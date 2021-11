“30” es el álbum más personal que Adele haya escrito. Esto es lo que sabemos del disco

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Adele está de regreso con “30” el disco más personal que haya escrito en su carrera. Esto es lo que dice la cantautora británica en diversas entrevistas publicadas días previos al lanzamiento.

Adele tiene a su público acostumbrado a sus baladas personales, a discos como “21” en el que habló del desamor y del que nacieron algunos de los himnos de su repertorio como “Someone Like You”. En su cuarta producción discográfica, la cantautora habla desde el dolor, la ansiedad y su reinvención tras su divorcio.

La tarea de escribir un disco con las emociones a flor de piel no es sencilla. Adele, quien mantiene su vida privada y en específico sus relaciones fuera del alcance del público, se muestra vulnerable en cada uno de los 12 temas que conforman el disco.

La vulnerabilidad “es peligrosa en mi nivel de fama”, dice Adele a Zane Lowe, de Apple Music.

“Cuando digo que es peligrosa no me refiero a que sea realmente peligrosa, sino [a los] lugares [emocionales] a los que voy en el [álbum]”, explica.

Y no solo es vulnerabilidad a la hora de hablar de su separación, a la cual le dedicó solo un tema, el sencillo “Easy On Me”, también la vulnerabilidad de aceptar que se dejó llevar por el ego, o de cómo, siendo la figura que es, busca una relación estable y no sexo casual.

El disco, más que ser un depositario de uno de los momentos más difíciles de su vida, es una carta a su hijo, Angelo.

En una entrevista reciente con la revista Rolling Stone, Adele dice que el objetivo del álbum es “enseñar a Angelo quién es realmente su madre: una mujer multidimensional y complicada con una identidad fuera de la relación [con su padre], quien batalló, lloró y sufrió”.

¿Cuándo comenzó a escribir “30”?

La cantante cuenta a Rolling Stone que el disco lo comenzó a escribir a inicios de 2019 y lo finalizó en 2020. La mayoría de los temas fueron compuestos en el verano boreal de 2019, en un viaje a Londres.

Para la producción, la cantante reclutó a un equipo con el que se sentía cómoda, con personas con quienes ya había trabajado antes y la conocían.

“[Trabajar] con personas que conocía me parecía seguro porque sabía que podía contarles cosas y no saldría del estudio. Pero también ellos lo han pasado [el divorcio] conmigo”, dijo Adele a Apple Music.

Greg Kurstin, Tobias Jesso Jr, Max Martin y Shellback trabajaron con Adele en “25”. La única persona relativamente nueva en esta producción es Inflo. En su entrevista con Apple Music, Adele cuenta que Inflo, a quien ella cariñosamente llama Flo, fue su pilar durante la dura época tras su separación y con quien realizó lo que denomina sesiones de terapias en el estudio de grabación.

Cada canción del disco, cuenta Adele a Rolling Stone, está presentada de manera cronológica de cómo vivió esos meses tras su separación.

Las canciones de “30”, según Adele

La producción inicia con “Strangers by Nature”, un tema en el que reflexiona sobre la separación, pero sin prejuicios. Cuenta que, musicalmente hablando, se inspiró en melodías y armonías de música de antaño, en específico en lo que vio en la película “Judy” (2019), la cinta protagonizada por Renée Zellweger.

“Vi la cinta biográfica sobre Judy Garland y recuerdo pensar ‘¿por qué todo el mundo dejó de escribir esas melodías tan increíbles? Esa cadencia, esas armonías”, cuenta Adele en Apple Music.

En el segundo tema, “Easy On Me”, Adele habla frontalmente de su divorcio. En una entrevista con BBC 1, la cantautora explicó que esta fue la primera canción que escribió de su cuarto disco.

“My Little Love”, el tercer tema, fue escrita desde la perspectiva de su hijo o de los niños que han presenciado el divorcio de sus padres, dice Adele en Apple Music.

“Para mí, era importante contar la historia de Angelo, decir que fue difícil, que yo no estaba haciendo un buen trabajo en uno de los momentos más duros de su vida”, cuenta a Adele a Zane Lowe.

Ese tema contiene grabaciones de voz de conversaciones entre la cantante y su hijo. Según cuenta Adele a Apple Music y a Rolling Stone, las mismas las realizó durante un momento de ansiedad extrema y como parte de su terapia.

Aparte de la ansiedad, Adele cuenta que también atravesó por períodos depresivos y esa es la temática de “Cry Your Heart Out”.

El reencontrarse con ella misma

“Oh My God” y “Can I Get It” hablan del proceso de reintroducción de la cantante en el mundo real. “Can I Get It” cuenta cómo fue el proceso de pensar en la posibilidad de salir con otra persona y de establecer una relación más allá del sexo casual.

Le siguen “I Drink Wine”, un tema que con tan solo su nombre creó revuelo en las redes sociales. Según cuenta Adele en Apple Music, la canción habla sobre el proceso de aceptación de “que eres un desastre. Algunas veces el saber que eres un desastre, una vez que te das cuenta, todo es más fácil”, cuenta.

“Hold On” fue un tema que escribió en febrero de 2020 y cuenta que en el momento de escribirla se dio cuenta que estaba progresando emocionalmente y que la terapia la ayudaba.

Adele reveló, en su entrevista con Apple Music, que durante un año casi no pudo reír, algo que pudiese ser sorprendente, considerando que su contagiosa carcajada es uno de sus sellos personales.

La canción que Adele nunca cantará en vivo

En este vaivén de emociones llega “To Be Loved”, una desgarradora balada de poco más de seis minutos. Según cuenta la cantante, el tema fue escrito en el mismo lugar en donde nació “When We Were Young”, uno de los sencillos de “25”.

Adele documentó el proceso de creación del tema. Con su computadora grabó un video, el cual publicó esta semana, en el que se le escucha interpretando la canción.

To Be Loved pic.twitter.com/r16x90FbAU — Adele (@Adele) November 17, 2021

Aunque vocalmente el tema es retador, Adele confiesa que esa no es la razón por la que nunca cantará la canción en vivo.

El interpretar este tema le genera un desgaste emocional por la historia detrás de la misma. En la entrevista con Apple Music cuenta que tampoco puede escuchar el tema, “me descompone”, revela.

El disco finaliza con “Love Is a Game”, una canción que, musicalmente, toma inspiración de los sesenta, del soul y por qué no, de Amy Winehouse. En la entrevista con Apple Music, Adele cuenta que la letra tiene un elemento de sarcasmo, algo que caracterizaba las canciones de Amy.

