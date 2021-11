ANÁLISIS | La única cosa que Biden no hará para luchar contra la variante ómicron

Germán Padinger

(CNN) — Hubo un momento revelador durante las declaraciones del presidente Joe Biden sobre la nueva variante ómicron del coronavirus este lunes en la Casa Blanca. Está dispuesto a hacer todo lo posible para que los estadounidenses se vacunen y a pedirles amablemente que se pongan la mascarilla, pero no es probable que siga el camino de algunos líderes europeos y presione para haya nuevos confinamientos.

Biden trató de encontrar el equilibrio, diciendo que “esta variante es motivo de preocupación, no de pánico”.

ANÁLISIS | Biden intenta tranquilizar a los estadounidenses mientras aumenta el temor por la variante ómicron

Planteó varios puntos para hacer hincapié:

No sabemos todo lo que tenemos que saber sobre ómicron. No es el momento de entrar en pánico por una nueva variante, que fue identificada por primera vez en Sudáfrica. Tampoco es el momento de ignorarlo. Ómicron va a llegar a Estados Unidos pase lo que pase. El virus va a llegar al país, independientemente de las nuevas restricciones de viaje que entraron en vigor el lunes. Estas, dijo Biden, se han puesto en marcha para frenar la velocidad de propagación de la variante y permitir que EE.UU. se prepare, no para impedir que entre en el país. Algunos expertos creen que ya está aquí. Vacunas. Vacunas. Vacunas. La mejor manera de protegerse es mediante la vacunación y las dosis de refuerzo. Usar mascarillas en lugares públicos aunque se esté vacunado. Biden pidió a la gente que empezara a usar mascarillas en lugares públicos, independientemente de su estado de vacunación, para ayudar a detener la propagación del covid-19. En el Reino Unido, donde se han detectado casos de ómicron, se vuelven a exigir mascarillas en los comercios. Hay que estar atentos. El gobierno federal está trabajando con los fabricantes de medicamentos en caso de que sea necesaria una actualización de las recomendaciones de vacunación, aunque Biden dijo que probablemente no sean necesarias medidas adicionales.

Ómicron tiene una combinación preocupante, según médico 3:03

Este último punto es especialmente interesante: que Biden mencione la posibilidad de actualizar los protocolos de vacunación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) reforzaron el lunes su recomendación de aplicar dosis de refuerzo específicamente debido a la variante ómicron. En lugar de decir que todas las personas vacunadas mayores de 18 años “pueden” recibir un refuerzo, los CDC dicen ahora que todos “deberían”.

Entonces, ¿cuál fue el momento revelador en el discurso de Biden?

El momento revelador se produjo después de las declaraciones del presidente, cuando se le pidió que explicara su comentario sobre un próximo plan para hacer frente a ómicron, que pronunció erróneamente como “ómnicron”.

Biden dijo: “El jueves, presentaré una estrategia detallada en la que se describe cómo vamos a luchar contra el covid-19 este invierno. No con cierres o confinamientos, sino con vacunaciones más amplias, refuerzos, pruebas y más”.

Un periodista preguntó a Biden por qué los confinamientos están descartados.

“Si la gente está vacunada y lleva mascarilla, no es necesario el confinamiento”, dijo.

Este comentario era cierto y a la vez confuso, porque lo que hemos aprendido en los últimos meses es que muchos estadounidenses no se van a vacunar ni a llevar mascarilla.

EE.UU. pide a viajeros estar atentos a medidas por ómicron 1:07

Sin embargo, lo que escuché de la respuesta de Biden es que no importa cómo se propague una nueva variante: el gobierno federal no va a buscar una pelea política por los confinamientos. El país atravesó la oleada de la variante delta este verano y el otoño y muchos estadounidenses terminaron rechazando la idea de las mascarillas en las escuelas o los requisitos de estar vacunados en los trabajos.

