Oposición en Chile no logra los votos para aprobar la acusación contra el presidente Piñera

(CNN Español) — En el Senado de Chile no se aprobará la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Los votos necesarios para avanzar la moción no se han conseguido: tras las exposiciones de suficientes parlamentarios, queda claro que no será posible alcanzar los dos tercios (29 votos) del Senado para la acusación.

La acusación había sido aprobada el 9 de noviembre en la Cámara de Diputados de Chile.

Las bancadas de oposición en Chile acordaron a principios de octubre presentar una acusación constitucional contra Piñera, luego de revelarse un acuerdo de compraventa por la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, donde la familia del mandatario vendió su parte del proyecto a otro empresario chileno.

En Chile, una acusación constitucional es un mecanismo del Congreso que busca esclarecer responsabilidades políticas en altos cargos públicos por alguna infracción a la carta magna. Tras un juicio político, el acusado podría ser destituido o inhabilitado del ejercicio del cargo.

Anteriormente, Piñera ya había negado cualquier tipo de irregularidad en la compraventa del proyecto minero Dominga.

En 2019 la Cámara de Diputados y Diputadas ya había intentado impulsar una acusación constitucional contra Piñera por “las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado” durante el estallido social, pero la medida no prosperó al no reunir los votos necesarios.

