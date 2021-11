Rubén Blades, “Patria y vida” y Camilo, los dueños de la noche en el regreso de los Latin Grammy 2021 a Las Vegas

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Los Latin Grammy regresaron a su casa en Las Vegas con una ceremonia presencial.

Rubén Blades se apropió de la categoría más importante de la noche: álbum del año por “Salswing!”. El premio es compartido con Roberto Delgado & Orquesta.

“Otra vez una sorpresa, de verdad una gran sorpresa. Yo he sentido una ambivalencia sobre el premio, porque ganarse un premio a expensas de que otro pierda nunca me ha agradado. Yo creo que aquí nadie pierde. No es que sea yo mejor que nadie. Así que este premio lo aceptamos a nombre de todos los que están nominados porque aquí en realidad todo el mundo gana”, dijo Blades.

“Patria y vida” se llevó el premio a canción del año y mejor canción urbana.

Camilo Echeverry, por su parte, fue el máximo galardonado de la noche al llevarse cuatro Latin Grammy. Llegó a la ceremonia nominado en 10 categorías.

Camilo fue galardonado en las categorías mejor canción pop por “Vida de rico”, mejor canción tropical por “Dios así lo quiso”, un tema que compuso para Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra. Los otros dos premios llegaron por “Mis manos” en mejor álbum vocal pop y “Tattoo” (remix), un sencillo de Rauw Alejandro y que ambos interpretan.

Estos son algunos de los momentos clave de la noche.

El agradecimiento de Residente a Rubén Blades

Residente entregó el premio a la Persona del Año a Rubén Blades. Con las manos temblorosas, René Pérez leyó una carta de agradecimiento y admiración a Blades.

“Rubén, nadie en la música tiene tu obra literaria. Marvel y DC Comics tienen que pedirte la bendición porque ni Metrópolis ni Gotham City serán más grandes que ese mundo que creaste, Hispania”, dijo Residente.

Residente ya había compartido estas palabras el miércoles por la noche, durante la ceremonia privada de la Persona del Año, en donde artistas rinden tributo al galardonado interpretando algunos de los temas más emblemáticos de su carrera.

Las emotivas palabras de Residente y este tributo personal llega semanas después que el puertorriqueño reprochara el intento de boicot de J Balvin a los Latin Grammy.

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blabes. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, dijo Residente a Balvin en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La noche de “Patria y vida”

Una de las presentaciones esperadas de la noche fue la de “Patria y vida”. Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno y El Funky tomaron el escenario para una versión acústica de la canción, la cual se convirtió en un himno de las históricas protestas opositoras en Cuba.

Los cantantes fueron presentados por Gloria Estefan.

El MGM Grand Garden Arena se iluminó con los celulares de los asistentes quienes extendieron la tarima hasta las últimas sillas del recinto.

Más temprano, en la alfombra roja los interpretes enviaron con su vestimenta un mensaje al mundo.

Descemer Bueno y El Funky posaron ante los medios mostrando una camiseta que dice “Free Maykel”, o “Libertad para Mykel”. Se trata de Mykel Osorbo, intérprete de “Patria y vida”, quien permanece en prisión preventiva en Cuba desde mayo.

El gobierno cubano no ha reconocido oficialmente la detención del activista.

Bajo la foto de Maykel se lee el hashtag #MSI, en alusión a “Movimiento San Isidro”, una coalición artística de oposición en la isla.

Otro que mandó un mensaje al pueblo cubano fue Yotuel, quien lució la bandera de Cuba en una capa. Estuvo acompañado por Beatriz Luengo, su esposa, coautora de “Patria y vida”.

En el discurso de aceptación del Latin Grammy durante la Premiere, Luengo dijo que ha recibido amenazas por su trabajo en el tema.

El regreso de Christina Aguilera

Otro de las presentaciones esperadas de la noche fue la de Christina Aguilera. Tras dos décadas la cantante pisó el escenario de los premios cantando en español.

Interpretó “Somos nada” junto al maestro Julio Reyes Copello al piano. Esta versión, en la que demostró su poderío vocal, fue seguida de la colaboración “Pa’ mis muchachas” con Nicki Nicole, Nathy Peluso y Becky G.

Juanes, en el pedestal de los ganadores históricos

El cantante colombiano Juanes ahora tiene 24 Latin Grammy en su haber. Lo logró por “Origen”, su más reciente disco, el cual resultó vencedor en la categoría “mejor álbum de pop/rock”.

“Origen es mi tributo personal a varios de esos artistas y canciones que más me influenciaron antes de mi carrera en solitario”, dijo Juanes en mayo a través de un comunicado.

Juanes y Eduardo Cabra “Visitante” tienen el primer lugar de los artistas con más victorias en los Latin Grammy.

Una mujer colombiana gana mejor nuevo artista

Julia Velásquez es la mejor nueva artista de los Latin Grammy 2021.

En su discurso de aceptación al Latin Grammy, la cantante colombiana interpretó el tema “Joaquín”, de su disco homónimo.

“Esa canción se llama Joaquín, es una canción que compuse para un pescador de mi país, en Colombia, San Andrés y Providencia, las islas de mi país. Un pescador que salió a trabajar y no regresó. Este premio es Colombia y son todas las personas que me he topado en el camino y las historias que he podido contar a través de mi música. ¡Colombia, esto es tuyo!”, dijo la cantautora en su discurso.

