Honduras elige: ¿por qué son importantes para América Latina estas elecciones presidenciales?

Germán Padinger

(CNN Español) — Más de 5 millones de personas están llamadas a votar este domingo en Honduras en elecciones presidenciales y legislativas. ¿Pero qué significa esto para América Latina?

Quien reemplace al presidente Juan Orlando Hernández deberá enfrentarse a una dura situación económica, al persistente problema de la violencia de organizaciones criminales y los crecientes flujos migratorios, en el contexto de la pandemia de covid-19.

¿Qué se vota en las elecciones generales en Honduras? Esto es lo que debes saber

También deberá lidiar con la relación con Estados Unidos y los recientes señalamientos que vincularían al actual presidente de Honduras con el narcotráfico, todo en un contexto de violencia política que ha dejado al menos 29 muertos desde la convocatoria a elecciones primarias en 2020, según la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Las condiciones han sido muy difíciles, por la hostilidad y confrontación, que probablemente se manifiesten en el día de la elección”, dijo a CNN el analista político y abogado constitucionalista Raúl Pineda. “Se ha creado un clima de temor para reducir la participación de la gente en las elecciones”.

¿Por qué son importantes estas elecciones fuera de Honduras?

“Las autoridades que han manejado el gobierno en los últimos años, podrían ser enjuiciadas durante el nuevo gobierno y perder prerrogativas e inmunidades. Por eso no se trata simplemente de un relevo de autoridades, sino que lucharán desesperadamente por mantener en el poder porque está en juego su libertad y su patrimonio”, agrega Pineda.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, se prepara para entregar simbólicamente una urna electoral el 23 de noviembre de 2021. (Crédito: ORLANDO SIERRA/AFP vía Getty Images)

Hay 15 candidatos presidenciales inscritos, aunque tres cuentan con las mayores chances de ganar: Nasry Asfura, del oficialista Partido Nacional; Yani Rosenthal, por el Partido Liberal; y Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre) y esposa del expresidente Manuel Zelaya, cuyo derrocamiento en 2009 dio inicio a una crisis económica, política y social en el país que aún sigue.

Para Pineda, “si la gente vota en margen reducido, ganará el partido del Gobierno. Si la participación es alta, ganará la oposición”.

El analista dijo a CNN que Estados Unidos es el mayor interesado en estas elecciones, fuera de Honduras, porque busca mantener su influencia en Centroamérica. “Si el gobierno repite lo del 2017, donde llegó una encargada de negocios y ejerció de jueza electoral, Estados Unidos perderá a Honduras” dijo.

“Y Estados Unidos busca en Honduras un aliado: a ellos les preocupa la presencia iraní en Nicaragua”, agregó.

El antecedente de las elecciones de 2017

Hernández fue elegido presidente en 2013 y reelecto en 2017, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras levantara el veto a la reelección.

La polémica no quedó allí. El día después de las elecciones, el 27 de noviembre de 2017, el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, iba a la cabeza en los resultados preliminares, con el 57,19% escrutado. Pero luego el sistema de procesamiento de actas del Tribunal Superior Electoral supuestamente falló. Cuando se reanudó, Hernández tomó la delantera.

Yani Rosenthal extraditaría a Orlando Hernández a EE.UU. 0:44

Miles de personas protestaron en las calles dando inicio a una ola de violencia y saqueos que derivó en un toque de queda. Luego la embajada de Estados Unidos reconoció la victoria, a pesar de las supuestas irregularidades -que el Tribunal Supremo Electoral e Honduras no dijo haber encontrado-, apaciguando parcialmente la situación.

Hernández juró como presidente en enero de 2018, pero desde entonces la situación política ha sido tensa en el país, con numerosas protestas.

Migración

Honduras es uno de los tres miembros del llamado triángulo norte, junto con El Salvador y Guatemala.

Desde este bloque, que concentra a los países más poblados de Centroamérica, proviene la mayor cantidad de inmigrantes centroamericanos actualmente en Estados Unidos, de acuerdo con el Migration Policy Institute.

El triángulo norte está atravesado, también, por una misma problemática ligada a los altos niveles de violencia proveniente el crimen organizado, incluyendo homicidios, violencia sexual, desapariciones, reclutamiento forzado en las pandillas y extorsión, como destaca la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en un informe, que contribuye a los desplazamientos internos y finalmente la emigración.

“Para los gobiernos de El Salvador y Guatemala estas elecciones no son de mucho interés, ya que las relaciones se han segmentado mucho: El Salvador opera separadamente y Guatemala tiene sus propios problemas”, consideró Pineda. “El componente integracionista ha caído en crisis y a ellos no les interesa mucho quien quede, porque la relación no puede ser peor ahora”.

Todo lo que debes saber de las elecciones de Honduras 6:14

Según datos de 2019, había en Estados Unidos 746.000 hondureños viviendo en el país, o el 19,7% del total de centroamericanos. Había también 1.412.000 salvadoreños (37,3%) y 1.111.000 (29,4%) guatemaltecos.

