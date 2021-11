Emma Coronel: controversia y vida de la pareja del Chapo Guzmán

CNNEspañol sjv

(CNN Español) — Joaquín “el Chapo” Guzmán lo tuvo todo: dinero, poder y mujeres. Una de ellas fue Emma Coronel Aispuro, quien es, a decir de gente muy cercana, el amor de la vida del notorio narcotraficante que cumple condena en Estados Unidos.

Durante el juicio contra Guzmán Loera, que se inició en noviembre de 2018 y que se prolongó durante 12 semanas, fue precisamente Coronel una de las protagonistas.

Años después, en junio de 2021, Emma Coronel se declaró culpable de tres cargos que incluyen conspiración para distribuir heroína, cocaína, marihuana y metanfetamina para su importación a EE.UU., conspiración para lavar instrumentos monetarios y participación en transacciones y tratos de una importante organización extranjera de narcotráfico designada. Coronel será sentenciada este martes 30 de noviembre.

Además de su enigmática presencia durante las audiencias, la joven también fue mención recurrente en las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. para demostrar la culpabilidad de “El Chapo” Guzmán. Las evidencias se basaban en gran medida en comunicaciones interceptadas por las autoridades.

La audiencia de declaración de culpabilidad de Coronel fue la primera audiencia importante en el tribunal federal en Washington donde los miembros de la prensa fueron recibidos en persona. Coronel, con una máscara blanca, respondió a las preguntas del juez federal de distrito Rudolph Contreras a través de un intérprete en español mientras vestía un uniforme de prisión verde.

¿Quién es Emma Coronel Aispuro, la esposa del Chapo Guzmán?

Un matrimonio a “prueba de balas”

“Cada vez que Joaquín Guzmán Loera ingresaba al recinto de la corte, lo primero que hacía era mirar hacia el público para saber si su esposa Emma Coronel y sus hijas estaban presentes”, afirma Yilber Vega, corresponsal de CNN en Nueva York.

Su matrimonio era, para muchos, a prueba de balas y también de otras mujeres. Emma Coronel Aispuro tenía 17 años cuando fue coronada reina de la Feria del café y la guayaba en el norteño estado mexicano de Durango. Allí conoció a Guzmán Loera. Fue amor a primera vista, según versiones de quienes estuvieron ahí. Guzmán estaba decidido a que fuera su reina. Mónica Cano, psicóloga y criminóloga mexicana, y quien durante varios meses entrevistó a Guzmán en la cárcel para elaborar su perfil criminológico, dijo a CNN: “Emma Coronel, aparte de que era la madre de sus gemelas, pues era el amor de su vida. El así lo mencionaba: Esa mujer me trae loco. Y sí, es el amor de mi vida”.

Seductor, cautivador, conquistador, así era “El Chapo” Guzmán, de acuerdo con versiones de quienes lo conocieron de cerca. Su vida amorosa fue tan prolífica como su historial criminal. Se cree que contrajo matrimonio al menos tres veces: primero, con Alejandrina Salazar Hernández. Su segunda esposa fue Griselda López Pérez. La más reciente: Emma Coronel Aispuro, nacida en California, aunque también posee la nacionalidad mexicana. Coronel es sobrina de Ignacio “Nacho” Coronel, antiguo socio de Guzmán y líder del Cartel de Sinaloa, muerto durante un operativo de seguridad en México en 2010. Producto de las múltiples relaciones amorosas de Guzmán, se calcula que tiene de 12 a 13 hijos. Entre ellos, las gemelas que tuvo con Emma Coronel. Las niñas nacieron en agosto de 2011 en Los Ángeles. “Guzmán venera mucho la maternidad. Venera mucho a sus hijos, a la madre de sus hijos. Cuida mucho a su propia madre. De hecho, a las mujeres de su familia también las protege”, comentó a CNN la periodista mexicana experta en seguridad María Idalia Gómez.

¿Tuvo Emma Coronel alguna función dentro de la organización del Cártel de Sinaloa?

Hasta antes de su declaración de culpabilidad, se hablaba de una posible participación de Coronel en el Cartel que lideraba su esposo.

“Hay pues los testimonios que ya hablan de que Emma Coronel sería integrante y sería partícipe. Yo creo que no hay los suficientes documentos todavía -ni los testimonios- para decirlo de esa manera”, indicó Gómez en 2019 a CNN.

Aunque una de las comunicaciones presentadas durante el juicio contra Guzmán reavivó las sospechas contra Coronel, se trató de una conversación entre Emma, su padre, Inés Coronel, y “El Chapo” Guzmán. Emma le dice al capo: “Ya comí, aquí anda mi papá que va para allá, al trabajo”, a lo que Joaquín responde: “Pásamelo, amor”. Emma responde “ok” y es cuando Guzmán le comenta a su suegro: “No use radios, use puro black porque por eso se cae, por los radios, puro black. Si no, ni mande ni un kilo, se le caerá todo”, haciendo referencia a los dispositivos de comunicación móviles que utilizaban de manera encriptada para evitar filtraciones.

Pero Coronel no fue acusada entonces de delito alguno. En aquel momento, su representación legal desestimó todos los señalamientos. La propia Coronel, en entrevistas concedidas a varios medios por aquellos días (2018), negó rotundamente estar involucrada en actividades ilícitas, aunque luego el Departamento de Justicia de EE.UU. le formuló cargos de conspiración para distribuir drogas ilícitas en este país, de lo que se declaró culpable en junio de 2021.

Otras comunicaciones presentadas durante el juicio de Guzmán Loera revelaron el papel que como pareja de Guzmán tenía Coronel. Una de las múltiples fugas de “El Chapo” de la justicia ocurrió en febrero de 2012 en una casa ubicada en Los Cabos, México. Como salió huyendo, no tuvo oportunidad de llevar consigo ninguna pertenencia, algo que tiempo después resolvería Coronel. “Amor, mañana que regreses, para que me compres ropa amor, pants y ropa interior”, le escribió vía Blackberry “El Chapo” a su pareja, quien respondió: “¿Alguna cosa que necesites?”. El narcotraficante replicó: “La maletita para los perfumes, tijeritas, pintura de bigote negra”.

Dámaso López, exsocio de “El Chapo” Guzmán, declaró en el mismo juicio que Coronel fue quien coordinó su fuga del penal mexicano del Altiplano en julio de 2015, algo que hasta hoy no ha podido ser probado. El 12 de febrero de 2019, Guzmán fue declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico, uso de armas de fuego y lavado de dinero. “Creo que en algún momento alguien intentó darle una servilleta, pero ella no estaba llorando y dijo: Aquí nadie se ha muerto”, comentó a CNN Mariel Colón, representante legal de Coronel. Para algunos eso hablaba de su temple y personalidad.

El 17 de julio de 2019, un juez estadounidense sentenció al “Chapo” Guzmán a cadena perpetua más 30 años de cárcel. Fue la última vez que Coronel pudo ver físicamente a su marido. Un año y 7 meses después fue detenida y ahora su propia historia judicial está por escribirse.

«Este es un acuerdo de declaración de culpabilidad, ella está feliz de asumir la responsabilidad y seguir adelante con su vida», dijo su abogado Jeffrey Lichtman en junio de 2021 al declararse Coronel Culpable. «Y es por eso que estamos aquí».

Coronel enfrentaba cargos por conspiración para distribuir un kg o más de heroína, 5 kg o más de cocaína, 1.000 kg o más de marihuana y 500 gr. o más de metanfetaminas, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Ahora, Emma Coronel podría enfrentar una pena que iría de los 10 años hasta cadena perpetua y una multa de hasta US$ 10 millones.

