadounidenses, liberando espacio para los turistas. Y el sector del turismo espacial en general está en auge. Los viajes recientes al espacio para aventureros adinerados han incluido un viaje de recaudación de fondos de caridad para cuatro turistas a bordo de una cápsula SpaceX Dragon en septiembre, y varios viajes al espacio, incluidos los multimillonarios fundadores de compañías espaciales Jeff Bezos y Richard Branson, en breves viajes en cohetes suborbitales que rozaron el borde del espacio.

La EEI ya ha dado la bienvenida a un par de novatos en vuelos espaciales este año. Una actriz y directora rusa pasó 12 días en la estación espacial en octubre para filmar parte de una película en una primicia histórica.

También puede que te suene el nombre de Maezawa, ya que ocupó los titulares internacionales por primera vez en 2018 al anunciar planes separados para viajar en una próxima nave espacial SpaceX, llamada Starship, a la luna en 2023, junto con ocho artistas elegidos por él mismo. Esos planes aún están en proceso, pero aparentemente optó por mojarse los pies, metafóricamente, en el entorno de los viajes espaciales al reservar esta misión también en la EEI, que orbita a solo un par de cientos de kilómetros sobre la Tierra.

No está claro cuánto pagó Maezawa, quien hizo su fortuna con el sitio de comercio electrónico japonés Zozotown, por la misión. Space Adventures, que planeó el vuelo de Maezawa, así como los vuelos turísticos de la EEI de la década de 2000, se negó a compartir una cifra. Los vuelos anteriores de Space Adventures a la estación espacial han costado a los viajeros entre 20 y 40 millones de dólares, reconoció Tom Shelley, presidente de la compañía, en una entrevista con CNN Business.

Pero agregó que los precios de mercado actuales están más en el rango de US$ 50 millones a US$ 60 millones.

“Ciertamente está dentro de las decenas de millones de dólares”, dijo Shelley.

Shelley también señaló que después de una pausa prolongada, Space Adventures ha notado un cambio drástico en la conciencia pública sobre las oportunidades de vuelos espaciales.

“Cuando estábamos haciendo esto hace 10, 15 años … mucha gente simplemente no sabía que era posible volar al espacio como ciudadano particular”, dijo. “Pero ahora, en 2021, realmente hay una mayor conciencia dentro del mercado, por lo que la discusión es diferente”.

Maezawa e Hirano, ambos novatos en vuelos espaciales, tuvieron que ingresar a un régimen de entrenamiento de tres meses para su vuelo. Y Maezawa compartió fragmentos de sus experiencias no siempre agradables en las redes sociales.

【11 days until Launch🚀】 Unusual training in Russia ③ The spinning chair – almost feels like torture. Some cosmonauts say it’s necessary, some say it’s not. Either way, it’s the hardest training ever done. ※Warning: eyes will be spinning just by watching#MZJourneytoSpace pic.twitter.com/ARzh7yaXXk — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) November 27, 2021

Pero el entrenamiento fue menos intenso que algunas de las primeras misiones, dijo Shelley.

“Cuando [el millonario] Dennis Tito voló en 2001, su entrenamiento fue bastante largo. Creo que fueron seis meses o más, porque nadie lo había hecho antes”, dijo. “A lo largo de los años, hemos podido eliminar parte de la grasa de los requisitos de entrenamiento”.

Maezawa, Hirano y Misurkin regresarán de la EEI el 19 de diciembre, volando en la misma cápsula Soyuz como la primera etapa de su viaje. Si todo sale según el plan, se lanzarán en paracaídas a un aterrizaje en un área remota de Kazajistán, como es el procedimiento estándar para un vuelo Soyuz.

