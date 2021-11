Talibanes ejecutaron a decenas de miembros de las fuerzas de seguridad de Afganistán después de que se rindieran, dice informe de Human Rights Watch

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Un informe publicado por Human Rights Watch (HRW) este martes asegura que los talibanes ejecutaron a decenas de miembros de las fuerzas de seguridad afganas después de que se rindieran tras la toma del país por parte de los talibanes.

El informe documenta “la ejecución sumaria o la desaparición forzada” de 47 exmiembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional del Afganistán (ANSF), incluidos militares, policías, miembros del servicio de inteligencia y milicias paramilitares, que se habían rendido o fueron detenidos por las fuerzas talibanes entre el 15 de agosto y el 31 de octubre de 2021.

HRW dice que el informe se basa en un total de 67 entrevistas, incluidas 40 entrevistas en persona con testigos, familiares y amigos de las víctimas y combatientes talibanes. HRW concedió el anonimato a algunas personas para su informe. En algunos casos, las familias relatan historias de personas que simplemente desaparecieron.

El informe se centra en las provincias de Ghazni, Helmand, Kandahar y Kunduz, pero HRW dice que “los casos reflejan un patrón más amplio de abusos denunciados en Khost, Paktiya, Paktika y otras provincias”.

CNN no ha podido confirmar de forma independiente las afirmaciones del informe, y no se han devuelto múltiples llamadas y mensajes de texto a funcionarios talibanes.

Human Rights Watch dice que envió a los talibanes una copia de su informe el 7 de noviembre.

Los crímenes de los Talibanes

En respuesta, HRW dice que los talibanes dijeron que habían sacado de sus filas a 755 miembros que habían cometido tales actos y habían establecido un tribunal militar para los acusados de asesinato, tortura y detención ilegal. También dijeron que las ejecuciones de personas detenidas no estaban permitidas a menos que lo decidiera un tribunal de la Sharia.

En su respuesta oficial a HRW, los talibanes dijeron que no toda la información es precisa.

“Algunos casos de persecución o detención de algunas personas que mencionaron en su informe no se basan en los hechos pasados de estas personas, pero están involucradas en nuevas actividades delictivas. Nuestra información de inteligencia sobre estas cifras muestra que intentan crear problemas y complots contra la nueva administración”, dijeron.

La investigación de HRW indica que las fuerzas talibanes han matado o desaparecido por la fuerza a más de 100 exmiembros de las fuerzas de seguridad en estas cuatro provincias en los tres meses desde que tomaron el control de la capital, Kabul, el 15 de agosto.

HRW: Talibanes persiguen a familiares de exmiembros de las fuerzas de seguridad

Los investigadores de HRW añadieron: “También han apuntado a familiares de exmiembros de las fuerzas de seguridad “.

Un hombre de Kandahar describió a HRW lo que sucedió cuando los talibanes llamaron a su puerta en busca de su hermano, un ex miembro de las Fuerzas de Seguridad Nacional de Afganistán.

“Hubo un golpe en la puerta. [Los talibanes] preguntaron: ‘¿Está [tu hermano] en casa?’ Dije que no. ‘No tengas miedo, dile, queremos hablar con él’. Dije que no, él no está en casa. Un par de días después, sacaron a mi hermano a la calle. Buscamos por todas partes. Fuimos a los talibanes, que negaron su participación. Dos días después encontramos su cuerpo”.

“Se han producido asesinatos sumarios y desapariciones forzadas a pesar de la amnistía anunciada por los talibanes para exfuncionarios civiles y militares del gobierno y las garantías de los líderes talibanes de que harían responsables a sus fuerzas por las violaciones de la orden de amnistía”, dice HRW.

Un combatiente talibán describió a un exfuncionario de prisiones que presuntamente fue ejecutado después de que lo llamaran para que volviera a trabajar en agosto.

“Los comandantes lo llamaron para que regresara al trabajo después de unos días [después de tomar el control de Kunduz]. Dijeron: “Tu trabajo está aquí, ya conoces este trabajo”. La prisión tiene tres puertas. [“Muhammad”] cruzó la primera puerta. Lo mataron a tiros entre la segunda y la tercera puerta”.

“En las semanas previas a la invasión de Kabul por los talibanes, los asesinatos por venganza, incluidos los ataques contra funcionarios gubernamentales, ya estaban aumentando en las principales ciudades y a lo largo de carreteras clave”, dijo HRW, y agregó: “Los talibanes, a través de sus operaciones de inteligencia y acceso a los registros de empleo que dejó el gobierno anterior, han identificado nuevos objetivos para el arresto y la ejecución”.

Talibanes habrían violado programa de Amnistía, según HRW

HRW alega que la información recopilada como parte del llamado “programa de amnistía” que garantizaría la seguridad de las fuerzas de las ANSF entregadas se utilizó “para detener y ejecutar sumariamente o desaparecer por la fuerza a personas a los pocos días de su registro, dejando sus cuerpos para que sus parientes o comunidades los encontraran”.

HRW dice que “muchos afganos entrevistados expresaron temor de que si se registraban con los talibanes para recibir la carta de amnistía, podrían ser identificados o reconocidos y enfrentar represalias violentas. Al mismo tiempo, los talibanes también han buscado y detenido a personas que no para registrarse”.

El informe alega que los talibanes también han buscado a ex miembros conocidos de las fuerzas de seguridad, “a menudo amenazando y abusando de familiares para revelar el paradero de los escondidos”, y agrega “Algunos de los que finalmente fueron detenidos han sido ejecutados o puestos bajo custodia sin reconocimiento”. de su detención o de su ubicación, el delito de desaparición forzada”.

HRW dice que si bien los funcionarios talibanes han negado repetidamente que sus fuerzas hayan llevado a cabo asesinatos y desapariciones, “cada vez hay más pruebas de que las ejecuciones sumarias y las desapariciones, entre otros abusos, están siendo llevadas a cabo por altos dirigentes talibanes a nivel distrital o provincial”.

Los investigadores dicen que el 21 de septiembre los talibanes anunciaron el establecimiento de una comisión para investigar los informes de abusos de derechos humanos, corrupción, robo y otros delitos, pero “al 22 de noviembre, la comisión no había anunciado ninguna investigación sobre los homicidios denunciados, aunque informó sobre el arresto de varios miembros del Talibán por robo y el despido de otros por corrupción”.

