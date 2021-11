Dollar Tree sube los precios un 25%. La mayoría de los artículos costarán US$ 1,25

CNNEspañol sjv

(CNN Business) — Dollar Tree pronto será un US$ 1,25 Tree.

La compañía, una de las últimas “dollar stores” (las tiendas de todo a un dólar) reales que quedan en Estados Unidos, dijo el martes que aumentará los precios de US$ 1 a US$ 1,25 en la mayoría de sus productos para el primer trimestre de 2022. El cambio es una señal de las presiones que enfrentan los minoristas de bajo costo para mantener los precios durante un período de inflación creciente.

Dollar Tree dijo en un comunicado de resultados trimestral el martes que su decisión de subir los precios a 1,25 dólares de forma permanente, sin embargo, “no fue una reacción a las condiciones del mercado a corto plazo o transitorias”.

Dollar Tree venderá más cosas por más de US$ 1

Vender cosas estrictamente por US$ 1 obstaculizó a Dollar Tree, dijo la compañía, y la obligó a dejar de vender algunos “favoritos de los clientes”. El aumento de precios le dará a Dollar Tree más flexibilidad para reintroducir esos artículos, expandir su selección y traer nuevos productos y tamaños a sus tiendas.

Dollar Tree también dijo que el aumento de los precios ayudará a la compañía a aumentar sus márgenes de ganancia al “mitigar los aumentos históricamente altos en los costos de las mercancías”, incluidos los costos de transporte y distribución, así como los aumentos salariales.

“Este es el momento adecuado para alejarse de las limitaciones del precio de 1 dólar”, dijo el director ejecutivo Michael Witynski en un comunicado.

El fin de las tiendas de dólar: Dollar Tree era la última

Dollar Tree vende principalmente productos de temporada, juguetes, artículos de papelería, decoración del hogar, utensilios de cocina y artículos de fiesta.

Atiende a compradores suburbanos de ingresos medios, a diferencia de Dollar General, su rival más rural. Family Dollar, propiedad de Dollar Tree, se dirige principalmente a compradores de bajos ingresos en las ciudades.

Dollar Tree ha vendido productos a US$ 1 durante 35 años y fue la última de las principales cadenas de dollar store en ser realmente una tienda de todo a un dólar. (La compañía se llamó “Only $ 1.00” a fines del siglo XX, antes de cambiar su nombre a Dollar Tree en 1993).

La empresa había comenzado a dejar de ofrecer productos solo por US$ 1 en los últimos años, en parte como respuesta a la presión sobre Wall Street para subir los precios. Dollar Tree se ha quedado atrás de Dollar General y otras cadenas de descuento.

En 2019, un inversor activista tomó una participación en la empresa y presionó a la cadena para que subiera los precios. El grupo terminó su pelea después de que Dollar Tree anunció que planeaba probar diferentes precios.

En septiembre, Dollar Tree dijo que planeaba comenzar a vender artículos a US$ 1,25 y US$ 1,50 en algunas tiendas por primera vez. También dijo que agregaría artículos de US$ 3 y US$ 5 a más tiendas, ampliando una estrategia anterior para ofrecer estos precios en ubicaciones selectas.

Desde ese anuncio, un inversor activista diferente adquirió una participación en Dollar Tree y ha recurrido a un ex CEO de Dollar General para impulsar cambios en la empresa.

Aunque la empresa dijo que su decisión de subir los precios de forma permanente no fue una reacción a la inflación a corto plazo, un analista consultado no está convencido.

“El ritmo del lanzamiento, junto con [el] inversor comprometido, Mantle Ridge, claramente sugiere lo contrario”, dijo Kelly Bania, analista de BMO Capital Markets, en una nota a los clientes el martes.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.