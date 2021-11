Miles de personas recaudaron dinero para el hombre exonerado que pasó 43 años en prisión por un crimen que no cometió

Alexandra Ferguson

(CNN) — Miles de personas están recaudando dinero en línea para un hombre de Missouri que cumplió 43 años de prisión por un crimen que no cometió.

Kevin Strickland, de 62 años, fue exonerado este martes por la mañana después de cumplir décadas en el Centro Correccional del Oeste de Missouri, en Cameron, Missouri. Strickland fue condenado en 1979 por un cargo homicidio capital y dos cargos de homicidio en segundo grado en un triple homicidio. Se le impuso una condena de 50 años de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un crimen en el que, a lo largo de los años, sostuvo que no había participado.

El juez superior James Welsh desestimó todos los cargos penales contra Strickland. Su liberación hace que su reclusión sea la más larga de la historia de Missouri y una de las más largas del país, según el Registro Nacional de Exoneraciones.

El Midwest Innocence Project creó una cuenta de GoFundMe para ayudar a Strickland a reiniciar su vida, ya que no tiene derecho a recibir ayuda del estado de Missouri.

En Missouri, solo los exonerados mediante pruebas de ADN tienen derecho a una ayuda de US$ 50 por día de confinamiento tras la condena, según el Midwest Innocence Project. Ese no fue el caso de Strickland.

A primera hora de la tarde del jueves, las donaciones para Strickland habían superado los US$ 910.000.

El fondo se creó durante el verano con el objetivo de recaudar US$ 7.500, lo que según el fondo equivaldría a unos US$ 175 por cada año que Strickland pasó condenado injustamente.

Treinta y seis estados y Washington, tienen leyes que ofrecen compensación a los exonerados, según Innocence Project. La norma federal para compensar a los condenados injustamente es un mínimo de US$ 50.000 por año de encarcelamiento, más una cantidad adicional por cada año pasado sentenciado a muerte.

Adaptarse a un nuevo mundo

Strickland dijo que se enteró de su liberación a través de una noticia de última hora que interrumpió el programa que estaba viendo el martes en la televisión.

Lo primero que hizo tras su liberación fue visitar la tumba de su madre.

“Saber que mi madre estaba bajo esa tierra y que no había tenido la oportunidad de visitarla en los últimos años… Volví a ver esas lágrimas que surgieron cuando me dijeron que era culpable de un crimen que no había cometido”, dijo Strickland a Brianna Keilar de CNN este miércoles.

Su primera noche fuera de la cárcel fue inquieta, en la que los pensamientos de volver a la prisión, entre otros, lo mantuvieron despierto, dijo.

“Estoy acostumbrado a vivir en una celda cerrada y confinada en la que sé exactamente lo que pasa ahí dentro conmigo”, dijo. “Y estar en casa y oír los crujidos de la casa asentándose y el cableado eléctrico y cualquier otra cosa… Tenía un poco de miedo. Pensaba que alguien venía a por mí”.

Condenado de adolescente, exonerado de adulto

El 25 de abril de 1978, cuatro personas fueron tiroteadas en Kansas City, Missouri, con el resultado de tres muertos, según la cadena KSHB, afiliada de CNN. La única superviviente del crimen, Cynthia Douglas, que murió en 2015, testificó en 1978 que Strickland estaba en la escena del triple homicidio.

Douglas sufrió una herida de escopeta y dijo entonces a la policía que Vincent Bell y Kiln Adkins eran dos de los autores. Pero no identificó a Strickland, al que conocía, como presente en la escena del crimen hasta un día después, según la KSHB, después de que se le sugiriera que el pelo de Strickland coincidía con la descripción del atacante que disparó a Douglas. Douglas afirmó que su fracaso inicial en la identificación se debió al consumo de coñac y marihuana, según KSHB.

Pero durante los últimos 30 años ha reiterado que se equivocó y que identificó falsamente a Strickland. Según KSHB, Douglas se esforzó por liberar a Strickland a través del Midwest Innocence Project.

Los dos agresores que ella identificó en la escena del crimen se declararon culpables de homicidio en segundo grado y cada uno terminó cumpliendo unos 10 años de prisión por los crímenes, según el abogado de Strickland, Robert Hoffman.