La respuesta de Biden difiere de la que se ha dado en algunas partes de Europa, donde algunas ciudades y países han vuelto a adoptar alguna forma de confinamiento a medida que aumentan los casos y las muertes por covid-19 debido a la variante delta. The Washington Post visitó una ciudad sometida a un semiconfinamiento en Bélgica e informó de cierres en Eslovaquia y Austria y de un toque de queda en los Países Bajos. Los países de Europa Occidental, hasta ahora, han tenido en general un número menor de muertes por covid-19 por cada 100.000 personas que Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Nueva teoría conspirativa

El representante de Texas Ronny Jackson -un exmédico de la Casa Blanca- está entre los que difunden la tonta idea de que los demócratas y otros están planteando la preocupación por ómicron para ayudarles políticamente antes de las elecciones de noviembre de 2022. Por favor, ya no sigas.

Últimas novedades sobre la vacunación en EE.UU.

Estados Unidos todavía no han alcanzado el 60% de la población totalmente vacunada, según los datos de los CDC. Tal vez la vacunación de los niños de 5 a 11 años haga subir esa cifra a medida que reciban sus segundas dosis.

Pero la evolución de los esfuerzos y requisitos en materia de vacunas es muy cambiante.

Se retrasan los castigos

El gobierno de Biden dijo a algunas agencias federales que podían retrasar el castigo a los trabajadores federales que no han sido vacunados.

Científicos intentan determinar el riesgo de la variante ómicron 2:35

La mayoría de los trabajadores federales debían estar vacunados para el 22 de noviembre, y el 92% ha recibido al menos una primera dosis de la vacuna contra el covid-19. Algunos trabajadores han solicitado o se les ha concedido una exención, con lo que el 96,5% de los trabajadores federales cumplen la norma, según la Oficina de Gestión y Presupuesto.

Solicitud denegada

El juez del Tribunal Supremo Stephen Breyer rechazó el lunes una solicitud para bloquear el requisito de vacunación del hospital Mass General Brigham para los 80.000 empleados del sistema hospitalario de Massachusetts.

Órdenes de vacunación, suspendidas

Por otra parte, un juez federal de Missouri bloqueó parcialmente los requisitos de vacunación de la administración Biden para ciertos trabajadores de la salud. La orden solo afecta a los 10 estados que presentaron el caso.

Este requisito de vacunación, que debía entrar en vigor el 6 de diciembre en la mayor parte del país, procedía de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

El juez, al detener el requisito, dio su propio consejo médico cuando dijo que el “público sufriría poco, o ningún, daño si se mantuviera el ‘statu quo’ a través del litigio de este caso”.

Señaló como preocupación la posible escasez de personal, especialmente entre los proveedores de atención sanitaria de las zonas rurales.

España reporta su primer caso de la nueva variante ómicron 3:27

¿Cuándo sabremos si las vacunas funcionan contra ómicron?

Probablemente en las próximas dos semanas, dijo el Dr. Peter Hotez a Jim Acosta de CNN durante el fin de semana, explicando cómo los científicos pueden probar las vacunas contra las variantes.

¿Cómo viaja ómicron por el mundo?

En el principal informe internacional de CNN sobre la variante ómicron, observé que los casos en los Países Bajos se han rastreado hasta personas que viajaban desde Sudáfrica. Los casos en Canadá se han rastreado hasta personas que viajaban desde Nigeria. Ya ha dado la vuelta al mundo.

Se está exigiendo una prueba de vacunación

Desde mediados de noviembre se exige una prueba de vacunación para muchas actividades públicas en Los Ángeles, incluyendo comer en el interior de un restaurante. Pero el lunes entraron en vigor medidas para controlar su aplicación. Los clientes deben mostrar una prueba de vacunación completa contra el covid-19.

Quitando los requisitos de vacunación

Compárese Los Ángeles con Disney World, en Florida, que la semana pasada suspendió su requisito de vacunación para los empleados a fin de cumplir con la nueva ley de requisitos antivacunas de Florida.

Malas noticias para hacer lo correcto

Hay una triste nota de ironía para un país como Sudáfrica, donde las autoridades sanitarias rastrearon la variante ómicron y alertaron al mundo. Su buen comportamiento está siendo castigado con restricciones de viaje.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la prohibición de viajar a Sudáfrica y otros siete países de África “no es para castigar” sino para “proteger”.

Estados Unidos ha donado casi 8 millones de dosis de vacunas a Sudáfrica, y Psaki dijo que el país rechazó la oferta de más.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.