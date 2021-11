Estos países de América Latina superan la tasa mundial de vacunación contra el covid-19 (y estos aún siguen a la zaga)

Mariana Toro

(CNN Español) — El 51,73% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, según cifras de Our World In Data.

Las tasas de vacunación difieren fuertemente entre las regiones del mundo e incluso entre los países de América Latina. Mientras algunos países ya están fomentando la aplicación de dosis de refuerzo, otros mantienen tasas de vacunación por debajo del promedio mundial.

Aquí te presentamos las cifras de Our World In Data con fecha de corte del 14 de noviembre (algunos países, como Cuba, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, entre otros, tienen cifras de fechas de corte anteriores, según los datos disponibles para la madrugada del lunes 15 de noviembre):

Cuba 89,07% Chile 86,90% Uruguay 79,53% Argentina 78,50% Brasil 75,85% Costa Rica 73,76% Ecuador 70,93% Panamá 68,23% El Salvador 67,20% Colombia 63,83% Perú 62,74% República Dominicana 62,25% México 57,92% Belice 55,59% Promedio mundial 51,73% Guyana 49,36% Venezuela 48,28% Paraguay 44,05% Surinam 42,87% Bolivia 39,62% Honduras 39,33% Guatemala 30,46% Nicaragua 18,64% Haití 0,85%

A nivel regional, Sudamérica tiene una tasa promedio de vacunación parcial de 70,53% y Norteamérica de 62,60%.

A modo de comparación, España tiene una tasa de 81,60%, Estados Unidos de 67,38% y Sudáfrica de 27,02%.

Nota del editor: Our World In Data especifica que su “conjunto de datos de vacunación utiliza las cifras oficiales más recientes de gobiernos y Ministerios de Salud de todo el mundo. Las estimaciones de población para las métricas per cápita se basan en las Perspectivas de población mundial de las Naciones Unidas”. CNN en Español utiliza las cifras agregadas de Our World In Data como fuente general. Algunos países individuales podrían tener cifras más actualizadas que las agregadas por Our World In Data.