En los últimos años ha crecido mucho el arribo de niños sin estar acompañados por sus padres, provenientes de estos tres países.

Los hondureños en Estados Unidos se concentran principalmente en la costa este y oeste y en el sur del país. La mayor comunidad se encuentra en la ciudad de Nueva York (79.000 personas), seguida por Miami (71.000), Houston (69.000), Washington (41.000), Los Angeles (38.000) y Dallas-Fort Worth-Arlington (24.000), de acuerdo con el Migration Policy Institute.

Acusaciones de narcotráfico que llegan a distintos gobiernos

El presidente Hernández, ha sido vinculado con el narcotráfico, y la candidata Yani Rosenthal dijo que lo extraditaría a EE.UU. si llega a la presidencia, aunque no existe al momento tal pedido.

Michael Lockard, fiscal federal de Nueva York, dijo en marzo que, según el testimonio de sus testigos en el juicio contra el hondureño Geovanny Fuentes Ramírez por cargos de narcotráfico y posesión de armas de fuego, el presidente de Honduras era parte de un grupo de narcotráfico que produjo, transportó y envió cocaína a Estados Unidos.

Nicaragüenses cruzan un río para llegar a Honduras y vacunarse 3:32

Hernández no ha sido acusado formalmente de ningún delito, y la vinculación se produjo durante los alegatos finales de la Fiscalía en el proceso en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York. Fuentes Ramírez fue hallado culpable de los cargos en su contra, aunque se declaró inocente.

En tanto el presidente de Honduras catalogó como “testimonios falsos” y “mentiras evidentes” los testimonios emitidos por testigos.

No es el primer presidente hondureño en ser señalado de tener vínculos con el narcotráfico.

El expresidente Porfirio Lobo fue señalado por aceptar sobornos del cartel de Los Cachiros a cambio de favores políticos por el Departamento de Estado, y tanto él como cuatro miembros de su familia -su esposa y tres hijos- inmediata no pueden ingresar a Estados Unidos luego de que en julio el Departamento de Estado les negara el acceso en un comunicado. Sin embargo, no existen acusación formal ni proceso judicial alguno contra el expresidente Lobo ni tampoco contra dos de sus tres hijos en Estados Unidos o en Honduras.

En un tuit publicado el 4 de julio, Lobo aseguró que es falso que haya recibido sobornos.

Fabio Porfirio Lobo, hijo del expresidente, cumple además una condena en Estados Unidos por participar en actividades vinculadas con el narcotráfico y se ha declarado culpable. Mientras que la esposa de Lobo y ex primeda dama, Rosa Elena Bonilla, fue condenada en 2019 en Honduras por apropiación indebida y fraude, y se declaró inocente.

Por otro lado, a comienzos de noviembre detuvieron en Tegucigalpa al excapitán del Ejército Santos Rodríguez Orellana y a su esposa Jennifer Lizzet Bonilla, a quienes las autoridades investigan por supuestos delitos vinculados al delito organizado y el tráfico de drogas, según confirmó en un comunicado el Ministerio Público de Honduras.

La dura ruta de haitianos en Centroamérica rumbo a EE.UU. 3:48

“Hay un fenómeno interesante y es el discurso de la oposición. Los últimos presidentes de Honduras han sido señalados por vínculos con los narcotraficantes, la población se ha cansado y la oposición ha dicho que va a confrontar al crimen organizado”, destacó Pineda.

La situación en Honduras previa a las elecciones

Como tantos otros países, Honduras ha recibido el golpe a la economía que significaron las restricciones impuestas ante la pandemia de covid-19, exacerbado por la delicada situación interna.

Según datos de 2019 citados por el Banco Mundial, Honduras registraba un 48% de pobreza, con un PIB per cápita de unos US$ 2.405, ubicado entre los más bajos de América Latina.

Honduras ha registrado hasta el momento además 377.712 casos de coronavirus y 10.401 muertes, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. En tanto el 39% de la población ha recibido las dos dosis de la vacuna, un porcentaje inferior al promedio tanto en Norteamérica (54,3%) como en Sudamérica (56,1%), según Our World in Data con datos hasta el 19 de noviembre.

El 15 de septiembre Honduras celebró su bicentenario con un desfile militar y actos culturales, organizados por el presidente Hernández. Ese mismo día grupos opositores protestaron en Tegucigalpa tras asegurar que en el país aún no hay independencia y que este gobierno tiene empobrecido a la población, en medio de la pandemia de covid-19.

Con información de Adeline Neau, Graciela Martínez, Elvin Sandoval, Yilber Vega, Marlon Sorto, Kiarinna Parisi, Kay Guerrero, Ana Melgar, Priscilla Alvarez y Sol Amaya.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.