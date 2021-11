Muere el legendario compositor Stephen Sondheim

Ángela Reyes

(CNN) — Stephen Sondheim, el célebre compositor de “Into the Woods”, “Sweeney Todd”, “Gypsy”, “Sunday in the Park with George” y otras obras esenciales de la comedia musical, falleció en la madrugada de este viernes en su casa de Roxbury, Connecticut, según informa The New York Times. Tenía 91 años.

Sondheim murió repentinamente, informó el Times, citando a su abogado y amigo F. Richard Pappas. Sondheim acababa de celebrar el Día de Acción de Gracias con una cena con amigos el día anterior, dijo Pappas al Times.

Rick Miramontez, publicista de la actual producción de Broadway de Sondheim, “Company”, confirmó la muerte a The Washington Post.

Como letrista, compositor, artista conceptual y fuerza creativa, Sondheim quizás no tenía nadie a su par en el teatro moderno estadounidense.

Sus obras abarcaban un abanico asombroso: el romance actualizado de “Romeo y Julieta” de “West Side Story” (para la que escribió la letra), las tribulaciones de un grupo moderno de amigos y amantes en “Company”, e incluso los problemas de los asesinatos presidenciales (e intentos de asesinato) en “Assassins”.

A lo largo de su carrera ganó un Oscar, un Pulitzer, ocho premios Grammy, ocho premios Tony, un reconocimiento del Kennedy Center y la Medalla Presidencial de la Libertad. El Teatro Stephen Sondheim del distrito teatral de Manhattan está nombrado así en su nombre.

Las letras de sus canciones, en particular, eran el estándar de oro del arte teatral, ya fueran desafiantes (“Rose’s Turn”), tristes (“Send in the Clowns”), ominosas (“Children Will Listen”) o simplemente inteligentes (“Ah, but Underneath”).

A veces eran complicadas, llenas de rimas ingeniosas y métricas desafiantes, tal vez naturales para un hombre que una vez se describió como “un matemático por naturaleza”. Pero rara vez fallaban a la hora de llegar al corazón de un personaje.

A Sondheim se le daba especialmente bien expresar el anhelo y la pérdida romántica. Canciones como “Send in the Clowns” (de “A Little Night Music”), “Losing My Mind” (de “Follies”) y “Somewhere” (de “West Side Story”) son desgarradoras en su emoción.

“Para muchos amantes del teatro, hay musicales y luego están los musicales de Sondheim”, escribió Garry Nunn en The Guardian. “Estos últimos son una categoría propia porque con Sondheim, cada palabra, cada rima ha sido trabajada hasta el punto de ser meliflua y articulada (aunque un poco gárrula)”.

