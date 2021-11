La supervisora de guiones de “Rust”, quien llamó al 911 tras el disparo mortal, demandó a Alec Baldwin y a otros implicados en la producción de la película

Alexandra Ferguson

(CNN) — La supervisora de guiones del rodaje de “Rust” Mamie Mitchell presentó una demanda contra el actor y productor Alec Baldwin y otras figuras de la producción por el tiroteo en el rodaje que terminó con la vida de la directora de fotografía de la película.

La demanda, presentada en Los Ángeles, acusa a Baldwin de haber optado por “jugar a la ruleta rusa al disparar un arma sin revisarla y sin que la armera la revisara en su presencia”, dijo este miércoles la abogada de Mitchell, Gloria Allred, durante una conferencia de prensa en la que se anunció la demanda.

La demanda se produce semanas después de que Baldwin disparara un arma en el set el 21 de octubre que contenía lo que los investigadores llamaron una presunta bala real, matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, e hiriendo al director Joel Souza, de 48. Alec Baldwin debería haber asumido que el arma en cuestión estaba cargada hasta que se le demostrara o comprobara que no lo estaba”, afirma la demanda.

Además de Baldwin, la demanda nombra a la productora de la película, Rust Movie Productions, a la armera Hannah Gutierrez Reed, al asistente de dirección David Halls y a otros miembros de la producción. Allred dijo que el equipo de producción de la película no siguió los protocolos de la industria, creando un ambiente en el que “las lesiones y la muerte eran más que una posibilidad, eran un resultado probable”.

En la demanda de Mitchell se acusa a Gutierrez Reed de permitir que el arma quedara desatendida durante una pausa para comer en un carrito de comida fuera del edificio donde se produjo el tiroteo en el set de la película en Nuevo México.

Los abogados de Gutierrez Reed afirmaron que las balas reales llegaron a una caja de munición de fogueo mediante un “sabotaje”, pero no han aportado pruebas que respalden la acusación. También han dicho que está devastada y desconsolada por la tragedia y que está cooperando con la investigación.

Mitchell busca una compensación económica porque “quedó conmocionada, traumatizada y… sufrió daños físicos y emocionales por lo que vio, oyó y experimentó cuando estaba en la línea de fuego”, dijo Allred durante la conferencia de prensa.

La supervisora de guiones, una veterana del sector con 40 años de experiencia, no ha trabajado desde el tiroteo.

La oficina del sheriff de Santa Fe está investigando el tiroteo y aún no ha hecho públicas sus conclusiones.

La demanda de Mitchell sigue a otra similar presentada la semana pasada por el jefe de iluminación de Rust Serge Svetnoy que demandó a Baldwin, Halls, Gutierrez Reed y otros acusados por una negligencia que le causó “graves daños emocionales”.

CNN se puso en contacto con la productora y los representantes de Baldwin, Halls y Gutierrez Reed para pedirles comentarios.

Baldwin dijo previamente que está cooperando con los investigadores, y añadió que está ansioso por conocer los resultados de la investigación. Baldwin dijo que las autoridades le dieron instrucciones de no hablar sobre la investigación en curso.

Y Rust Movie Productions afirmó que la seguridad del reparto es “la máxima prioridad”.

“Aunque no tenemos conocimiento de ninguna queja oficial relacionada con la seguridad de las armas o de la utilería en el set, vamos a llevar a cabo una revisión interna de nuestros procedimientos mientras la producción está parada”, dijo la empresa.

Mitchell describe el momento del tiroteo en la demanda

Mitchell dijo que estaba cerca de Hutchins y Souza cuando se produjo el disparo y que fue la primera en llamar al 911 para pedir ayuda el 21 de octubre, diciéndoles: “Necesitamos ayuda inmediatamente”.

Mitchell describió el momento en que se produjo el disparo mientras leía una declaración preparada durante la conferencia de prensa del miércoles.

“Un disparo fuerte y ensordecedor. Me quedé atónita. Escuché a alguien quejándose, y me di la vuelta y el director estaba cayendo hacia atrás y sosteniendo la parte superior de su cuerpo y miré a Alec y vi a Halyna caer a mi izquierda”, dijo Mitchell.

La demanda de Mitchell dice que Halls entregó el arma a Baldwin antes de que se disparara. Una declaración jurada de la orden de registro presentada el mes pasado dice que Halls gritó “arma fría”, lo que significa que las armas de fuego no tienen balas reales, antes de entregar el arma a Baldwin.

Pero a principios de este mes, la abogada de Halls Lisa Torraco dijo a Fox News que no era tarea de Halls comprobar el arma.

“Él no es responsable de revisarla. (…) Ese no es el trabajo del asistente de dirección. Si decide revisar el arma de fuego porque quiere asegurarse de que todo el mundo está a salvo, puede hacerlo, pero no es su responsabilidad”, dijo Torraco.

La demanda de Mitchell señala a Baldwin por no revisar el arma antes de usarla.

“No tenía derecho a basarse en una supuesta declaración del asistente de dirección de que era un ‘arma fría'”, afirma la demanda, en referencia a Baldwin.

Allred, la abogada de Mitchell, añadió que Baldwin descargó el arma de forma inesperada, a pesar de que no había ningún ensayo programado en ese momento, señalando que, aunque estuvieran filmando la escena, ésta no incluía el disparo de un arma.

La demanda también afirma que Mitchell cree que hubo dos incidentes previos de disparos erróneos: uno por parte del doble de Baldwin y “un maestro de utilería que se disparó accidentalmente en el pie”.

